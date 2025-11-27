Prisión preventiva en Chile para siete ex detectives que robaban droga y especies decomisadas

Los detectives desviaban buena parte de los cigarrillos y drogas que decomisaban.

Mala semana para las policías chilenas. Este miércoles, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a siete ex funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que desviaban buena parte de los cigarrillos y drogas que decomisaban. En paralelo, ocho ex carabineros fueron detenidos en la región de Valparaíso, acusados de pertenecer a una banda que robaba vehículos.

En el primer caso, los detectives fueron identificados como Cristóbal Machuca Padilla; el subcomisario Felipe Burgos Gallardo; la subcomisaria Catalina Cáceres Cáceres; el inspector Diego Muñoz Pineda; el inspector Sebastián Illanes Cifuentes; la subinspectora Shiara Hernández Rocha y el agente policial Jaime Urrutia Rodríguez, quienes entregaban al civil Agustín Moreno Guidotti las especies robadas para reducirlas.

Todos fueron formalizados por asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación, decretando el tribunal 180 días para la investigación.

De acuerdo al fiscal Marcelo Soto, las diligencias arrojaron que había “un contrabando de cigarrillos, un tema relativo a tráfico y todo se refiere precisamente a quedarse con parte de los procedimientos en los cuales se vinculaban”.

Sin duda el hecho más grave investigado corresponde a un operativo realizado en marzo de este año en la comuna santiaguina de Independencia, en el que los imputados decomisaron alrededor de 74 kilos de marihuana pero declararon solo 13 al Ministerio Público, esfumándose los más de 60 kilos restantes, los que según el persecutor fueron entregados al civil Agustín Moreno Guidotti para “moverla” por mayor y al detalle.

Otro de los delitos investigados corresponde a varias diligencias realizadas en noviembre de 2024 en las que los acusados incautaron miles de cajetillas de cigarrillos, una magra parte de los cuales fueron entregados como evidencia recién un año después a la fiscalía local con notorias incongruencias en el papeleo.

Los carabineros se dedicaban al robo y receptación de vehículos.

Carabineros robaban autos

En tanto, en la región de Valparaíso ocho excarabineros fueron detenidos -junto a dos civiles-, acusados de formar parte de una banda dedicada al robo y receptación de vehículos, quienes fueron formalizados por los delitos de cohecho, obstrucción a la investigación, violación de secreto, hurto, corrupción e incumplimiento de deberes militares, quedando con distintas medidas cautelares menos gravosas.

Casi todos laboraban en la Tercera Comisaría de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), y uno de ellos incluso tenía antecedentes previos por porte de arma de fuego, amenazas, estafa y abuso sexual a menor de 14 años.

Según el fiscal de Valparaíso, Felipe González, los ahora exuniformados robaban partes de vehículos que estaban bajo su resguardo y las vendían en el mercado negro, utilizando información policial para cometer este y otros delitos.

Todos fueron suspendidos de sus cargos, mientras que el tribunal decretó seis meses para la investigación.