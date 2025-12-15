América Latina

Una anciana fue asesinada a golpes y enterrada en el patio de su casa en Uruguay: imputaron a su nieta y su pareja

La mujer, de 84 años, estuvo desaparecida durante más de un día, hasta que uno de los imputados indicó dónde estaba el cuerpo; la casa era visitada por consumidores de drogas

Guardar
Una mujer de 83 era
Una mujer de 83 era buscada y apareció enterrada en el patio de su casa (Captura Subrayado/Canal 10)

Gilda, una mujer de 84 años que vivía en la localidad de Shangrilá (Canelones, Uruguay), estaba desaparecida desde el sábado 9 de diciembre. Su ausencia fue reportada unos días después ante la Policía por su propia nieta, que dio relatos inconsistentes y terminó siendo sospechosa. El jueves su cuerpo fue encontrado enterrado en la arena del patio de su propia casa: había sido asesinada a golpes.

Su nieta, la misma que denunció la desaparición del cuerpo, terminaría en prisión por este episodio, al igual que su pareja y otro hombre.

Shangrilá es un barrio de Ciudad de la Costa, ubicado en el departamento de Canelones, unos 20 kilómetros al este de Montevideo.

Después de la denuncia, los efectivos fueron hasta la casa de la mujer y allí recabaron algunas evidencias, que los llevaron a pensar que estaban ante un homicidio, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Al ingresar a la vivienda se encontraron con rastros de sangre y el bastón de la anciana. A esto se le sumaba que el relato de su nieta era inconsistente.

El patio de la casa
El patio de la casa de Gilda, la mujer de 83 años asesinada a golpes en el patio de su casa (Captura Subrayado/Canal 10)

En la vivienda de Shangrilá vivía Gilda junto a su nieta, su pareja y una tercera persona. La joven relató a los investigadores que en los últimos días se había peleado con su abuela, que se fue de la casa el fin de semana y que cuando volvió ya no estaba en el hogar.

Los vecinos de la zona relataron que la anciana vivía con temor con estas personas porque consumían drogas. Además, había colocado una suerte de reja en el dormitorio para que estas personas no pasaran. Los vecinos habían denunciado estos episodios ante la policía, según la versión de este medio uruguayo.

La búsqueda de Gilda, entonces, se concentró en los alrededores de su casa y en un lago cercano de Shangrilá. Este trabajo incluyó el uso de un helicóptero que recorrió la zona.

Fue uno de los implicados quien dio el punto exacto en el que se encontraba la mujer.

La mujer finalmente fue encontrada este jueves y, al día siguiente, la Justicia imputó a la nieta, a su pareja y al hombre que dijo en qué punto estaba enterrada. Fue el fiscal de Ciudad de la Costa Ignacio Montedeocar quien pidió la imputación por un delito de homicidio muy especialmente agravado.

Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 180 días para la nieta y su pareja, mientras avanza la investigación. El otro hombre, en tanto, fue imputado por el delito de receptación agravada, por haberse quedado con objetos de Gilda. En su caso, fue enviado a prisión pero por 90 días.

Un mujer fue asesinada en
Un mujer fue asesinada en el patio de su casa en Shangrilá (Canelones, Uruguay) y su nieta fue imputada por el episodio

La autopsia reveló que la mujer tenía varios golpes en la cabeza y en la zona del tórax.

Durante la búsqueda, vecinos de Shangrilá habían definido a Gilda como una mujer “encantadora”. “Todos en algún momento la hemos ayudado a cruzar con su carrito. Todos la queríamos en el barrio. Era encantadora. La conozco desde que vivo acá, de toda la vida. Estamos sumamente impactados con todo esto”, dijo una mujer al noticiero Telemundo de Canal 12.

Es un barrio tranquilo, de gente trabajadora. Nunca había pasado algo así”, agregó la vecina, mientras todavía se investigaba la desaparición del cuerpo. La mujer detalló que la señora vivía con su nieta, que también tenía una hija.

Agregó que hacía unos pocos días la había visto y solo se habían saludado. “Estaba bien, dentro de su lentitud para caminar y que estaba mayor. Tenía sus achaques, pero ella estaba bien. Iba a hacer sus mandados”, comentó.

La vecina contó que la mujer no tenía problemas con nadie. Consultada sobre si creían que tenía dinero, relató que estaba evaluando sacar un préstamo.

Temas Relacionados

homicidioShangriláUruguayCanelonesJusticia

Últimas Noticias

Gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay condenó atentado contra celebración judía en Australia

La Cancillería uruguaya expresó su “enérgico repudio” y su solidaridad; partidos políticos y colectividad también condenaron el hecho

Gobierno de Yamandú Orsi en

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo

El líder del Partido Republicano insistió en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, priorizar la seguridad y abrir el diálogo ante las diferencias políticas

Kast prometió restaurar el orden

EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad

El secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el interés mutuo en fortalecer la cooperación contra la migración irregular y mejorar el intercambio económico

EEUU celebró el triunfo de

Tras cinco días paralizado, el CNE reanudó el escrutinio en Honduras en medio de la incertidumbre por el recuento especial

El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantiene la ventaja con el 40,54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla con el 39,19 %

Tras cinco días paralizado, el

Líderes internacionales felicitaron a José Antonio Kast por su contundente victoria en las elecciones de Chile

Mensajes desde Estados Unidos y varios países de América Latina destacaron el resultado electoral y anticiparon una etapa de redefinición de las relaciones políticas y de cooperación con el próximo Gobierno chileno

Líderes internacionales felicitaron a José
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Megaoperativo en el Callao: 27

Megaoperativo en el Callao: 27 allanamientos y 7 detenidos por “Los Socios del Callao”, banda criminal presuntamente liderada por Ciro Castillo

Así se salvaron los 20 jóvenes en accidente de bus en Antioquia: los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a Medicina Legal

Marilyn Patiño es la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia 3’

‘La Mañanera’ de hoy lunes 15 de diciembre | EN VIVO

¿Hoy será un día muy caluroso en Lima? Senamhi da su pronóstico más reciente para este 15 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Las autoridades gazatíes confirman dos

Las autoridades gazatíes confirman dos muertos en ataques israelíes en las últimas 48 horas

La Fundación LaLiga apoyará esta Navidad al comedor social del centro de acogida Princesa Letizia

La UE defiende garantías de seguridad "tangibles" para Ucrania incluyendo presencia de tropas

Abril de luto: Murieron dos mitos del fútbol y Augusta coronó a McIlroy

Un palestino muerto por disparos israelíes en el norte de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

ENTRETENIMIENTO

“Wake Up Dead Man”: el

“Wake Up Dead Man”: el regreso triunfal de Knives Out y el misterio que todos quieren resolver en Netflix

La Policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interroga a familiares

Conmoción en Hollywood: las reacciones tras el crimen de Rob Reiner y su esposa Michele

El postre navideño de Meghan Markle que combina pocos ingredientes y mucho sabor

La transformación de Daniel Stern: del ladrón de “Mi pobre angelito” a una vida lejos de las cámaras: “No salgo de mi granja”