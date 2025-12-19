La Cámara de Diputados de Brasil destituyó al hijo de Jair Bolsonaro y al ex jefe de inteligencia de sus cargos

El ahora ex legislador brasileño Eduardo Bolsonaro en una entrevista con Reuters en Washington, D.C. (REUTERS/Jessica Koscielniak)

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, resolvió este jueves la destitución de dos aliados cercanos al ex presidente Jair Bolsonaro, profundizando el revés político que enfrenta el dirigente ultraderechista, actualmente encarcelado por encabezar un intento de golpe de Estado.

Entre los legisladores apartados se encuentran Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del ex mandatario, y Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia, cada uno por motivos diferentes. La decisión fue oficializada mediante publicación en el boletín de la cámara baja.

En el caso de Eduardo Bolsonaro, la medida responde a que, desde su traslado a Texas en febrero, acumuló ausencias en más del 80% de las sesiones parlamentarias, lo que contraviene el reglamento interno. “Como todos saben, él vive en el extranjero por su propia decisión. No ha asistido a las sesiones de nuestra cámara, y es imposible ejercer el mandato legislativo si esa persona no está en nuestro territorio”, explicó Motta ante los periodistas.

El hijo del ex presidente, de 41 años, argumentó ser objeto de persecución política y buscó respaldo del entorno de Donald Trump para tratar de revertir la condena de Bolsonaro y presionar al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

De regresar a Brasil, Eduardo Bolsonaro deberá enfrentar un juicio por obstrucción a la justicia, delito ligado al caso golpista del 8 de enero de 2023; si resulta culpable, podría recibir una condena de uno a cuatro años de cárcel.

Eduardo Bolsonaro habla durante el día 1 de la Conferencia CPAC 2025 en el Centro de Convenciones Gaylord en National Harbor, Maryland (Europa Press)

El tercer hijo del ex presidente se pronunció este jueves tras la decisión de la Cámara de Diputados de Brasil de retirarle su escaño por ausentismo. “Valió la pena”, aseguró, argumentando que logró que “por primera vez”, “los dictadores paguen consecuencias reales”.

En un video difundido tras la resolución de la presidencia de la Cámara, que lo destituyó por superar el límite de faltas no justificadas que establece la Constitución, sostuvo: “Aunque haya personas que digan que estoy en Estados Unidos por elección propia, les digo: valió la pena, valió mucho la pena haber conseguido por primera vez que esos dictadores pagaran consecuencias reales”.

Eduardo Bolsonaro también defendió su conducta: “Perdí el mandato por hacer exactamente lo que mis electores esperan de mí”, señaló el ex diputado, en referencia al periodo en que su padre gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

Alexandre Ramagem, por su parte, recientemente abandonó el país rumbo a Estados Unidos para evadir su condena de 16 años impuesta por el Supremo Tribunal Federal en la misma causa. La pérdida del escaño de Ramagem fue ordenada por la propia Corte Suprema. Previamente, Motta había planteado la posibilidad de someter la decisión a un voto del pleno, pero finalmente la remoción se hizo efectiva de manera directa.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, posa con el ex candidato a alcalde de Río de Janeiro, Alexandre Ramagem, y su hijo Flavio Bolsonaro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Cabe destacar que Eduardo Bolsonaro repitió públicamente que influyó en la decisión de Trump de subir un 50% los aranceles a productos brasileños el pasado julio, sanción que el ex mandatario del país norteamericano atribuyó a la “caza de brujas” contra su aliado brasilero. Posteriormente, muchos de esos incrementos arancelarios fueron anulados tras contactos entre Trump y el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario brasileño incluso reafirmó este jueves su intención de buscar la reelección en 2026 y aseguró que vencerá a cualquier candidato de extrema derecha, incluyendo a posibles aspirantes de la familia Bolsonaro. “No voy a juzgar a los hijos o a la esposa de Bolsonaro, porque el dato concreto es que vamos a ganar las elecciones”, afirmó Lula en una rueda de prensa en Brasilia.

(Con información de EFE y Associated Press)