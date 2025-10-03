América Latina

Paro Nacional en Ecuador: el gobierno amenaza con detener a Luisa González por incentivar al caos

El ministro advirtió que serán procesados quienes financien e impulsen la violencia en las protestas

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
El ministro del Interior, John
El ministro del Interior, John Reimberg. REUTERS/Karen Toro

El clima político en Ecuador se tensó tras las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien advirtió que se detendría no solo a quienes generen violencia en las calles durante las protestas, sino también a los “autores intelectuales” que estarían detrás de financiar y promover los desmanes. Aunque no la mencionó de manera explícita, sus palabras apuntaron directamente a la presidenta de Revolución Ciudadana (RC) y excandidata presidencial, Luisa González, lo que encendió una nueva confrontación pública entre el correísmo y el Gobierno de Daniel Noboa.

Las declaraciones del ministro se dan en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que se prolonga por once días y que, aunque focalizado, ha provocado bloqueos de carreteras, choques entre manifestantes y fuerzas del orden, así como denuncias de excesos en la actuación de policías y militares. Hasta ahora, el movimiento RC había tenido un papel secundario en estas jornadas, pero las declaraciones del ministro Reimberg cambiaron la dinámica política.

Durante una entrevista en Teleamazonas, el funcionario señaló que la Policía y las Fuerzas Armadas intervendrán allí donde existan actos de violencia. “Vamos a llevar detenido a quienes estén generando violencia en las diferentes partes del país. Y no solamente a ellos, sino a aquellos autores intelectuales que están detrás en financiar la violencia, en impulsar el caos, en dañar la propiedad de los propios ecuatorianos; ellos también van a pagar”, afirmó.

Preguntado por el periodista Milton Pérez sobre a quiénes se refería, Reimberg respondió: “Algunos han salido públicamente. Ya salió una que todavía no ha aprendido a perder, a decir que ahora va a proporcionar alimento a los manifestantes violentos que están causando caos en algunas partes de una provincia”.

El paro nacional lleva 11
El paro nacional lleva 11 días.

El ministro reforzó su señalamiento al recordar que los dirigentes de Revolución Ciudadana “ni siquiera tuvieron la capacidad de inscribirse para hacer su campaña por el No” en la consulta popular impulsada por el Ejecutivo, y sostuvo que el correísmo busca desestabilizar al Gobierno “aprovechando de sus relaciones con ciertos pseudolíderes indígenas”.

La advertencia generó una inmediata reacción de Luisa González. Desde su cuenta en la red X, la excandidata presidencial acusó a Reimberg de priorizar el enfrentamiento con la oposición mientras mantiene un trato complaciente con líderes criminales. “¿Cuánto de los tres puntos del IVA han destinado para equipar a la Policía Nacional? Ah, es que a John Reimberg lo que le gusta es hablar con delincuentes, ahí sí se sienta tranquilito ante Fito, pero atacar al pueblo desarmado muy machito. Amenace lo que usted quiera que yo tengo todo lo que a usted le falta”, escribió.

Los comentarios de Reimberg, además, se producen en un momento delicado: las protestas de la Conaie han puesto a prueba la capacidad de negociación del Gobierno Noboa y han tensado la relación entre las comunidades indígenas y el Estado.

Aunque se han abierto canales de diálogo, los episodios de violencia han marcado la pauta de la cobertura mediática y han elevado la presión sobre las autoridades. El ministro del Interior defendió que su prioridad es garantizar el orden y que no se permitirá que “tres o cuatro personas por intereses políticos” paralicen al país. “Si ellos no quieren trabajar, váyanse a sus casas. Pero no pueden prohibir que la gran mayoría de ecuatorianos sí lo haga”, dijo en la entrevista televisiva.

