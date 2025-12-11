América Latina

El Senado de Brasil aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado e incorpora el delito específico de “facción criminal”

La propuesta, que ahora regresa a la Cámara de Diputados para su ratificación, fue impulsada por el presidente Lula da Silva y endurecida por partidos de derecha durante su tramitación

Guardar
Vista general del Senado Federal
Vista general del Senado Federal de Brasil durante una sesión en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El Senado brasileño dio luz verde el miércoles a una nueva legislación para endurecer el combate al crimen organizado, tras el megaoperativo llevado a cabo en octubre contra el Comando Vermelho (CV) en Río de Janeiro.

La iniciativa, impulsada originalmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva después de la operación, fue modificada por el Congreso para hacerse más severa, con el apoyo de bloques opositores que buscan una respuesta más contundente frente a las organizaciones narcotraficantes.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado —luego de haber pasado por la Cámara de Diputados en noviembre— y ahora deberá regresar a la Cámara Baja para el aval de los últimos cambios antes de pasar a sanción presidencial.

Entre sus principales novedades, el texto introduce el delito específico de “facción criminal”, aplicable a grupos que mantienen control territorial o ejecutan operaciones violentas a nivel nacional. La pena básica oscila entre 15 y 30 años de prisión, pero puede alcanzar los 60 años si se trata de líderes de las organizaciones y se suman agravantes.

El CV y el Primeiro Comando da Capital (PCC) son las dos bandas criminales más influyentes en Brasil, actuando en puntos clave del país y con presencia regional; controlan actividades ilegales y también inciden en la vida cotidiana de comunidades enteras, incluyendo transporte, comercio e incluso servicios públicos en las favelas.

El CV y el Primeiro
El CV y el Primeiro Comando da Capital (PCC) son las dos bandas criminales más influyentes en Brasil (REUTERS)

La nueva legislación fue bien recibida por los sectores más duros de la política, pero generó rechazo en organizaciones de derechos humanos y entre aliados del propio Lula, quien llegó a calificar de “matanza” la operación en Río. El texto final dejó fuera la aspiración del Partido Liberal —la fuerza del ex presidente Jair Bolsonaro— de equiparar jurídicamente a las facciones criminales con grupos “terroristas”, una calificación que habría avalado el uso de armamento más pesado en su contra.

Lula presentó el proyecto al Congreso en un intento de responder a las críticas que acusan a su gobierno de una política insuficiente en materia de seguridad. El debate parlamentario estuvo marcado por tensiones entre las distintas bancadas, en un contexto de fuerte presión social bajo la sombra de las organizaciones criminales.

El avance de la ley se produce mientras Brasil busca profundizar la cooperación internacional contra el narcotráfico. Tras una reciente llamada entre Lula y el presidente estadounidense Donald Trump, ambos líderes anunciaron un entendimiento para reforzar la colaboración bilateral frente al crimen organizado que opera en la región.

A su vez, el Senado también aprobó una enmienda constitucional que restringe el derecho de los pueblos indígenas a reclamar tierras ancestrales, limitándolo únicamente a aquellas que ocupaban en octubre de 1988, momento en que se promulgó la Constitución vigente.

La Cámara Alta de Brasil
La Cámara Alta de Brasil (EFE/Joédson Alves)

Conocida como “marco temporal”, la medida fue respaldada por 52 senadores, con 15 votos en contra y una abstención. Tras esta votación, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados, mientras la Corte Suprema también se alista para abordar el tema.

La aprobación de la enmienda tiene implicancias directas para la demarcación de tierras y los derechos de las comunidades originarias, generando preocupación y controversia social y política. Según la reforma, solo se podrán reconocer como tierras indígenas aquellas que estuvieran efectivamente ocupadas por comunidades originarias en octubre de 1988, dejando fuera del proceso de regularización territorial los reclamos sobre tierras no habitadas por pueblos indígenas en esa fecha.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

BrasilSenado de BrasilCrimen organizadoComando VermelhoPrimeiro Comando da CapitalLula da SilvaRío de JaneiroÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

El máximo responsable militar hondureño afirmó que se respetará la decisión que surja del conteo final, mientras persisten protestas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral

El Ejército de Honduras prometió

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años

El proceso obliga a revisar si la última resolución de la Corte Nacional vulneró derechos constitucionales durante más de dos décadas de litigio.

La Corte Constitucional de Ecuador

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena

“Hace unos minutos se le tomó su declaración informativa al señor Luis Arce y, haciendo uso de su derecho constitucional y estando asistido por su defensa técnica, decidió acogerse al silencio”, señaló el fiscal general del Estado, Roger Mariaca

Luis Arce, ex presidente de

María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel

María Corina Machado realizó su

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

La ONG denunció la inmovilización de fondos de colectivos indígenas y ambientalistas sin órdenes judiciales

HRW cuestionó al Gobierno de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La serie inédita durante años

La serie inédita durante años en España que llega por fin a plataformas: un drama deportivo que descubrió a grandes estrellas

Declararon la alerta sanitaria por sarna ovina en una provincia de la Patagonia

Congreso CDMX avala endurecer sanciones para combatir violencia de género

El museo al aire libre más grande de Europa está en Sevilla: las altas temperaturas, el coste asequible y la oferta cultural anual atraen a los jubilados europeos

Marco, médico: “Tu perro es capaz de saber si un billete es falso o no solo con mirarlo”

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Honduras prometió

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump

La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne alza la voz

Kelly Osbourne alza la voz contra las críticas por su dramática perdida de peso tras la muerte de su padre

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”