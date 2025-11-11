Arribó a Chile el nuevo embajador de los Estados Unidos

Judd y su esposa llegando a la legación norteamericana en Santiago de Chile, este lunes.

Acompañado de su esposa, este lunes aterrizó en Santiago el nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, nombrado por Donald Trump para reemplazar a Bernadette Meehan, designada por la administración de Joe Biden. ¿El dato curioso? Judd, quien previamente se desempeñó como jefe de la Patrulla Fronteriza, vivió en Chile por dos años, allá por los años 90, cuando era misionero mormón.

Mediante un comunicado, desde la delegación norteamericana señalaron que su labor estará centrada en “promover la seguridad, fortaleza y prosperidad, con énfasis en la colaboración para frenar la inmigración ilegal, combatir las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza e impulsar el comercio y la inversión”.

Así las cosas, se espera que el nuevo representante del gobierno de Trump -de quién es un cercano colaborador-, ponga la lupa sobre aquellos chilenos que viajan al país del norte para realizar “turismo delictual”, asunto que incluso puso en entredicho la continuidad de Chile en el programa Visa Waiver.

Además, está por verse cuál será su reacción ante las constantes críticas del presidente Gabriel Boric hacia Donald Trump, partiendo por su negación al cambio climático.

Brandon Judd es un estrecho colaborador de Donald Trump desde su campaña contra Hillary Clinton, en 2016.

Misionero en Chile

Oriundo de un pueblito de Arizona, Judd vivió en Chile en la década de los 90, mientras era misionero mormón. De acuerdo a su compañero de misión, Paul Whetten, Judd celebró Fiestas Patrias y Navidad junto a familias chilenas y “aprendió a hablar español chileno”, según consigna una nota de el Diario Financiero.

Su carrera partió en 1997 como agente fronterizo y en 2002 ya era jefe de un equipo de operaciones especiales en Arizona. Luego se desempeñó como instructor de la Patrulla Fronteriza y desde 2013 hasta 2024 ostentó el cargo de Presidente del Consejo Nacional de la Patrulla de Fronteras, con más de 17 mil policías a su cargo .

Es un estrecho colaborador de Trump desde 2016, cuando lo apoyó en su campaña contra Hillary Clinton. Una vez en el poder, también secundó su idea de construir un muro en la frontera con México.

“Es crucial que reconozcamos que, si solo construimos partes del muro e intentamos simplemente cerrar solo el Valle del Río Grande, por ejemplo, sin abordar también Laredo, Del Río y Big Bend, crearemos los mismos tipos de agujeros en nuestras defensas que creamos en Arizona hace años. No podemos repetir los errores del pasado”, dijo en 2018 ante la Cámara de Diputados.

Su trabajo fue reconocido por Trump, quien poco antes de nombrarlo como embajador en Chile aseguró en su red social Truth Social que “Brandon me ayudó a desarrollar e implementar las políticas de seguridad fronteriza más efectivas en la historia de nuestra nación”.