El Gobierno de Ecuador amenaza
El Gobierno de Ecuador amenaza con detener a la excandidata presidencial González por los disturbios

La confrontación con González, sin embargo, abre un frente político adicional. El correísmo, que sufrió un duro golpe en las elecciones de 2025, busca reposicionarse como actor en medio del conflicto social, mientras el Gobierno acusa a esa fuerza de instrumentalizar las movilizaciones para debilitar la consulta popular convocada por Noboa. La acusación de que González sería “autora intelectual” de la violencia durante el paro coloca a la exaspirante presidencial en el centro del debate y plantea la posibilidad de un proceso judicial en su contra, lo que polarizaría aún más al país.

A las declaraciones de Reimberg se suma que el pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió negar la inscripción del correísmo para la campaña de la Consulta Popular y Referéndum, por lo que la Revolución Ciudadana no podrá, como estructura partidaria, hacer campaña a favor del no.

Temas Relacionados

John ReimbergLuisa GonzalezParo Nacional EcuadorProtestas Ecuador

Últimas Noticias

Boric suma críticas por su velada alusión a José Antonio Kast en la cadena nacional

Desde la oposición acusaron intervencionismo electoral y Jeannette Jara se desmarcó del mandatario con un “no es mi estilo”

Boric suma críticas por su

El gobierno uruguayo se niega a intervenir en el mercado del dólar y sugiere invertir en pesos

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que no se “puede hacer nada” para evitar la baja de la cotización de la divisa estadounidense y señaló que atacará los problemas de competitividad de otra manera

El gobierno uruguayo se niega

Una discusión terminó a los golpes entre un histórico conductor y un sindicalista en un streaming de Uruguay

Humberto de Vargas se cruzó con el dirigente Gustavo Ricci y el diálogo se tensó al preguntarle de qué trabajaba. Luego de varios insultos, se fueron a las manos

Una discusión terminó a los

Uruguay se acerca a la DEA en busca de acelerar la captura del narcotraficante Sebastián Marset

Representante de la Policía Nacional uruguaya se reunirá con el director de la agencia de Estados Unidos en Lima, que tiene al delincuente uruguayo en la lista de sus fugitivos y ofrece USD 2 millones por información

Uruguay se acerca a la

Un teniente coronel vinculado a la justicia militar de Paraguay fue asesinado a tiros en Asunción

La víctima, Guillermo Moral Centurión, había estado a cargo de la cárcel donde actualmente cumple prisión Gianina García Troche, esposa del conocido narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

Un teniente coronel vinculado a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La mañanera de hoy 3

La mañanera de hoy 3 de octubre | Ejecutivo pide al Legislativo corregir redacción de artículo para evitar retroactividad de la Ley de Amparo

Dólar: cotización de apertura hoy 3 de octubre en Colombia

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

Ni el parque María Luisa, ni el Alamillo: este es uno de los jardines más bonitos y desconocidos de Sevilla

Dani García, chef Michelin: “El suero de leche es imprescindible para hacer un pollo frito de mucha calidad”

INFOBAE AMÉRICA
Los Juegos del Viento: equipo

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

WhasApp pepara un sistema para reservar los nombres de usuario

La investigadora ruso-israelí liberada en septiembre en Irak da las gracias a Trump por su "decisiva acción"

Merz pide un "nuevo comienzo" para Alemania 35 años después de la reunificación

Fundación SGAE lanza la III edición de los 'Nuevos Territorios' comisariada por la cantautora andaluza Vega

ENTRETENIMIENTO

“27 noches”: el estreno argentino

“27 noches”: el estreno argentino que conquistó el Festival de San Sebastián y ahora llega a Netflix

Sean ‘Diddy’ Combs pide clemencia al juez horas antes de su sentencia: “Estoy arrepentido por el dolor que causé”

Mariah Carey reveló cómo la maternidad influyó en su creatividad musical: “Creo que es solo un reflejo de mi vida”

Charlie Hunnam visitó la tumba de Ed Gein tras el rodaje de Monster: “Listo para decirle adiós”

“Bon Appétit, Your Majesty”: Lee Joo Ahn reveló la razón por la que pudo librarse del servicio militar