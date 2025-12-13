El ciclón que azotó San Pablo expuso la dificultad de Brasil para hacer frente a fenómenos extremos

Un árbol sobre un coche dañado tras las fuertes lluvias, en San Pablo, Brasil, 10 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leticia Fucuchima)

Más de ochocientas mil viviendas en San Pablo y sus alrededores siguen sin electricidad después de que el ciclón extratropical formado en el sur de Brasil azotara el miércoles pasado todo el estado. Vientos de casi 100 km por hora, los más fuertes desde 1963, arrancaron árboles, destaparon casas y paralizaron la metrópoli más extensa de Brasil. Los dos principales aeropuertos de la capital financiera del país, los de Guarulhos y Congonhas, han cancelado en estos días 400 vuelos, con escenas de largas colas y campamentos de viajeros bloqueados. Incluso los mercados generales de San Pablo, el principal centro de abastecimiento alimentario de Brasil, la Compañía de Depósitos y Almacenes Generales de San Pablo (CEAGESP), han estado sin luz durante 40 horas, lo que ha paralizado restaurantes y mercados. Sin embargo, la situación más grave la han vivido las personas ancianas y enfermas.

Hubo numerosas protestas contra la concesionaria italiana Enel, responsable del suministro de electricidad en la metrópoli. “Mi abuela se cayó en la oscuridad y se lesionó toda la mano. Llevamos tres días sin electricidad, llamamos a Enel y ni siquiera nos ponen en contacto con un operador porque dicen que ya tenemos un número de expediente. Todas las facturas están pagadas, no le debemos nada a Enel. Pero la negligencia es inmensa”, declaró al sitio web de noticias G1 Camila Guimarães, que vive con su abuela en la Zona Norte de la metrópoli. También ha habido casos de trabajadores al servicio de Enel a través de empresas subcontratadas que se han lucrado con el desastre. Uno de ellos fue detenido in fraganti en el barrio de Vila Mariana, en San Pablo, mientras pedía 2.500 reales (461 dólares) para reactivar la electricidad. Un episodio similar ocurrió también en Diadema, en las afueras de la ciudad.

La polémica ha llegado incluso a las altas esferas de la política. El alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, ha vuelto a defender una intervención federal sobre Enel, acusando a la concesionaria de ser incapaz de dar servicio a la ciudad y de mentir sobre el número de equipos empleados para restablecer la electricidad. Según Nunes, a pesar de que la empresa afirma tener 1.500 equipos trabajando, los datos del municipio muestran que circulan menos de 40 vehículos, mientras que decenas de árboles siguen en el suelo a la espera de ser retirados.

El alcalde de San Pablo ha declarado que ya ha activado la justicia estatal y federal contra Enel y ha renovado el llamamiento para que el Gobierno federal inicie el proceso para interrumpir la concesión y elegir otra empresa. “Hemos tenido casos en 2023, en 2024 y ahora en 2025. Y si esta empresa sigue operando, seguiremos teniendo casos también en 2026, 2027 y 2028. Tenemos que hablar con el Gobierno federal, hacerle entender que hemos superado todos los límites, para que intervenga en esta empresa y la sustituya por otra que garantice realmente la asistencia a la población. No es aceptable que esto continúe así, que la gente esté sufriendo. Y todos sabemos que la empresa por sí sola no va a mejorar”, declaró Nunes.

Personas junto al techo de una gasolinera que se derrumbó debido a las fuertes lluvias, en Sao Paulo (REUTERS/Lais Moraes)

El gobernador Tarcísio de Freitas también criticó la lentitud en el restablecimiento del suministro eléctrico y se mostró contrario a la prórroga anticipada del contrato de Enel, que expira en 2028. Tarcísio acusó a Enel de escasa automatización, deficiencias estructurales e insuficiencia de equipos para responder a los fenómenos climáticos cada vez más frecuentes. “Hemos llegado a tener alrededor de 2,2 millones de clientes sin energía. Es un problema grave; nos preocupa mucho la lentitud del restablecimiento. Por eso hemos sido muy críticos con la renovación del contrato”, afirmó el gobernador.

Enel está interesada en prorrogar el contrato, pero esta decisión corresponde al Gobierno federal, que también es responsable de la fiscalización. “Mientras que el gobernador y el alcalde de San Pablo prefieren convertir un fenómeno meteorológico extremo en una disputa política, el Gobierno brasileño sigue centrado en lo que realmente importa: restablecer el suministro eléctrico a la población de forma rápida y segura”, declaró el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) también intervino en el tema y pidió explicaciones a la concesionaria sobre cómo gestionó la emergencia. “En algunas localidades, el restablecimiento es más complejo porque implica la reconstrucción de la red, la sustitución de postes, transformadores y, en ocasiones, la renovación de kilómetros de cables”, declaró Enel, que también afirma haber “cumplido plenamente con sus obligaciones contractuales y normativas”.

El gobernador Tarcísio de Freitas también criticó la lentitud en el restablecimiento del suministro eléctrico y se mostró contrario a la prórroga anticipada del contrato de Enel (REUTERS/Jorge Silva)

Aunque los vientos de estos días han sido excepcionales, no es la primera vez que San Pablo y otras ciudades de Brasil se ven afectadas por fenómenos climáticos extremos, como lluvias torrenciales e inundaciones, con apagones que duran días. Las causas son múltiples. En primer lugar, la red eléctrica de las ciudades brasileñas está desarrollada en superficie, en lugar de ser subterránea, y en muchos puntos es precaria o está en ruinas. Hasta ahora, todas las promesas de soterramiento han fracasado. En 2022, el ayuntamiento de San Pablo prometió 65,2 km de cableado subterráneo para finales de 2024, objetivo que no se ha cumplido. Desde 2017 hasta la fecha, el programa “San Pablo sin cables” ha soterrado 46,5 km de red, es decir, unos 20.000 cables en la capital. El nuevo objetivo ahora es superar los 88 km para finales de 2026, “en función del avance conjunto de las empresas responsables de las obras (como Enel y las empresas de telecomunicaciones) y de las contribuciones financieras”, declaró el municipio de San Pablo.

Teniendo en cuenta los elevados costes del soterramiento, según los expertos, una alternativa plausible podría ser el uso de redes denominadas compactas, es decir, redes en las que los cables están más cerca, separados por un separador y con un aislamiento mínimo, lo que evita el riesgo de cortocircuitos en condiciones meteorológicas extremas. La automatización también podría ser de ayuda. “Existen sistemas con interruptores que se apagan en caso de viento intenso, pero se vuelven a encender automáticamente al cabo de un rato. Tras varios intentos, si el problema persiste, se apaga y un técnico de mantenimiento acude al lugar para volver a conectarlo”, declaró al sitio web O Estado de São Paulo Edval Delbone, ingeniero eléctrico y profesor del Instituto Mauá de Tecnología.

No es la primera vez que San Pablo y otras ciudades de Brasil se ven afectadas por fenómenos climáticos extremos (REUTERS/Leticia Fucuchima)

Otro problema que ha surgido en muchos fenómenos meteorológicos extremos recientes es el de los árboles caídos. Solo con el ciclón que ha azotado estos días, los bomberos de San Pablo han registrado más de 1.600 llamadas. La mayoría de los árboles caen sobre las redes eléctricas, provocando apagones. En este caso, la responsabilidad recae en los ayuntamientos, que realizan poco mantenimiento y una poda insuficiente, a juzgar por el desastre de estos días, a pesar de que la municipalidad de San Pablo ha declarado este año haber realizado 170.000 podas preventivas y haber retirado 11.000 árboles con riesgo de caída. Según Bruno Lima, coordinador de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Mackenzie, una política de poda más rigurosa y, sobre todo, una elección más adecuada de las especies de árboles que se plantan sería mucho más eficaz que la mera adopción de redes eléctricas compactas. “Cuando caen árboles de gran tamaño, como ha ocurrido en San Pablo, a menudo tampoco bastan las modificaciones en los cables. En algunas zonas, los daños han sido tan graves que Enel ha tenido que reconstruir prácticamente desde cero la red de distribución, levantando postes y recolocando cables”, declaró a O Estado de Sao Paulo. Además, falta un mapa reciente de los árboles de la ciudad. El último data de hace 10 años. El nuevo censo arbóreo ha comenzado recientemente y, hasta ahora, se ha cartografiado solamente el barrio de Vila Mariana.

El ciclón de San Pablo de esta semana no es más que la punta del iceberg. Desde las devastadoras inundaciones del año pasado en el estado de Rio Grande do Sul hasta las durísimas sequías de la región amazónica, Brasil tiene dificultades para prevenir los fenómenos extremos y protegerse con infraestructuras resilientes. En particular, la mayoría de los sistemas de drenaje urbano son insuficientes u obsoletos, incapaces de absorber lluvias cada vez más intensas. Además, falta un sistema nacional integrado de prevención y respuesta inmediata, una especie de Agencia Nacional de Gestión de Desastres siguiendo el modelo de la FEMA estadounidense. Cada estado y municipio sigue reaccionando con sus propios medios, con el riesgo de crear solapamientos y caos en la toma de decisiones. Es cierto que desde 2011 Brasil ha creado el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (Cemaden), pero su función es puramente científica y consultiva, una especie de observatorio especializado en riesgos ambientales. El Cemaden emite avisos, pero no coordina las operaciones de rescate directas. La deforestación también contribuye a esta vulnerabilidad, ya que en las regiones amazónicas amplifica la sequía, aumentando la temperatura y reduciendo la humedad. Por último, la urbanización desordenada con favelas en zonas de alto riesgo reduce las áreas permeables y aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Para el climatólogo Francisco Aquino, profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), “es necesario potenciar la estructura de Protección Civil, crear sistemas de alerta temprana, desarrollar métodos para mejorar la comunicación y permitir que las personas estén informadas sobre los riesgos y se protejan. Es muy importante que la población preste atención a las alertas en sus teléfonos inteligentes y a las previsiones meteorológicas. Solo así podremos reducir los impactos”, declaró Aquino a la BBC.