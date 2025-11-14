América Latina

Violencia en escuela de Uruguay: la madre de una alumna fue imputada por agredir a maestra y directora

Un grupo de adultos ingresó en patota a un centro educativo de Montevideo; la mujer argumentó que su hija sufría bullying hace mucho tiempo

La madre de un alumno de una escuela del norte de Montevideo no toleró más el bullying que sufría su hija y decidió ir al centro educativo. La mujer, de 30 años, ingresó y agredió a la maestra y a la directora. El caso tuvo repercusión a nivel político, social y también judicial, dado que la mujer fue detenida y luego imputada por la Justicia por los delitos de lesiones personales agravado, uno de agresión a los trabajadores de la educación y otro a los deberes inherentes a la patria potestad.

La agresión en la escuela 123 dominó la agenda pública de Uruguay durante varios días. El ingreso fue junto a un grupo de padres en patota, como quedó registrado en un video que se hizo viral. El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 5, cuando llegaron al lugar.

Allí se encontraron con padres que habían ido a retirar a alumnos, maestros y niños que todavía estaban en el centro educativo y los agredieron. El nerviosismo que generó esta situación se mantuvo en las horas siguientes y los maestros decidieron paralizar la actividad y establecer algunas jornadas de reflexión.

Cada vez que hay una agresión a una maestra, hay un paro en la actividad ya que así está establecido en los protocolos. Sin embargo, en este caso hubo un quiebre: se trató de una agresión masiva, que para los maestros marca un antes y un después y también preocupa a las autoridades.

De hecho, el sindicato de maestros de Uruguay resolvió paralizar la actividad durante varios días y movilizarse frente a la Torre Ejecutiva, donde fueron recibidos por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Los alumnos volvieron a la escuela este miércoles, después de cuatro días sin clases.

La agresión fue después de que una niña regresara a su casa con moretones tras pelearse con otra estudiante. Su madre fue al día siguiente a la escuela junto a otras personas para buscar a la menor que había golpeado a su hija. Fue entonces que padres y maestras quisieron intervenir para frenar la situación, pero todos fueron agredidos.

La imputación

La madre agresora fue detenida el miércoles por la tarde e imputada este jueves. La Justicia dispuso como medida cautelar, mientras la investigación continúa, el arresto domiciliario total con tobillera. Sin embargo, se estableció como excepción que la mujer pueda salir a trabajar para no perder sus ingresos.

De acuerdo con los videos que tiene Fiscalía, es una de las madres que ingresó a la escuela y agredió al personal docente y a otros padres”, detalló al noticiero Telemundo de Canal 12 el vocero de la Fiscalía, Javier Benech.

Su abogado señaló que, como trasfondo de esto, había una situación de bullying que la mujer denunciaba que padecía su hijo desde hace mucho tiempo. Todos sabemos lo que implica el bullying, que puede tener consecuencias muy importantes. De todas maneras, a todas luces no es la forma de resolver el conflicto. La Fiscalía consideró que esta mujer había incurrido en conductas muy gravosas”, dijo Benech.

Además, según informó el diario El País, la mujer tiene prohibido acercarse y comunicarse con víctimas y testigos de la golpiza. Tampoco podrá acercarse a la escuela en un rango de 500 metros.

La mujer no tenía antecedentes penales.

La que se registró en la escuela 123 es la quinta agresión en escuelas de Montevideo en lo que va del año. “Fue la primera vez que se invade de esta forma un espacio escolar interno y que se pone de rehenes a todos los niños y padres de la institución”, declaró a ese diario Daysi Iglesias, la consejera de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) electa por los docentes.

Administración del Centenario decepcionada con

Explotó un almacén de fuegos

Rodrigo Paz advirtió que "no

La CIDH condenó al régimen

