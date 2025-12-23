El presidente de Ecuador se reúne con el mandatario electo de Chile en Quito

Antes de llegar a Quito, Kast se reunió con Milei en Buenos Aires. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, cumple en Quito una agenda oficial que incluye una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un encuentro que se realizará en las próximas horas en el Palacio de Carondelet y que estará centrado en temas de seguridad regional, crimen organizado y cooperación bilateral.

Según la agenda difundida por la Oficina del Presidente Electo de Chile, a la reunión bilateral entre Kast y Noboa, prevista entre las 11:00 y las 12:00, le seguirá de un almuerzo de trabajo con ministros del gabinete ecuatoriano hasta las 13:30, ambos encuentros en la sede del Ejecutivo ecuatoriano.

Posteriormente, el mandatario electo chileno mantendrá un almuerzo con empresarios a las 14:00 y ofrecerá un punto de prensa a las 15:30 en el Swissôtel Quito, donde se espera que se refiera a los alcances políticos y estratégicos de su visita.

Kast llegó a Carondelet para reunirse con Noboa. REUTERS/Karen Toro

La presencia de Kast en Ecuador se produce pocos días después de su victoria en las elecciones presidenciales chilenas y forma parte de su primera gira internacional como presidente electo, orientada a fortalecer vínculos con gobiernos de la región que comparten una agenda de mano dura frente al crimen organizado y el narcotráfico. De acuerdo con información difundida por medios chilenos y agencias internacionales, este viaje se enmarca en una estrategia más amplia de posicionamiento regional, que ya incluyó una visita a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei y que contempla un próximo desplazamiento a Perú para mantener un encuentro con el presidente interino José Jerí.

La Cancillería ecuatoriana ha señalado que entre los temas previstos en la reunión con Noboa constan la lucha contra el crimen organizado transnacional, la seguridad, la movilidad humana y asuntos comerciales. En el caso específico de la cooperación en seguridad, el encuentro se da en un contexto de creciente violencia en Ecuador, donde el Gobierno ha desplegado a las Fuerzas Armadas en tareas de control interno y ha impulsado un discurso de cooperación internacional para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de las fronteras.

Kast llegó a Quito la mañana de este martes, acompañado por parte de su equipo político, entre ellos legisladores electos y asesores en materias de seguridad y política exterior. A su arribo, el presidente electo chileno reiteró que uno de los ejes de su futura administración será el combate coordinado contra el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado, problemas que —según ha insistido— no reconocen fronteras y requieren respuestas conjuntas de los Estados de la región.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, agita una bandera de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

Desde el entorno del mandatario chileno se ha señalado que la cita con Noboa busca también conocer de primera mano las políticas aplicadas por Ecuador frente a la crisis de seguridad y evaluar mecanismos de cooperación que puedan ser replicados o adaptados a la realidad chilena una vez que Kast asuma el poder, el próximo 11 de marzo de 2026. La agenda incluye, además, el intercambio de criterios sobre migración regional y el impacto del endurecimiento de controles fronterizos en países como Perú y Ecuador, un asunto que ha cobrado relevancia en el debate político chileno.

La visita se produce, además, en un momento en el que Noboa ha sido uno de los primeros mandatarios de la región en felicitar públicamente a Kast tras su triunfo electoral. En un mensaje difundido en la red social X, el presidente ecuatoriano afirmó que con la elección del líder republicano “se abre una nueva etapa para Chile y para la región”, subrayando la afinidad política entre ambos gobiernos.

La actividad marcará uno de los hitos más relevantes de su gira regional, en un contexto en el que el presidente electo chileno busca proyectar una política exterior activa y alineada con gobiernos que priorizan la seguridad y el control del crimen organizado como ejes centrales de su gestión.