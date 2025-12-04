Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

A cuatro días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin proclamar al ganador de la presidencia en Honduras, en medio de una contienda extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump.

Con mas del 80% de los votos escrutados, Nasralla del Partido Liberal sumaba 1.031.541 votos (40,23%) contra 1.017.614 (39,69%) de Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump. La candidata oficialista Rixi Moncada del izquierdista Partido Libertad y Refundación sigue en tercer lugar con 487.614 papeletas (19,01%).

En la noche del miércoles, Nasralla pidió calma y advirtió que el resultado oficial de las elecciones generales “tomará unos días” por la necesidad de realizar un escrutinio especial. “Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos”, expresó en sus redes sociales.