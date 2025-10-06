Fuerte temporal en Uruguay dejó miles de afectados en Paysandú y Colonia: los vientos superaron los 150 kilómetros por hora

Un temporal con vientos de más de 150 km/ h afectó el departamento de Paysandú, en el litoral de Uruguay (@AficionadoMeteo)

Durante el fin de semana, en el litoral de Uruguay se registraron vientos de hasta 152 kilómetros por hora, lo que generó voladuras de techos, caídas del tendido eléctrico y de árboles en varias localidades de Paysandú, uno de los departamentos del litoral uruguayo limítrofe con Argentina. Las localidades de Porvenir, Casablanca y San Félix fueron los lugares más afectados. Están ubicados al norte del departamento.

Antes del amanecer, las ráfagas de viento intenso azotaron el departamento, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. A la hora 06.10 del domingo se registraron las rachas de viento más fuertes. “Fueron [rachas de viento] superiores a las del 2022”, detalló Fernando González, el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) de Paysandú.

El evento climático generó voladuras parciales y totales de techos y se generaron caída de árboles que interrumpieron el tránsito. También fue afectado el tendido eléctrico, el elemento que requiere un “mayor cuidado”, según expresó González.

Más de 100 personas afectadas en un temporal en Paysandú, uno de los departamentos del literal uruguayo (@AficionadoMeteo)

Las personas afectadas por este temporal fueron cerca de 7.000 y hubo 1.400 servicios sin energía eléctrica.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había advertido días atrás sobre este evento y en las últimas horas había enviado alertas puntuales. La primera advertencia fue de color naranja por tormentas y vientos muy fuertes, y se publicó sobre la hora 4 del domingo. El viernes, en tanto, el organismo había alertado que se iban a producir estos fenómenos y le pidió a la población que estuviera atenta a los comunicados.

“Se me está desarmando el rancho”, dijo uno de los afectados por el temporal en un video difundido en la red social X. “Estoy sosteniendo la puerta porque me la va a llevar con todo. No sé qué está pasando afuera”, se lo escucha decir en el video.

Ráfagas de 150 kilómetros por hora generaron daños en Paysandú (@AficionadoMeteo)

El intendente interino de Paysandú, Ricardo Molinelli, declaró a Canal 5 que el Cecoed se reunió inmediatamente después del inicio del temporal. “Estamos en sesión permanente. Prácticamente con todos los organismos que lo integran para tratar de solucionar los problemas. Pero lo primero es el cuidado de las personas y después ver el tema de la reparación de los daños. Eso se irá evaluando oportunamente”, dijo el intendente.

El Cecoed tiene previsto seguir trabajando durante este lunes para dar asistencia a las personas afectadas por el temporal.

Pero Paysandú no fue el único departamento afectado: también se sintieron las consecuencias del temporal en Río Negro y Colonia.

Una de las zonas más afectadas, en particular, fue Colonia. Allí, pasadas las cinco de la mañana del domingo, se registraron rachas de viento que superaron los 120 km/h. También hubo voladura de árboles, techos y caída de postes de luz, además de afectaciones en la zona portuaria, informó Canal 12. Carmelo fue otra de las zonas más afectadas.

Temporal generó caída de árboles en Paysandú (@AficionadoMeteo)

En Colonia, 8.500 usuarios de UTE –la empresa estatal encargada del suministro eléctrico– quedaron sin electricidad. Las cuadrillas trabajaron para restablecer el servicio. Con el pasar de las horas, la situación se normalizó.

Uno de los sectores más perjudicados por el temporal fue el rural, consignó Ámbito. En Parada Esperanza, un tambo con 280 vacas quedó bajo agua tras perder el techo. El propietario relató que las chapas salieron volando y que los trabajadores debieron correr para refugiarse. La instalación quedó seriamente comprometida.

Si bien la magnitud de los daños todavía es evaluada, las pérdidas materiales registradas afectarán la actividad productiva durante las próximas semanas.

En Nueva Palmira, en tanto, varias embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto, uno de los principales puntos de salidas de exportaciones. El buque Aurora Trader se desplazó y golpeó al remolcador Don Antonio, que terminó varado en la Playa de la Agraciada.