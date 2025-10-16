América Latina

El balotaje en Bolivia contará con 19 misiones de observación electoral

Las organizaciones iniciaron el despliegue de funcionarios en todo el país. La misiones internacionales más numerosas son las de la OEA y la Unión Europea

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

La segunda vuelta en Bolivia contará con el acompañamiento de más de un centenar observadores electorales. Según informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, existen 17 misiones internacionales que ya están en el país y que se sumarán al trabajo de dos organizaciones locales, Jubileo y Observa Bolivia.

Las misiones más numerosas corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene 83 miembros, y de la Unión Europea (UE) que cuenta con 32. Ambas siguieron los comicios en el país cuando se celebró la primera vuelta el 17 de agosto y concluyeron que el proceso fue exitoso y transparente.

“La misión de la OEA continuará observando aspectos clave del proceso electoral, incluyendo organización y tecnología electoral, justicia y violencia electoral, y se reunirá con autoridades electorales y de gobierno, candidaturas, líderes políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional, para continuar recopilando información sobre el proceso electoral en desarrollo”, señala un comunicado emitido por la organización.

La misión informó que luego de realizarse la segunda vuelta, presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones “orientadas a fortalecer los futuros procesos electorales en Bolivia”.

Es la vigésimo cuarta ocasión en la que la OEA despliega una Misión de Observación Electoral en Bolivia. En tanto, la Unión Europea acompañó los procesos electorales en Bolivia en todos los comicios realizados desde 2005, según informa la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Representantes de las dos misiones participaron el pasado domingo en el simulacro del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que operará por segunda vez y empezará a transmitir resultados no oficiales a partir de las 20:00. Se espera que esa noche transmitan entre el 80 y el 90 por ciento de las actas.

En tanto, el cómputo oficial podría presentarse hasta cinco días después de la recepción del último conteo departamental, de acuerdo a la Ley de Régimen Electoral.

El senador centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el ex presidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, disputarán la Presidencia del país el próximo 19 de octubre, en un inédito balotaje.

En la primera vuelta, Paz lideró la votación con el 32% de los votos frente a los 26,9% que obtuvo Quiroga. Por detrás quedaron el empresario Samuel Doria Medina -que según las encuestas partía como favorito- con el 19,93% y el principal aspirante de la izquierda, Andrónico Rodríguez, con el 8,15%.

Este proceso electoral marca un punto de inflexión en la política boliviana a raíz de la debacle del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), que tras gobernar con amplias mayorías por casi dos décadas, sufrió una derrota histórica al quedar en el sexto lugar con el 3,14% de los votos.

En las elecciones del 17 de agosto se conformó el nuevo Poder Legislativo, en el cual ninguna fuerza política alcanzó la mayoría. Por ello, será necesario que diputados y senadores de las distintas bancadas establezcan acuerdos y negociaciones para garantizar la gobernabilidad, en un periodo en el que será necesario lograr consensos para recuperar la estabilidad económica tras más de dos años de crisis.

Para el domingo, las autoridades electorales convocaron a 7,9 millones de ciudadanos mayores de 18 años en Bolivia y residentes en otros 22 países, para acudir a las urnas y elegir al gobernante para el próximo quinquenio. La cuenta regresiva ha comenzado.

