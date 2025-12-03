El Gobierno de Lula da Silva emitió una alerta consular ante el aumento de casos de brasileños muertos en guerras en el exterior

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Mariana Greif/Archivo)

El Gobierno brasileño emitió una alerta consular para advertir sobre los “graves riesgos” que enfrentan ciudadanos que se alistan de forma voluntaria en fuerzas armadas de países en conflicto, tras registrarse un aumento de brasileños muertos o desaparecidos, especialmente en la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que se ha incrementado el número de nacionales que pierden la vida en escenarios bélicos y de otros que encuentran dificultades para abandonar las tropas una vez incorporados.

La cancillería resaltó que muchos de los contratos firmados con ejércitos extranjeros restringen severamente la asistencia consular que Brasil puede proporcionar.

El Gobierno del presidente Lula da Silva aclaró que no está obligado a costear pasajes ni el regreso de brasileños que se unan a misiones armadas en terceros países, incluso si solicitan ayuda al Estado.

Soldados en plena invasión rusa a Ucrania (AP/Archivo)

En ese contexto, recomendó “rechazar firmemente” cualquier invitación o propuesta laboral relacionada con la integración a fuerzas militares extranjeras.

El Ministerio advirtió también que los brasileños que participen en conflictos internacionales pueden enfrentar responsabilidades penales, tanto en tribunales extranjeros como en Brasil, en caso de delitos cometidos fuera del país.

La advertencia fue emitida tras la muerte en combate, el 24 de noviembre, de un brasileño de 32 años que viajó a Ucrania en agosto, atraído por la promesa de un salario cercano a 5.000 dólares mensuales.

Esta semana, la Embajada de Brasil en Kiev informó sobre la desaparición de un brasileño de 23 años que se alistó en mayo en las fuerzas armadas de Ucrania y cuyo paradero se desconoce desde el 25 de noviembre.

El Gobierno recordó que los brasileños ubicados en zonas de conflicto pueden contactar a las embajadas del país para solicitar asistencia, aunque recalcó que la capacidad de apoyo es limitada en casos que involucran alistamiento en fuerzas extranjeras.