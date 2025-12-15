Una anciana fue asesinada a golpes y enterrada en el patio de su casa en Uruguay: imputaron a su nieta y su pareja

Una mujer de 83 era buscada y apareció enterrada en el patio de su casa (Captura Subrayado/Canal 10)

Gilda, una mujer de 84 años que vivía en la localidad de Shangrilá (Canelones, Uruguay), estaba desaparecida desde el sábado 9 de diciembre. Su ausencia fue reportada unos días después ante la Policía por su propia nieta, que dio relatos inconsistentes y terminó siendo sospechosa. El jueves su cuerpo fue encontrado enterrado en la arena del patio de su propia casa: había sido asesinada a golpes.

Su nieta, la misma que denunció la desaparición del cuerpo, terminaría en prisión por este episodio, al igual que su pareja y otro hombre.

Shangrilá es un barrio de Ciudad de la Costa, ubicado en el departamento de Canelones, unos 20 kilómetros al este de Montevideo.

Después de la denuncia, los efectivos fueron hasta la casa de la mujer y allí recabaron algunas evidencias, que los llevaron a pensar que estaban ante un homicidio, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Al ingresar a la vivienda se encontraron con rastros de sangre y el bastón de la anciana. A esto se le sumaba que el relato de su nieta era inconsistente.

En la vivienda de Shangrilá vivía Gilda junto a su nieta, su pareja y una tercera persona. La joven relató a los investigadores que en los últimos días se había peleado con su abuela, que se fue de la casa el fin de semana y que cuando volvió ya no estaba en el hogar.

Los vecinos de la zona relataron que la anciana vivía con temor con estas personas porque consumían drogas. Además, había colocado una suerte de reja en el dormitorio para que estas personas no pasaran. Los vecinos habían denunciado estos episodios ante la policía, según la versión de este medio uruguayo.

La búsqueda de Gilda, entonces, se concentró en los alrededores de su casa y en un lago cercano de Shangrilá. Este trabajo incluyó el uso de un helicóptero que recorrió la zona.

Fue uno de los implicados quien dio el punto exacto en el que se encontraba la mujer.

La mujer finalmente fue encontrada este jueves y, al día siguiente, la Justicia imputó a la nieta, a su pareja y al hombre que dijo en qué punto estaba enterrada. Fue el fiscal de Ciudad de la Costa Ignacio Montedeocar quien pidió la imputación por un delito de homicidio muy especialmente agravado.

Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 180 días para la nieta y su pareja, mientras avanza la investigación. El otro hombre, en tanto, fue imputado por el delito de receptación agravada, por haberse quedado con objetos de Gilda. En su caso, fue enviado a prisión pero por 90 días.

La autopsia reveló que la mujer tenía varios golpes en la cabeza y en la zona del tórax.

Durante la búsqueda, vecinos de Shangrilá habían definido a Gilda como una mujer “encantadora”. “Todos en algún momento la hemos ayudado a cruzar con su carrito. Todos la queríamos en el barrio. Era encantadora. La conozco desde que vivo acá, de toda la vida. Estamos sumamente impactados con todo esto”, dijo una mujer al noticiero Telemundo de Canal 12.

“Es un barrio tranquilo, de gente trabajadora. Nunca había pasado algo así”, agregó la vecina, mientras todavía se investigaba la desaparición del cuerpo. La mujer detalló que la señora vivía con su nieta, que también tenía una hija.

Agregó que hacía unos pocos días la había visto y solo se habían saludado. “Estaba bien, dentro de su lentitud para caminar y que estaba mayor. Tenía sus achaques, pero ella estaba bien. Iba a hacer sus mandados”, comentó.

La vecina contó que la mujer no tenía problemas con nadie. Consultada sobre si creían que tenía dinero, relató que estaba evaluando sacar un préstamo.