Nueva encuesta en Chile: José Antonio Kast supera el 50% de las intenciones de voto para el balotaje

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, posan para una foto durante su debate en Santiago, Chile, el jueves 27 de noviembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

Este jueves Criteria Research publicó su último sondeo presidencial con miras al balotaje del próximo 14 de diciembre, el que arrojó que el líder republicano, José Antonio Kast, subió un punto respecto a la última medición y marcó un 51% de las intenciones de voto, versus un 35% (-1) de la carta oficialista, Jeannette Jara.

Eso sí, un 14% respondió que ese día votará nulo o blanco.

Tocante a la sensación de quién se sentará ese día en el sillón presidencial -independiente de la intención de voto-, el 63% (+4) sostuvo que será Kast, mientras que solo un 29% (-4) aseguró que será la militante comunista.

En tanto, un 69% consideró a Kast más capaz de resolver los problemas de seguridad y migración; un 65% de potenciar el crecimiento económico; un 58%, de generar más empleos y mejorar los salarios y un 54% de mejorar la salud y reducir las listas de espera.

La desaprobación del presidente Gabriel Boric alcanzó el 60%.

Evaluación del gobierno

Por otra parte, el sondeo reveló que la desaprobación del presidente Gabriel Boric disminuyó dos puntos marcando un 60%, mientras que su aprobación subió en dos unidades, alcanzando el 32%.

En paralelo, la desaprobación del gobierno bajó dos puntos y llegó al 62%, a la par que su aprobación subió un índice marcando el 29%.

Finalmente, el 65% de los entrevistados aseguró no estar de acuerdo con el rol que han jugado los partidos políticos de oposición durante el gobierno de Boric, y solo un 19% (-1) lo aprobó.