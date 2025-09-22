América Latina

Jeannette Jara se despega de José Antonio Kast en la carrera presidencial chilena

El líder republicano ha tenido una baja sistemática en los últimos dos meses

Desde Santiago de Chile

La candidata del pacto Unidad
La candidata del pacto Unidad por Chile se impone en primera vuelta, según todas las encuestas.

La candidata oficialista, Jeannette Jara, continúa liderando las encuestas de cara a la elecciones presidenciales del 16 de noviembre próximo, alejándose poco a poco de su principal contendor, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ha tenido una caída de seis puntos en los últimos dos meses de acuerdo a la última entrega de Plaza Pública Cadem, publicada este domingo.

Según el sondeo, la militante comunista se mantiene con un 26% de las intenciones de voto, seguida de Kast (24%, un punto menos que la semana pasada), y la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 16% (-2 puntos).

Más abajo le siguen el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi (11%); el libertario Johannes Kaiser (9%+1); el expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (5%+2); el independiente Marco Enríquez-Ominami (1%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés (1%).

Eso si, un 7% respondió que aún no sabe por quién votará.

Por otra parte, un 37% (-1) sostuvo que Kast será el próximo presidente de Chile en el ítem “Expectativa Presidencial”, mientras que un 29% aseguró que será Jara.

En tanto, el 25% de los entrevistados aseguró que decididamente votará por Jara (-9), un 24% por Kast (-8) y el 17% por la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien a pesar de mantenerse en el tercer lugar, muestras los niveles más bajos de rechazo de todos los postulantes (41%).

Kast ha caído seis puntos
Kast ha caído seis puntos en los últimos dos meses, según Cadem, pero se impondría sobre Jara en segunda vuelta, según Criteria.

Balotaje

Ahora bien, en un mas que seguro escenario de segunda vuelta, Jeannette Jara no lograría imponerse sobre Kast (35% v/s 46%), ni sobre Matthei (26% v/s 41%), según el último sondeo de Agenda Criteria, publicado el sábado.

Pero, en el primer caso el 19% señaló que votaría en blanco o nulo, mientras que en el segundo un 26% sostuvo lo mismo.

Jara incluso empataría con el economista Franco Parisi (35%), con un 30% de votos nulos o blancos, y solo se convertiría en presidenta de Chile en caso de que se enfrentara en el balotaje con el mandamás del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (36% v/s 32%), eso si, con un 32% de votos blancos o nulos.

