América Latina

Luis Arce espera en una celda compartida en la cárcel de San Pedro por una decisión judicial clave

La medida se produce mientras avanza la causa por presunta corrupción vinculada a su etapa como ministro y a horas de una audiencia que definirá si el proceso continúa en la justicia ordinaria o pasa a un juicio de responsabilidades.

Guardar
El expresidente de Bolívia Luis
El expresidente de Bolívia Luis Arce (c) llega a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz (Bolivia) EFE/ Gabriel Márquez

El ex presidente de Bolivia Luis Arce cumple desde este martes su detención preventiva en una celda compartida de la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde permanecerá durante los cinco meses ordenados por un juez mientras avanza una investigación por presunta corrupción vinculada a su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales.

La Dirección Departamental de Régimen Penitenciario confirmó que Arce fue trasladado desde una celda individual a un espacio compartido, a pedido del propio ex mandatario, con el argumento de preservar su estado de salud. El director de la entidad en La Paz, Bryan López, indicó que el ex jefe de Estado “se encuentra estable” y que el cambio respondió a criterios médicos y de bienestar.

Arce comparte ahora la celda con otro interno con el que mantiene una relación de amistad, en el sector conocido como “La Posta”, reservado para personas privadas de libertad sin sentencia firme. Este pabellón se encuentra dentro del penal de San Pedro, ubicado en el centro histórico de la capital boliviana.

Según Régimen Penitenciario, el ex mandatario recibió en los últimos días atención médica, psicológica, legal y de trabajo social. Arce fue diagnosticado con cáncer hace algunos años y continúa bajo controles periódicos, un antecedente que ha sido considerado por las autoridades penitenciarias en la evaluación de sus condiciones de reclusión.

Fotografía de archivo del expresidente
Fotografía de archivo del expresidente de Bolivia Luis Arce, en La Paz (Bolivia) EFE/ Luis Gandarillas ARCHIVO

El organismo señaló además que Arce puede recibir visitas en los horarios establecidos para el resto de los internos y que tiene garantizado el acceso a su defensa legal en cualquier momento que lo requiera, sin restricciones adicionales por su condición de expresidente.

En paralelo, este martes se informó que un “equipo de apoyo” externo asumirá la gestión de las redes sociales de Arce durante su reclusión. En un mensaje publicado en sus cuentas oficiales de X y Facebook, se indicó que el objetivo es difundir sus opiniones sobre asuntos nacionales e internacionales y mantener informada a la población mientras permanezca detenido.

El comunicado atribuye la situación judicial del ex mandatario a una “persecución política” y sostiene que se ha vulnerado el debido proceso. Arce, que dejó la Presidencia el pasado 8 de noviembre, ha reiterado públicamente que es “absolutamente inocente” y que su encarcelamiento responde a motivaciones políticas.

La detención preventiva fue ejecutada el viernes pasado, tras la imputación del Ministerio Público por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía sostiene que, cuando Arce era ministro de Economía, autorizó desembolsos de un fondo destinado a proyectos indígenas hacia cuentas particulares de dirigentes sociales, para iniciativas que no se ejecutaron o se realizaron solo de forma parcial.

El comandante departamental de la
El comandante departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, Gabriel Neme, habla con periodistas este jueves, en La Paz (Bolivia) EFE/ Gabriel Márquez

El actual Gobierno de Rodrigo Paz rechazó el fin de semana que el caso tenga un trasfondo político, luego de que Venezuela y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresaran su respaldo al ex mandatario y cuestionaran su detención. El Ejecutivo boliviano defendió la actuación de la justicia ordinaria y negó cualquier injerencia política en el proceso.

Para este miércoles está prevista una audiencia clave en la que se analizará un incidente de excepción de incompetencia presentado por la defensa de Arce. Sus abogados buscan que el caso sea tratado bajo la figura de juicio de responsabilidades, al considerar que los hechos investigados involucran a un expresidente.

La Fiscalía, sin embargo, ha insistido en que las acciones investigadas corresponden a la etapa en la que Arce se desempeñaba como ministro y no como jefe de Estado, por lo que —según el Ministerio Público— el proceso debe seguir en la vía ordinaria. La decisión judicial sobre este punto marcará el curso del caso y el alcance político de un proceso que ya ha tensado el escenario interno boliviano.

Temas Relacionados

Luis ArceBolivia

Últimas Noticias

Tensión en el Caribe: Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela ante la escalada militar en la región

El despliegue de buques de guerra y aeronaves norteamericanas ha incrementado el riesgo operacional para la aviación comercial. Varias aerolíneas internacionales ya han cancelado sus itinerarios hacia el país caribeño

Tensión en el Caribe: Estados

Brasil alertó por el colapso de la industria siderúrgica ante el récord de las importaciones de acero chino

El sector reclama al gobierno medidas urgentes para frenar la competencia desleal y proteger el empleo y la inversión en la cadena del acero

Brasil alertó por el colapso

Brasil embargó 100 millones de dólares al Comando Vermelho en una ofensiva contra su red de lavado

La Policía apunta al núcleo financiero de la mayor facción criminal de Río de Janeiro, al bloquear cuentas y bienes usados para blanquear dinero del narcotráfico y sostener su control territorial en varios estados del país

Brasil embargó 100 millones de

San Pablo enfrenta una crisis de agua histórica por una sequía: 22 millones de personas afectadas

Se registran severas restricciones en el servicio, con cortes de hasta 16 horas diarias

San Pablo enfrenta una crisis

Netanyahu felicitó a José Antonio Kast: “Israel espera trabajar estrechamente con usted”

Tanto el primer ministro como el Canciller, Gideon Sa’ar, felicitaron públicamente al Presidente electo de Chile

Netanyahu felicitó a José Antonio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un padre contó cómo se

Un padre contó cómo se enteraron que una mujer se gastó en un casino los $17 millones para la fiesta de egresados

Agravaron la imputación para el conductor que mató a un bombero e hirió a otros tres en Morón: seguirá detenido

¿Cómo calcular la cantidad de comida que debo ingerir para no subir de peso? Así puedes medir tus porciones de manera saludable

Atención viajeros: estas zonas de los parques nacionales estarán cerradas en temporada alta en Colombia y no se permite el ecoturismo

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Bolsonaro sufre de dos hernias inguinales y deberá someterse a cirugía, según su defensa

Peña felicita a Kast y confía trabajar juntos para fortalecer amistad de Paraguay y Chile

Maduro propone a la ALBA crear misión especial para ayudar a Cuba en su crisis eléctrica

Jara admite su fracaso frente al ultraderechista Kast: "En la derrota es donde se aprende"

Abascal felicita a Kast por "su aplastante victoria" en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile

ENTRETENIMIENTO

Artistas y compañeros: Teyana Taylor

Artistas y compañeros: Teyana Taylor y Oscar Isaac revelaron cómo la colaboración en el set transformó su visión del arte

Peaky Blinders llega al cine: fecha de estreno, regreso de Tommy Shelby y el cierre definitivo de la saga

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer es acusado formalmente del doble homicidio de sus padres

La vez que Rob Reiner cambió el final de “Cuando Harry conoció a Sally” tras enamorarse

Nick Reiner no comparecerá en la corte que investiga el homicidio de Rob Reiner