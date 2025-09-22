Jeannette Jara se despega de José Antonio Kast en la carrera presidencial chilena

La candidata oficialista, Jeannette Jara, continúa liderando las encuestas de cara a la elecciones presidenciales del 16 de noviembre próximo, alejándose poco a poco de su principal contendor, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ha tenido una caída de seis puntos en los últimos dos meses de acuerdo a la última entrega de Plaza Pública Cadem, publicada este domingo.
Según el sondeo, la militante comunista se mantiene con un 26% de las intenciones de voto, seguida de Kast (24%, un punto menos que la semana pasada), y la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 16% (-2 puntos).
Más abajo le siguen el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi (11%); el libertario Johannes Kaiser (9%+1); el expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (5%+2); el independiente Marco Enríquez-Ominami (1%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés (1%).
Eso si, un 7% respondió que aún no sabe por quién votará.
Por otra parte, un 37% (-1) sostuvo que Kast será el próximo presidente de Chile en el ítem “Expectativa Presidencial”, mientras que un 29% aseguró que será Jara.
En tanto, el 25% de los entrevistados aseguró que decididamente votará por Jara (-9), un 24% por Kast (-8) y el 17% por la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien a pesar de mantenerse en el tercer lugar, muestras los niveles más bajos de rechazo de todos los postulantes (41%).
Balotaje
Ahora bien, en un mas que seguro escenario de segunda vuelta, Jeannette Jara no lograría imponerse sobre Kast (35% v/s 46%), ni sobre Matthei (26% v/s 41%), según el último sondeo de Agenda Criteria, publicado el sábado.
Pero, en el primer caso el 19% señaló que votaría en blanco o nulo, mientras que en el segundo un 26% sostuvo lo mismo.
Jara incluso empataría con el economista Franco Parisi (35%), con un 30% de votos nulos o blancos, y solo se convertiría en presidenta de Chile en caso de que se enfrentara en el balotaje con el mandamás del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (36% v/s 32%), eso si, con un 32% de votos blancos o nulos.