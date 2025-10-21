El Parlamento de Nicaragua aprobó un millonario préstamo chino para la construcción de una planta eólica

El Parlamento de Nicaragua aprobó un préstamo de USD 57,4 millones con una empresa china (EFE)

La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó un préstamo de USD 57,4 millones con la empresa China Communications Construction Company Limited (CCCC) para financiar la construcción de la planta de energía eólica “La Mesita” en el departamento de Estelí, al norte del país.

La iniciativa, presentada con carácter de urgencia por la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada en una sesión parlamentaria dominada por el partido sandinista.

La dictadura de Ortega y Murillo consolidó vínculos estratégicos con China (Reuters)

El acuerdo se firmó el 3 de octubre a través de la Tesorería General de la República de Nicaragua. Los fondos financiarán el diseño, suministro, construcción y puesta en servicio de la nueva planta, cuya ejecución estará a cargo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).

Durante el debate legislativo, el diputado sandinista José Figueroa informó que Nicaragua ya cuenta con cuatro plantas eólicas con una capacidad conjunta de 186,2 megavatios, lograda mediante inversiones de USD 447,3 millones.

Tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas en diciembre de 2021 tras la ruptura con Taiwán, Nicaragua incrementó su cooperación con China en sectores estratégicos.

Solo en 2024, el país recibió préstamos por USD 919,72 millones provenientes de China destinados a proyectos de infraestructura.

El restablecimiento de los lazos bilaterales fue anunciado por el dictador Daniel Ortega en diciembre de 2021, calificándolo de “mejor regalo navideño” después de una conversación telefónica con el mandatario chino Xi Jinping, momento en el que ambos países elevaron su relación a “asociación estratégica”.

El presidente Xi Jinping acordó una agenda de cooperación con Managua enfocada en inversiones y proyectos energéticos (Reuters)

Organizaciones opositoras y ambientalistas, incluida la Fundación del Río, criticaron la adjudicación de territorios a empresas extranjeras sin consulta a comunidades indígenas y alertaron sobre el riesgo para áreas protegidas tras recientes reformas ambientales.

El ambientalista Amaru Ruiz, referente de la Fundación del Río, denunció: “El Estado de Nicaragua viola los derechos territoriales de los pueblos indígenas al otorgar estas concesiones sin seguir los procedimientos legales que establece el convenio 169 de la OIT”.

La relación diplomática entre Nicaragua y China comenzó en diciembre de 1985. En 1990, con la administración de Violeta Barrios de Chamorro, se establecieron vínculos con Taiwán. El 10 de diciembre de 2021, Nicaragua restableció relaciones con la República Popular China y rompió definitivamente con Taipéi, adhiriéndose a los lineamientos diplomáticos de Xi Jinping sobre el estatus de Taiwán.

Ortega y Xi Jinping mantuvieron un diálogo directo para consolidar la cooperación bilateral

En el marco de la expansión de inversiones extranjeras en la minería nicaragüense, la mina La India en León destaca como uno de los proyectos más relevantes adjudicados recientemente.

Esta iniciativa, a cargo de la británica Metals Exploration mediante su filial Condor Gold Nicaragua, contempla una inversión inicial de 160 millones de dólares y prevé iniciar la producción en diciembre de 2026.

La reciente aprobación parlamentaria refuerza la presencia china en infraestructura estratégica y sectores extractivos nicaragüenses, mientras persisten denuncias sobre el impacto ambiental y social de estas políticas.

(Con información de EFE)