América Latina

Prisión preventiva en Chile para siete ex detectives que robaban droga y especies decomisadas

En paralelo, cayó una banda de excarabineros que robaba automóviles

Guardar
Los detectives desviaban buena parte
Los detectives desviaban buena parte de los cigarrillos y drogas que decomisaban.

Mala semana para las policías chilenas. Este miércoles, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a siete ex funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que desviaban buena parte de los cigarrillos y drogas que decomisaban. En paralelo, ocho ex carabineros fueron detenidos en la región de Valparaíso, acusados de pertenecer a una banda que robaba vehículos.

En el primer caso, los detectives fueron identificados como Cristóbal Machuca Padilla; el subcomisario Felipe Burgos Gallardo; la subcomisaria Catalina Cáceres Cáceres; el inspector Diego Muñoz Pineda; el inspector Sebastián Illanes Cifuentes; la subinspectora Shiara Hernández Rocha y el agente policial Jaime Urrutia Rodríguez, quienes entregaban al civil Agustín Moreno Guidotti las especies robadas para reducirlas.

Todos fueron formalizados por asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación, decretando el tribunal 180 días para la investigación.

De acuerdo al fiscal Marcelo Soto, las diligencias arrojaron que había “un contrabando de cigarrillos, un tema relativo a tráfico y todo se refiere precisamente a quedarse con parte de los procedimientos en los cuales se vinculaban”.

Sin duda el hecho más grave investigado corresponde a un operativo realizado en marzo de este año en la comuna santiaguina de Independencia, en el que los imputados decomisaron alrededor de 74 kilos de marihuana pero declararon solo 13 al Ministerio Público, esfumándose los más de 60 kilos restantes, los que según el persecutor fueron entregados al civil Agustín Moreno Guidotti para “moverla” por mayor y al detalle.

Otro de los delitos investigados corresponde a varias diligencias realizadas en noviembre de 2024 en las que los acusados incautaron miles de cajetillas de cigarrillos, una magra parte de los cuales fueron entregados como evidencia recién un año después a la fiscalía local con notorias incongruencias en el papeleo.

Los carabineros se dedicaban al
Los carabineros se dedicaban al robo y receptación de vehículos.

Carabineros robaban autos

En tanto, en la región de Valparaíso ocho excarabineros fueron detenidos -junto a dos civiles-, acusados de formar parte de una banda dedicada al robo y receptación de vehículos, quienes fueron formalizados por los delitos de cohecho, obstrucción a la investigación, violación de secreto, hurto, corrupción e incumplimiento de deberes militares, quedando con distintas medidas cautelares menos gravosas.

Casi todos laboraban en la Tercera Comisaría de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), y uno de ellos incluso tenía antecedentes previos por porte de arma de fuego, amenazas, estafa y abuso sexual a menor de 14 años.

Según el fiscal de Valparaíso, Felipe González, los ahora exuniformados robaban partes de vehículos que estaban bajo su resguardo y las vendían en el mercado negro, utilizando información policial para cometer este y otros delitos.

Todos fueron suspendidos de sus cargos, mientras que el tribunal decretó seis meses para la investigación.

Temas Relacionados

ChilePDICarabinerosPrisión preventiva

Últimas Noticias

Rodrigo Paz inicia su gestión con una imagen positiva de 51%: es el mejor posicionado de Sudamérica

La consultora argentina CB difundió este miércoles el ranking mensual que mide la popularidad de los presidentes de la región. A Paz lo siguen los presidentes de Brasil y Argentina

Rodrigo Paz inicia su gestión

Daniel Noboa anunció un viaje oficial a Estados Unidos pero luego aclaró que será de índole “personal”

Sería su segundo viaje al país norteamericano en una semana

Daniel Noboa anunció un viaje

Ecuador desestimó las acusaciones de Venezuela: “No perderemos tiempo en declaraciones necias”

La Canciller de Ecuador recordó que Caracas ha lanzado acusaciones similares en el pasado y sostuvo que no dedicará recursos diplomáticos a responder afirmaciones sin sustento

Ecuador desestimó las acusaciones de

China ya ocupa casi 800 mil hectáreas mineras en Nicaragua gracias a las licencias de la dictadura de Ortega

Seis nuevos permisos otorgados a Beijing pertenecían a la empresa El Porvenir Murra S.A., que los cedió integralmente a Brother Metal S.A., representada en el país centroamericano por el ciudadano chino Xiaocun Bao

China ya ocupa casi 800

Chile: la justicia citará a declarar a Eduardo Frei por presunta ayuda de su gobierno a Pinochet para fingir demencia

Así lo asegura un exasesor del mandatario, Cristián Toloza Castillo, en el libro “Calle Londres 38″ del investigador británico Philippe Sands

Chile: la justicia citará a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agentes de la PNP son

Agentes de la PNP son detenidos por el robo de comida para caballos en Cajamarca

Conozca los cierres viales en Bogotá por Maratón VChallenges 42K: Secretaría de Movilidad da recomendaciones

Así fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura ‘Service95’ de ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

CNE sanciona a la campaña de Gustavo Petro por superar topes de financiación: este es el dinero que debería devolver y las implicaciones legales que tendría

Atentado en Trujillo: casa atacada por tercera vez pese a denuncias de extorsión y pedido de S/ 50 mil

INFOBAE AMÉRICA
Cómo “Stranger Things” definió la era del

Cómo “Stranger Things” definió la era del algoritmo

Amnistía denuncia que el "genocidio de Israel" contra la población palestina "continúa" pese al alto el fuego

Suspenden provisionalmente al general y al agente del DNI de Colombia señalados por vínculos con 'Calarcá'

Exteriores insiste en recomendación de no viajar a Venezuela y pide mantenerse informado ante cancelación de vuelos

La Red de Jefes de Agencias de Medicamentos impulsa el primer 'fast track' para ensayos clínicos multinacional

ENTRETENIMIENTO

Kevin Spacey se enfrentará a

Kevin Spacey se enfrentará a tres acusaciones más de agresión sexual en el Tribunal Civil de Londres

Billie Eilish estrenará un documental de su último tour dirigido por James Cameron

Colman Domingo compartió su filosofía actoral: “Voy a buscar la humanidad en el villano”

Netflix colapsó con el estreno de “Stranger Things 5″, su serie insignia

Jonathan Bailey y la preparación a contrarreloj para interpretar a Fiyero en Wicked For Good: “Me exprimí hasta el final”