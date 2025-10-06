América Latina

Fuerte temporal en Uruguay dejó miles de afectados en Paysandú y Colonia: los vientos superaron los 150 kilómetros por hora

Hubo árboles, techos y postes de luz caídos, además de causar daños en una zona portuaria del litoral de dos departamentos limítrofes con Argentina

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Un temporal con vientos de más de 150 km/ h afectó el departamento de Paysandú, en el litoral de Uruguay (@AficionadoMeteo)

Durante el fin de semana, en el litoral de Uruguay se registraron vientos de hasta 152 kilómetros por hora, lo que generó voladuras de techos, caídas del tendido eléctrico y de árboles en varias localidades de Paysandú, uno de los departamentos del litoral uruguayo limítrofe con Argentina. Las localidades de Porvenir, Casablanca y San Félix fueron los lugares más afectados. Están ubicados al norte del departamento.

Antes del amanecer, las ráfagas de viento intenso azotaron el departamento, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. A la hora 06.10 del domingo se registraron las rachas de viento más fuertes. “Fueron [rachas de viento] superiores a las del 2022”, detalló Fernando González, el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) de Paysandú.

El evento climático generó voladuras parciales y totales de techos y se generaron caída de árboles que interrumpieron el tránsito. También fue afectado el tendido eléctrico, el elemento que requiere un “mayor cuidado”, según expresó González.

Más de 100 personas afectadas en un temporal en Paysandú, uno de los departamentos del literal uruguayo (@AficionadoMeteo)

Las personas afectadas por este temporal fueron cerca de 7.000 y hubo 1.400 servicios sin energía eléctrica.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había advertido días atrás sobre este evento y en las últimas horas había enviado alertas puntuales. La primera advertencia fue de color naranja por tormentas y vientos muy fuertes, y se publicó sobre la hora 4 del domingo. El viernes, en tanto, el organismo había alertado que se iban a producir estos fenómenos y le pidió a la población que estuviera atenta a los comunicados.

“Se me está desarmando el rancho”, dijo uno de los afectados por el temporal en un video difundido en la red social X. “Estoy sosteniendo la puerta porque me la va a llevar con todo. No sé qué está pasando afuera”, se lo escucha decir en el video.

Ráfagas de 150 kilómetros por
Ráfagas de 150 kilómetros por hora generaron daños en Paysandú (@AficionadoMeteo)

El intendente interino de Paysandú, Ricardo Molinelli, declaró a Canal 5 que el Cecoed se reunió inmediatamente después del inicio del temporal. “Estamos en sesión permanente. Prácticamente con todos los organismos que lo integran para tratar de solucionar los problemas. Pero lo primero es el cuidado de las personas y después ver el tema de la reparación de los daños. Eso se irá evaluando oportunamente”, dijo el intendente.

El Cecoed tiene previsto seguir trabajando durante este lunes para dar asistencia a las personas afectadas por el temporal.

Pero Paysandú no fue el único departamento afectado: también se sintieron las consecuencias del temporal en Río Negro y Colonia.

Una de las zonas más afectadas, en particular, fue Colonia. Allí, pasadas las cinco de la mañana del domingo, se registraron rachas de viento que superaron los 120 km/h. También hubo voladura de árboles, techos y caída de postes de luz, además de afectaciones en la zona portuaria, informó Canal 12. Carmelo fue otra de las zonas más afectadas.

Temporal generó caída de árboles
Temporal generó caída de árboles en Paysandú (@AficionadoMeteo)

En Colonia, 8.500 usuarios de UTE –la empresa estatal encargada del suministro eléctrico– quedaron sin electricidad. Las cuadrillas trabajaron para restablecer el servicio. Con el pasar de las horas, la situación se normalizó.

Uno de los sectores más perjudicados por el temporal fue el rural, consignó Ámbito. En Parada Esperanza, un tambo con 280 vacas quedó bajo agua tras perder el techo. El propietario relató que las chapas salieron volando y que los trabajadores debieron correr para refugiarse. La instalación quedó seriamente comprometida.

Si bien la magnitud de los daños todavía es evaluada, las pérdidas materiales registradas afectarán la actividad productiva durante las próximas semanas.

En Nueva Palmira, en tanto, varias embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto, uno de los principales puntos de salidas de exportaciones. El buque Aurora Trader se desplazó y golpeó al remolcador Don Antonio, que terminó varado en la Playa de la Agraciada.

Temas Relacionados

temporalPaysandúUruguayColoniaNueva Palmira

Últimas Noticias

Qué se sabe del atentado contra la fiscal general de Uruguay: tres imputados como autores materiales del ataque

Los investigadores han dado con quienes participaron del episodio, pero todavía intentan identificar los autores intelectuales. El presidente Yamandú Orsi habló sobre las “pistas” de la investigación

Qué se sabe del atentado

Huacachina: el oasis secreto de Perú entre dunas gigantes y leyendas místicas

Un refugio de biodiversidad, historia y actividades emocionantes, donde el ambiente mágico recibe a quienes desean exploran el sur de Perú

Huacachina: el oasis secreto de

La macabra táctica de la dictadura de Daniel Ortega para infundir terror en la sociedad nicaragüense y silenciar a la oposición

El régimen sandinista ha incrementado la detención secreta de disidentes, dejando a familias sin información ni recursos legales, mientras organizaciones internacionales denuncian violaciones graves a los derechos humanos

La macabra táctica de la

A tres semanas del balotaje en Bolivia, crece la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país

Un estudio a líderes de opinión revela que hay una menor sensación de pesimismo sobre el futuro, pero también la idea de que recuperar la estabilidad económica será un proceso largo y complicado

A tres semanas del balotaje

La civilización que revolucionó los Andes y transformó la Amazonía en Ecuador: Mayo Chinchipe‑Marañón

Sus vestigios demuestran que la Amazonía no fue un territorio aislado, sino cuna de innovaciones que influyeron en la civilización andina

La civilización que revolucionó los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿En dónde se respira el

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Paro de transportistas HOY EN VIVO: empresas de Lima y Callao suspenden servicio en protesta por la inseguridad

José Andrés, chef español, comparte su receta de crema de calabaza sin nata: “El aceite va a emulsionar y le va a dar un toque cremoso”

Advierten que Senado podría corregir la reforma a la Ley de Amparo con “fe de erratas” por polémico transitorio

Así será el viaje exprés de los reyes Felipe y Letizia a Bélgica: encuentro ‘royal’ y Francisco de Goya como protagonista

INFOBAE AMÉRICA
Stellantis podría invertir más de

Stellantis podría invertir más de 8.500 millones de euros en Estados Unidos

La mexicana Cemex vende sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por 171 millones de euros

Tsipras renuncia a su escaño de diputado y anuncia su vuelta al activismo político fuera de las instituciones

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam viajará a Corea del Norte por primera vez en 20 años

Israel eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots mientras se negocia la paz en Egipto

ENTRETENIMIENTO

“We Are the World fue

“We Are the World fue una alianza que marcó mi vida”: Lionel Richie rememoró su trabajo con Michael Jackson

“Verdaderamente aterrador”: El estreno de Netflix que mezcla testimonios reales y recreaciones para asustar hasta a los más valientes

La comedia que lidera el ranking de Netflix ideal para maratonear

Mike “The Situation” y Lauren Sorrentino comparten cómo viven la sobriedad y la paternidad consciente con sus tres hijos

El explosivo libro del ex esposo de Britney Spears reabre heridas del pasado: “Ella está profundamente preocupada”