América Latina

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

A cuatro días de los comicios, el Consejo Nacional Electoral sigue sin proclamar al ganador a la presidencia en el país

Guardar

A cuatro días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin proclamar al ganador de la presidencia en Honduras, en medio de una contienda extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump.

Con mas del 80% de los votos escrutados, Nasralla del Partido Liberal sumaba 1.031.541 votos (40,23%) contra 1.017.614 (39,69%) de Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump. La candidata oficialista Rixi Moncada del izquierdista Partido Libertad y Refundación sigue en tercer lugar con 487.614 papeletas (19,01%).

En la noche del miércoles, Nasralla pidió calma y advirtió que el resultado oficial de las elecciones generales “tomará unos días” por la necesidad de realizar un escrutinio especial. “Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos”, expresó en sus redes sociales.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:50 hsHoy

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Fallas en el sistema de transmisión de datos, tensiones internas en el ente electoral, demoras logísticas y un estrecho margen entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura mantienen en suspenso el resultado de unas elecciones que, desde el domingo, siguen sin un ganador claro

Imagen de archivo: Soldados transportan
Imagen de archivo: Soldados transportan urnas desde centros de votación rurales en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, el lunes 1 de diciembre de 2025 (Foto AP/Moisés Castillo)

El resultado de las elecciones presidenciales del domingo pasado mantiene en vilo a los hondureños mientras transcurren ya tres días sin que se conozca oficialmente quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. El proceso de escrutinio de votos —caracterizado por fallas técnicas, dificultades logísticas y sospechas de parcialidad en el ente electoral— ha derivado en un empate técnico que alimenta la incertidumbre política en Honduras.

Leer la nota completa
06:32 hsHoy

El ex presidente Juan Orlando Hernández teme por su vida tras el indulto de Trump y posterga su regreso a Honduras

La esposa del ex mandatario reveló que la familia analiza reencontrarse en Estados Unidos y que, de momento, descartan cualquier regreso o actividad política en su país

El ex presidente hondureño Juan
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió un indulto total de Donald Trump tras su condena en Estados Unidos (Andy Buchanan/Pool vía AP, Archivo)

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien permanece en el extranjero tras recibir recientemente un indulto por parte de Donald Trump, descartó volver a su país o reincorporarse a la vida política, debido a preocupaciones sobre su seguridad, según declaraciones de su esposa, Ana García, a la agencia AFP.

Leer la nota completa
05:52 hsHoy

Nueva suspensión en la divulgación de resultados complica el cierre electoral en Honduras y aumenta la incertidumbre

La consejera del CNE, Cossette López-Osorio, denunció que la empresa responsable del sistema interrumpió el procesamiento de actas sin previo aviso

La consejera del CNE, Cossette
La consejera del CNE, Cossette López-Osorio, denunció que la empresa responsable del sistema interrumpió el procesamiento de actas sin previo aviso (REUTERS/Leonel Estrada)

La transparencia del proceso electoral hondureño volvió a quedar en entredicho este miércoles, después de que la divulgación de los resultados presidenciales fuera suspendida nuevamente, lo que provocó fuertes cuestionamientos internos al sistema informático y a la empresa encargada de su operación.

Leer la nota completa
05:24 hsHoy

Incertidumbre, suspicacias y el regreso de fantasmas del pasado por el lento recuento

A medida que pasan las horas y el Consejo Nacional Electoral de Honduras continúa con un recuento lento de las elecciones presidenciales del domingo, crece la incertidumbre y la suspicacia entre los candidatos y electores, mientras Salvador Nasralla ha logrado ampliar su ventaja sobre Nasry “Tito” Asfura.

Con el 70% escrutado, Nasralla del Partido Liberal obtiene 893.718 votos (40,16%) mientras Asfura del Partido Nacional recibe 883.639 sufragios (39,70%), una diferencia de más de 10.000 votos. En tercer lugar aparece la candidata oficialista del izquierdista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con 424.498 votos (19,07%).

El CNE indicó en un comunicado que el servicio contratado para el portal de divulgación enfrentó problemas el lunes y la madrugada del martes. Según la autoridad electoral, paquetes de actas transmitidas la noche de la elección todavía se encuentran en vía de procesamiento.

La demora revive los fantasmas de las elecciones de 2017, que fueron ganadas por Juan Orlando Hernández del Partido Nacional en medio de denuncias de fraude. También en esa contienda hubo un lapso de días sin información de resultados después de que un primer reporte preliminar colocaba a la cabeza al entonces rival de Hernández, precisamente Salvador Nasralla.

El martes, en medio de la creciente expectativa electoral, Hernández fue liberado de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense había expresado su respaldo a Asfura poco antes de la votación y el lunes escribió en Truth Social: “Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo!”. “Es imperativo que la Comisión (la autoridad electoral) termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. ¡La democracia debe prevalecer!”, añadió.

Temas Relacionados

Elecciones Honduras 2025HondurasElecciones generalesRixi MoncadaSalvador NasrallaNasry Asfura

Últimas noticias

El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”

El proceso enfrenta demoras por problemas en la transmisión de actas y la necesidad de revisar documentos impugnados, mientras la diferencia entre los dos principales candidatos sigue siendo mínima

El candidato Salvador Nasralla pidió

Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó que forma parte de una estrategia para “ayudar en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela”

Trinidad y Tobago confirmó la

Daniel Noboa declaró como terrorista al grupo islamista Hermanos Musulmanes y afirmó que son “una amenaza para la población civil”

El gobierno de Ecuador formalizó la designación del grupo islamista como amenaza para la seguridad nacional, luego de conocer los detalles de su presencia e influencia en el país sudamericano

Daniel Noboa declaró como terrorista

La caída de la producción petrolera en noviembre confirma el deterioro operativo de Petroecuador en 2025

La distancia entre la meta oficial y el desempeño real del sector se ensancha al mismo ritmo que se acumulan los incidentes que han afectado a la empresa a lo largo de 2025

La caída de la producción

La gira de Noboa por Europa y Asia comenzó sin dar ningún detalle sobre detalles de los funcionarios que integrarán la comitiva oficial

El presidente ecuatoriano partió este 3 de diciembre hacia Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega

La gira de Noboa por

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuando los algoritmos mandan

Cuando los algoritmos mandan

De falsos dioses y cacofonías

Vendía pichones de tucanes por WhatsApp y fue atrapado al caer en una trampa de la Policía de Chaco

Aniversario de la barbarie inmobiliaria

Un hombre golpeó a su pareja, usó maniobras de artes marciales para estrangularla y permanecerá en libertad

INFOBAE AMÉRICA

Macron instó a Xi Jinping

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”

Israel identificó los restos del penúltimo rehén asesinado por Hamas en Gaza: es un ciudadano tailandés

Putin llega a India para reunirse con Modi en medio de la presión de Trump por la compra de petróleo ruso

Lotería Powerball: resultados del 3 de diciembre de 2025

DEPORTES

Damián Ayude: sus épocas como

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao