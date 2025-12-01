El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

Los hondureños expresan su esperanza de cambio tras una jornada electoral pacífica

Votantes en Tegucigalpa expresaron este lunes su esperanza de cambio tras una jornada electoral pacífica en la que ciudadanos acudieron en gran número a las urnas para elegir al próximo presidente de Honduras, en medio de una contienda reñida entre dos candidatos conservadores.

Residentes de la capital describieron la votación del domingo como tranquila y ordenada, comparándola con una “celebración cívica” sin conflictos importantes reportados. La jornada transcurrió con normalidad mientras aproximadamente 2,8 millones de votantes de los 6 millones habilitados acudieron a los centros electorales.

“Las elecciones se llevaron a cabo con calma y paz. La gente salió a votar como si fuera una celebración cívica, y no ha habido conflictos”, dijo a Reuters Samuel Palma, votante en Tegucigalpa. “Ahora esperamos que el nuevo gobierno sea productivo para el pueblo. Sobre todo, que sean honestos y no empiecen a robar como lo hicieron gobiernos pasados, y que se enfoquen en gobernar para el beneficio de la gente y las minorías”.

Un hombre lee un periódico con titulares sobre los resultados preliminares de las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras. REUTERS/Jose Cabezas

Los comentarios reflejan el deseo generalizado de los hondureños de que el próximo gobierno evite la corrupción que asocian con administraciones anteriores y se enfoque en políticas que beneficien a la población común.

Raúl Raudales, otro votante, expresó optimismo independientemente del resultado final. “Queremos que las cosas mejoren en este país, no importa quién gane. Puede ser Tito, puede ser Salvador Nasralla. Queremos que este país salga adelante para que no haya tantos criminales aquí, para que dejen de saquear las arcas públicas, ¿sabe? Lo que queremos es que este país salga adelante con Tito”, declaró, refiriéndose al apodo del candidato conservador Nasry “Tito” Asfura.

Un hombre vende un periódico con titulares sobre los resultados preliminares de las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras. REUTERS/Jose Cabezas

El llamado a reducir la criminalidad y detener el saqueo de fondos públicos fue un tema recurrente entre los entrevistados. Reynaldo Soto fue más crítico con el gobierno saliente: “Espero que las cosas cambien porque la situación que hemos vivido estos cuatro años ha sido dura. Es verdad, esta gente solo se ha dedicado a, bueno, no hicieron nada en cuatro años, así que la gente espera que este país prospere”.

Las elecciones se desarrollaron en un contexto de descontento generalizado con la clase política en Honduras, un país que lucha contra la pobreza, la desigualdad y altos niveles de violencia. La alta participación electoral y el desarrollo pacífico de la jornada fueron destacados por Estados Unidos, que sigue de cerca el proceso en el país centroamericano.

Un hombre limpia el Parque Central tras las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras. REUTERS/Jose Cabezas

Los titulares de los periódicos del lunes reflejaban los resultados preliminares de la noche anterior, con fotografías de Asfura y encabezados proclamando su liderazgo inicial en el conteo, aunque la contienda se mantiene reñida con Salvador Nasralla del Partido Liberal siguiendo de cerca.

Los titulares de los periódicos del lunes reflejaban los resultados preliminares de la noche anterior. (REUTERS/Jose Cabezas)

La campaña electoral estuvo marcada por el sorpresivo respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a Asfura, a quien calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y prometió “mucho apoyo” si resultaba ganador. El apoyo llegó días antes de las elecciones y de la mano del anuncio de un futuro indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, del mismo Partido Nacional, quien cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos.

El Consejo Nacional Electoral continúa procesando actas electorales mientras el país aguarda los resultados definitivos de una elección que definirá el rumbo político de Honduras para los próximos cuatro años.