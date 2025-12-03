América Latina

El Gobierno de Lula da Silva emitió una alerta consular ante el aumento de casos de brasileños muertos en guerras en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que también se incrementó el número de nacionales que encuentran dificultades para abandonar las milicias una vez incorporados

Guardar
El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Mariana Greif/Archivo)

El Gobierno brasileño emitió una alerta consular para advertir sobre los “graves riesgos” que enfrentan ciudadanos que se alistan de forma voluntaria en fuerzas armadas de países en conflicto, tras registrarse un aumento de brasileños muertos o desaparecidos, especialmente en la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que se ha incrementado el número de nacionales que pierden la vida en escenarios bélicos y de otros que encuentran dificultades para abandonar las tropas una vez incorporados.

La cancillería resaltó que muchos de los contratos firmados con ejércitos extranjeros restringen severamente la asistencia consular que Brasil puede proporcionar.

El Gobierno del presidente Lula da Silva aclaró que no está obligado a costear pasajes ni el regreso de brasileños que se unan a misiones armadas en terceros países, incluso si solicitan ayuda al Estado.

Soldados en plena invasión rusa
Soldados en plena invasión rusa a Ucrania (AP/Archivo)

En ese contexto, recomendó “rechazar firmemente” cualquier invitación o propuesta laboral relacionada con la integración a fuerzas militares extranjeras.

El Ministerio advirtió también que los brasileños que participen en conflictos internacionales pueden enfrentar responsabilidades penales, tanto en tribunales extranjeros como en Brasil, en caso de delitos cometidos fuera del país.

La advertencia fue emitida tras la muerte en combate, el 24 de noviembre, de un brasileño de 32 años que viajó a Ucrania en agosto, atraído por la promesa de un salario cercano a 5.000 dólares mensuales.

Esta semana, la Embajada de Brasil en Kiev informó sobre la desaparición de un brasileño de 23 años que se alistó en mayo en las fuerzas armadas de Ucrania y cuyo paradero se desconoce desde el 25 de noviembre.

El Gobierno recordó que los brasileños ubicados en zonas de conflicto pueden contactar a las embajadas del país para solicitar asistencia, aunque recalcó que la capacidad de apoyo es limitada en casos que involucran alistamiento en fuerzas extranjeras.

Temas Relacionados

BrasilalertaLula da SilvaguerrasÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La OMS rechazó el pedido de Bolivia y mantiene la hoja de coca como una sustancia “peligrosa”

Un comité de expertos rechazó la solicitud realizada por el gobierno boliviano, con respaldo de Colombia, en el año 2023

La OMS rechazó el pedido

El gobierno de Boric quitará todos los privilegios a militares presos por delitos de lesa humanidad

Refrigeradores personales serán requisados y ya llegó el primer reo común al expenal Punta Peuco, en el centro de Chile

El gobierno de Boric quitará

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

El fallo del Sistema Eléctrico Nacional se produjo sobre las 5:00 de la mañana, hora local. La Habana está entre las ciudades afectadas

Cuba sufre un apagón masivo

Salvador Nasralla quiere que Juan Orlando Hernández sea juzgado en Honduras tras al indulto de Donald Trump

El candidato liberal que lidera el conteo electoral dijo que “cuando haya una justicia neutral” el ex presidente será procesado en el país, donde el Ministerio Público mantiene investigaciones activas por corrupción que no son afectadas por el perdón presidencial de EEUU

Salvador Nasralla quiere que Juan

La esposa de Sebastián Marset fue hospitalizada en Paraguay: la Policía dijo que está en alerta por una posible huida

Gianina García Troche, en prisión preventiva por lavado de activos, fue trasladada tras sufrir convulsiones, pero está fuera de peligro. Su abogado en Uruguay expresó preocupación

La esposa de Sebastián Marset
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las multas que

Cuáles son las multas que recibe quien fuma al volante y por qué encender un cigarrillo puede ser más peligroso que usar el celular

El desgarrador testimonio del papá de Jean Claude Bossard, el joven asesinado en un atraco, en el norte de Bogotá: “Eso no tiene por qué pasar”

Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $10.000.000 y cuál es la tasa de interés en diciembre

La desconocida ciudad de Europa que es una de las más bonitas para visitar esta Navidad: un árbol sorprendente, mercadillos tradicionales y rincones mágicos

Mercados: los bonos y las acciones retoman las ganancias y cae el riesgo país

INFOBAE AMÉRICA
Israel espera la entrega de

Israel espera la entrega de los restos de un presunto rehén hallados por grupos terroristas palestinos en el norte de Gaza

La verdadera historia de “It’s My Life”: el día en que Bon Jovi convirtió una película en un himno generacional

La OMS rechazó el pedido de Bolivia y mantiene la hoja de coca como una sustancia “peligrosa”

Reyes Bellver: "Todo enriquece y suma, siempre he trabajado por el fútbol femenino"

La AELC pide al Ayuntamiento de Barcelona retirar la beca a autores latinoamericanos

ENTRETENIMIENTO

La verdadera historia de “It’s

La verdadera historia de “It’s My Life”: el día en que Bon Jovi convirtió una película en un himno generacional

Cuáles fueron los artistas y canciones más escuchados en Spotify en 2025

David Jonsson alzó la voz por la diversidad en el cine y compartió su inspiradora historia

El polémico vestuario de Millie Bobby Brown en “Stranger Things 5″ se inspiró en este icónico personaje de los 80

Cynthia Erivo confesó su vínculo con Wicked: “Creo que esto no va a dejarme nunca”