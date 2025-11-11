América Latina

La Conferencia Episcopal de Bolivia insta a la sociedad a respaldar a Rodrigo Paz y demanda unidad para salir de la crisis

El secretario general, Giovani Arana, señaló que no existen soluciones inmediatas para los problemas estructurales

Los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) solicitaron a la ciudadanía dar espacio al gobierno de Rodrigo Paz para enfrentar el deterioro nacional heredado por la nueva administración.

Durante la CXVII asamblea realizada en Cochabamba, los representantes eclesiásticos afirmaron que la reconstrucción democrática requiere compromiso colectivo y paciencia en un contexto de crisis. Los líderes católicos llamaron a la sociedad a colaborar con el Ejecutivo, calificando la situación del país como “destrozada”.

Tras la reciente toma de posesión presidencial, la Conferencia Episcopal Boliviana difundió un comunicado en el que felicitó al nuevo gabinete y transmitió sus mejores deseos, destacando la urgencia de alcanzar el bien común para todos los bolivianos. Giovani Arana, secretario general de la CEB, señaló lo siguiente:

“Reconstruir la democracia no es tarea fácil”, e insistió en la importancia de generar espacios de diálogo y consenso, sumar honestidad y transparencia y convocar a todos los sectores sociales a participar en la recuperación nacional. La institución recalcó que, pese a la gravedad de la coyuntura, no existen soluciones inmediatas para los problemas estructurales, por lo que pidió comprensión y respaldo social.

En ese marco, los obispos enfatizaron la necesidad de actuar con generosidad y valentía por parte de todos los bolivianos. Arana abordó la crisis económica que se mantiene desde 2023, marcada por la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles, y propuso que la sociedad acompañe al gobierno en el esfuerzo de reactivación socioeconómica.

A su vez, el presidente de la CEB, Aurelio Pesoa, agregó que, ante la propuesta del presidente Paz de modificar la política de subsidios a los combustibles, resulta fundamental tomar decisiones de forma reflexiva y considerar el impacto en la vida de los sectores sociales más vulnerables.

Además, señaló que el episcopado respalda decisiones en beneficio de la ciudadanía, siempre que se privilegie la serenidad y el bien común.

La asunción de Rodrigo Paz reintrodujo símbolos católicos, Biblia y crucifijo, en la ceremonia de investidura, elementos que durante las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS) no se exhibían públicamente.

Distancia política con Maduro y respaldo a la oposición venezolana

El llamado de los obispos bolivianos para que la sociedad apoye la reconstrucción democrática y respalde el esfuerzo del gobierno de Rodrigo Paz apunta a la vida interna del país y da sustento moral y público a las decisiones que el Ejecutivo está tomando a nivel internacional.

La administración de Rodrigo Paz expresó una postura diferenciada respecto a la relación con el dictador Nicolás Maduro y el régimen venezolano. Aunque Bolivia mantiene vínculos diplomáticos con Venezuela, el nuevo mandatario marcó un distanciamiento estratégico hacia los regímenes que considera alejados de los valores democráticos promovidos por su gestión.

En el contexto de su investidura, Paz realizó un gesto político relevante al invitar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, distinguida recientemente con el Premio Nobel de la Paz 2025, y al manifestar públicamente su respaldo a la causa opositora en ese país.

(Con información de EFE)

