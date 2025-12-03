América Latina

Controversia en Chile: el partido de Franco Parisi defendió su decisión de no informar cuántos militantes votaron en su consulta digital

Parlamentarios del oficialismo y la oposición criticaron además el llamado del Partido de la Gente a votar nulo en el balotaje

Parisi aseguró que no le endorsará sus 2.550.770 votos ni a la candidata oficialista, Jeannette Jara, ni el líder republicano, José Antonio Kast.

El Partido de la Gente (PDG), liderado por el economista Franco Parisi, salió este martes a defender la consulta digital realizada el domingo para definir su postura en el balotaje, luego de recibir críticas tanto de la oposición como del oficialismo —e incluso de una de sus diputadas electas— por llamar a votar nulo y negarse después a transparentar cuántos militantes participaron.

Cabe recordar que Parisi se alzó con el 19,80% de los votos en la primera vuelta presidencial y quedó en el tercer lugar -desplazando con largueza al libertario Johannes Kaiser (13.94%) y a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (12,44%)-, convirtiéndose ipso facto en la “niña mimada” de la política chilena, puesto que aseguró que no le endorsará sus 2.550.770 votos ni a la candidata oficialista, Jeannette Jara, ni el líder republicano, José Antonio Kast, quienes disputarán la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre y a quienes llamó a “ganarse los votos”.

Así las cosas, la consulta digital del domingo arrojó que un 78% de sus miembros votará nulo o en blanco en el balotaje, mientras que un 20% lo hará por el timonel republicano y solo un 2% por la militante comunista.

“De acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco“, señalaron desde el partido mediante un comunicado de prensa.

Pero además, se negaron a dar a conocer cuántos de sus 38 mil integrantes votaron -aunque de acuerdo a la ley no están obligados-, por lo que recibieron críticas transversales.

El balotaje entre Kast y Jara es el próximo 14 de diciembre.

Las críticas

Así lo señalaron desde la vereda a la derecha personeros como el diputado Henry Leal (UDI), quien sostuvo que “renunciar a decidir nunca ha sido una opción responsable”.

“Cuando un partido con representación pública promueve restarse, no afecta sólo a un nombre en la papeleta: afecta la forma en que entre todos seguimos construyendo Chile”, criticó.

Desde la izquierda, por otra parte, la senadora socialista Paulina Vodanovic aseguró que “lo correcto sería que tomaran una posición, porque finalmente los partidos políticos tenemos que estar para orientar a nuestros militantes y no dejar una opción abierta como es la del blanco, que creo que no es una orientación clara a la militancia”.

Incluso Pamela Jiles, diputada electa por el PDG, llamó a entregar las cifras de los militantes que votaron.

“Sería muy necesario que las autoridades del Partido de la Gente dieran a conocer esa información a la prensa a la brevedad”, emplazó, tensionando la interna de su colectividad.

El PDG logró 14 diputados en las últimas elecciones parlamentarias.

La defensa del PDG

Este martes el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, salió al paso de las críticas, defendió la consulta digital y llamó al orden a su flamante parlamentaria.

“La diputada Jiles es una de los 14 diputados actualmente electas del partido, pero las decisiones estratégicas del partido las tomo yo con la directiva nacional”, indicó tajante en entrevista con Radio 13cl.

Vattuone se negó de nuevo a entregar el número de militantes que votaron en la consulta, pero aseguró que “primero, no votó poca gente, y segundo, votó más gente que cualquier encuesta que conocemos”.

“Y eso nos da la tranquilidad y la representatividad para tener claro el resultado y darle a conocer a la opinión pública, además es un proceso interno del partido”, remató.

De la misma opinión fue el también diputado electo Juan Marcelo Valenzuela, quien recordó que es “completamente legítimo que el partido decida reservarse esa información, porque el PDG no busca dedicarse a ser una encuestadora pública o electoral (...) a lo que nosotros nos comprometimos es a entregar un resultado respecto de lo que opina una mayoría del partido respecto de tres opciones”, indicó, según consignó una nota de La Tercera.

