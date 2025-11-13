Estados Unidos advirtió que actuará con “rapidez y firmeza” ante cualquier perturbación contra el proceso electoral en Honduras

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, sostuvo que su país actuará “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de perturbar las elecciones en Honduras (Yuki Iwamura/REUTERS)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina, Christopher Landau, afirmó este miércoles que su país reaccionará “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de perturbar el proceso electoral en Honduras.

Landau indicó en la red social X que “Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre”.

En ese sentido, aclaró que la administración del presidente estadounidense Donald Trump vigila de cerca la situación y llamó tanto a las autoridades electorales como a las militares a “respetar escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”.

“Responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras”, sentenció en su mensaje a sus seguidores en la red social.

El escenario de empate técnico entre candidatos de izquierda y derecha —reflejado en las encuestas— alimentó las acusaciones cruzadas de intento de fraude en los comicios generales programados para el 30 de noviembre.

Los candidatos presidenciales de Honduras, Salvador Nasralla del Partido Liberal (PLH), Mario Rivera del Partido Democracia Cristiana (DC) y Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras, posan con Mario Hung Pacheco, coordinador de la organización "Defensores de Honduras" (REUTERS/Fredy Rodríguez)

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó el martes su “preocupación” por los retrasos en los preparativos de las elecciones generales del 30 de noviembre y reclamó garantías para que las autoridades electorales puedan desarrollar su labor.

El organismo regional observó que el ente electoral hondureño enfrenta dificultades a raíz de la disputa entre el oficialismo de izquierda y dos partidos opositores de derecha, enfrentamiento que se tradujo en mutuas acusaciones de intento de fraude.

En un comunicado oficial, la Secretaría General de la OEA aludió a la inquietud suscitada por las recientes acusaciones de la fiscalía —alineada con el gobierno— contra una consejera electoral y dos magistrados opositores en el tribunal responsable de resolver disputas durante el proceso.

El texto enfatizó la importancia de que los funcionarios electorales cumplan su tarea “de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, y subrayó: “Es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones”.

Según los sondeos, el escenario actual muestra un empate técnico entre Salvador Nasralla (Partido Liberal, derecha), Rixi Moncada (Libertad y Refundación, izquierda) y Nasry Asfura (Partido Nacional, derecha).

Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inspeccionan las papeletas durante una visita de prensa a una imprenta electoral (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La OEA alertó que las discrepancias en los órganos colegiados “no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha adjudicado el contrato para transporte del material electoral y un simulacro reciente evidenció problemas organizativos.

La Secretaría General pidió que los comicios se realicen “en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles”. Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA solicitó además al sistema judicial garantizar la “seguridad de todos los funcionarios electorales”.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la reciente declaración emitida por la misión de observación electoral y remarcó que “es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio” de quienes gestionan el proceso electoral.

Ramdin enfatizó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, señalando además que “su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática”.

(Con información de AFP)