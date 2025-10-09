América Latina

Condenaron a 300 días de cárcel al científico chileno que violó a una colega francesa en la Antártida

El biólogo Jorge Gallardo Cerda abusó en 2019 de la víctima identificada como F.A.L.G, mientras ambos participaban de una expedición

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Gallardo el día de su formalización telemática en el juzgado de Cabo de Hornos.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas (3.000 kms al sur de Santiago), sentenció este miércoles a 300 días de cárcel al biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda por el delito de violación de una ciudadana francesa de iniciales F.A.L.G, mientras ambos participaban de una expedición científica en la Antártica chilena, un caso inédito en la historia de la justicia local.

El hecho ocurrió el 24 de febrero de 2019, específicamente en la Península Byers, al extremo oeste de la Isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur. Ambos científicos ya se conocían de una expedición previa y tenían una relación de amistad, por lo que ambos compartían carpa en el campamento base, donde Gallardo se aprovechó de la vulnerabilidad de la mujer al encontrarse en un lugar inhóspito y aislado para concretar el asalto sexual.

Tal como señaló en la audiencia de formalización en agosto del año pasado el fiscal Cristián Crisosto, mientras ambos se encontraban dentro de la carpa por la mañana, “el imputado, aprovechándose de las condiciones de la expedición, esto es un lugar extremo, aislado geográficamente, y mientras la víctima aún estaba descansando, en posición boca abajo, aplastó a la víctima con su propio cuerpo, incapacitándola para moverse, accediéndola carnalmente, pese a que la víctima le solicitó en varias oportunidades que no lo hiciera”.

Se trata del primer caso de esta naturaleza denunciado en la Antártica chilena.

La denuncia

La mujer guardó silencio, pero al día siguiente no se levantó a desayunar con sus otros tres compañeros de expedición. Esto levantó las sospechas de una de las profesionales, que en varias ocasiones le preguntó qué le pasaba. La víctima ocultó lo sucedido y una vez terminada la expedición y ya de regreso en Santiago, cayó en un estado depresivo que la invalidó laboralmente, según la evaluación de un psiquiatra.

Finalmente, el 20 de julio de 2023 hizo la denuncia ante el Instituto Antártico Chileno (Inach) y la Fiscalía dispuso que el caso quedara en manos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, que detuvo al imputado, a quien “se le impusieron medidas cautelares, particularmente arraigo nacional y las (sanciones) de la Ley de Violencia Integral, esto es, prohibición absoluta de acercarse a la víctima y prohibición absoluta de comunicarse con ella”, agregó el fiscal en dicha oportunidad.

Finalmente, y una vez leída la sentencia, desde la Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena aseguraron que el veredicto “demuestra que no importa el tiempo transcurrido respecto a los hechos, tampoco la dificultad de acceso o de conseguir pruebas en un territorio tan apartado como la Antártica, lo importante es que la víctima fue valiente y denunció”.

