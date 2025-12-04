Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

A cuatro días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin proclamar al ganador de la presidencia en Honduras, en medio de una contienda extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump.
Con mas del 80% de los votos escrutados, Nasralla del Partido Liberal sumaba 1.031.541 votos (40,23%) contra 1.017.614 (39,69%) de Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump. La candidata oficialista Rixi Moncada del izquierdista Partido Libertad y Refundación sigue en tercer lugar con 487.614 papeletas (19,01%).
En la noche del miércoles, Nasralla pidió calma y advirtió que el resultado oficial de las elecciones generales “tomará unos días” por la necesidad de realizar un escrutinio especial. “Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos”, expresó en sus redes sociales.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El resultado de las elecciones presidenciales del domingo pasado mantiene en vilo a los hondureños mientras transcurren ya tres días sin que se conozca oficialmente quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. El proceso de escrutinio de votos —caracterizado por fallas técnicas, dificultades logísticas y sospechas de parcialidad en el ente electoral— ha derivado en un empate técnico que alimenta la incertidumbre política en Honduras.
El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien permanece en el extranjero tras recibir recientemente un indulto por parte de Donald Trump, descartó volver a su país o reincorporarse a la vida política, debido a preocupaciones sobre su seguridad, según declaraciones de su esposa, Ana García, a la agencia AFP.
La transparencia del proceso electoral hondureño volvió a quedar en entredicho este miércoles, después de que la divulgación de los resultados presidenciales fuera suspendida nuevamente, lo que provocó fuertes cuestionamientos internos al sistema informático y a la empresa encargada de su operación.
A medida que pasan las horas y el Consejo Nacional Electoral de Honduras continúa con un recuento lento de las elecciones presidenciales del domingo, crece la incertidumbre y la suspicacia entre los candidatos y electores, mientras Salvador Nasralla ha logrado ampliar su ventaja sobre Nasry “Tito” Asfura.
Con el 70% escrutado, Nasralla del Partido Liberal obtiene 893.718 votos (40,16%) mientras Asfura del Partido Nacional recibe 883.639 sufragios (39,70%), una diferencia de más de 10.000 votos. En tercer lugar aparece la candidata oficialista del izquierdista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con 424.498 votos (19,07%).
El CNE indicó en un comunicado que el servicio contratado para el portal de divulgación enfrentó problemas el lunes y la madrugada del martes. Según la autoridad electoral, paquetes de actas transmitidas la noche de la elección todavía se encuentran en vía de procesamiento.
La demora revive los fantasmas de las elecciones de 2017, que fueron ganadas por Juan Orlando Hernández del Partido Nacional en medio de denuncias de fraude. También en esa contienda hubo un lapso de días sin información de resultados después de que un primer reporte preliminar colocaba a la cabeza al entonces rival de Hernández, precisamente Salvador Nasralla.
El martes, en medio de la creciente expectativa electoral, Hernández fue liberado de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense había expresado su respaldo a Asfura poco antes de la votación y el lunes escribió en Truth Social: “Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo!”. “Es imperativo que la Comisión (la autoridad electoral) termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. ¡La democracia debe prevalecer!”, añadió.