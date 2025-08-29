América Latina

En el primer semestre de este año, 294 menores fueron asesinados en Ecuador

La mayoría de las víctimas murió en ataques vinculados al crimen organizado, principalmente en zonas costeras

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Las piernas de un hombre
Las piernas de un hombre desmembrado sobresalen de una bolsa en la calle donde juegan niños y deambulan perros en el barrio Colinas de La Florida en Guayaquil, Ecuador. Las piernas permanecieron allí durante horas antes de ser recogidas por las autoridades y el resto de las partes del cuerpo del hombre fueron encontradas esparcidas a pocas cuadras de distancia. (Foto AP/Rodrigo Abd)

La violencia armada en Ecuador continúa con niveles alarmantes. Entre enero y junio de 2025, se documentaron 294 asesinatos de personas menores de 18 años, lo que supone un crecimiento dramático frente a los datos del mismo período en 2024, cuando se registraron 196 casos. Esta evolución representa un salto del 50% en apenas doce meses, según cifras consolidadas por el Ministerio del Interior.

Los asesinatos de menores no ocurren al margen de los conflictos que atraviesan diversos territorios del país. Al contrario, reflejan el grado de deterioro de la seguridad ciudadana en zonas dominadas por redes criminales que disputan el control territorial.

En cantones como Durán, Esmeraldas, Manta o Machala, los entornos urbanos se han convertido en epicentros de violencia, donde los niños y adolescentes quedan atrapados en enfrentamientos armados o expuestos a dinámicas de riesgo permanente.

Del total de víctimas registradas en el primer semestre del año, más del 80 % corresponde a adolescentes de entre 15 y 17 años: un grupo particularmente expuesto al reclutamiento forzado y a la instrumentalización por parte de estructuras delictivas. Se contabilizan 237 asesinatos en este segmento etario. En una escala descendente, se reportaron 35 homicidios entre niños de 10 a 14 años. También se ha documentado la muerte violenta de 16 menores de hasta cuatro años, así como seis casos entre infantes de 5 a 9 años, según datos publicados por Teleamazonas.

Las muertes de varios menores
Las muertes de varios menores han sucedido en medio de balaceras donde fueron impactados sin ser blanco de los gatilleros. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Una de las historias que ha conmovido a la opinión pública en las últimas semanas es la de Greiberlis Flores, una niña de 11 años, nacida en Venezuela y radicada con su familia en Guayaquil. El caso publicado por Teleamazonas indica que el 24 de agosto, mientras caminaba junto a su madre y su padrastro hacia un establecimiento comercial, un enfrentamiento armado en el sector suburbano interrumpió el trayecto de la niña. En la huida, Greiberlis fue alcanzada por una bala en el pecho. Su madre también resultó herida. Aunque ambas fueron llevadas de urgencia al hospital Guayaquil, la menor no sobrevivió. Su muerte, además de ilustrar el drama de la niñez migrante, pone en evidencia los riesgos letales que representa hoy el simple acto de circular por determinados barrios del país.

El fenómeno no es nuevo, pero sí muestra una preocupante aceleración. Desde 2021, expertos y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso creciente de menores por parte de grupos criminales para tareas de vigilancia, microtráfico y sicariato. La exposición de los niños a ambientes violentos y el debilitamiento de las estructuras comunitarias agravan la vulnerabilidad.

En este contexto, el Gobierno ha anunciado la creación de un comité especializado para la prevención del reclutamiento forzado de menores. Además, se han planteado reformas legales que incluirían el endurecimiento de penas para quienes involucren a niños en actividades criminales. Sin embargo, diversas organizaciones sociales advierten que las medidas punitivas no abordan el problema de fondo: la ausencia de oportunidades educativas, económicas y de protección efectiva en los territorios más golpeados por la violencia.

Incluso al exterior de las
Incluso al exterior de las escuelas han sucedido sicariatos. (Machala Móvil)

El incremento de homicidios infantiles no solo es una tragedia social, sino también una señal del deterioro generalizado del tejido institucional y comunitario. Las escuelas han dejado de ser espacios seguros en muchas zonas, y padres y madres enfrentan el dilema cotidiano de enviar o no a sus hijos a estudiar, temiendo por su vida.

Ecuador fue declarado en conflicto armado interno por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024, tras el auge de masacres carcelarias, asesinatos selectivos y atentados armados en ciudades costeras y en la capital. En este escenario, los niños se han convertido en víctimas invisibles de una guerra no convencional.

Temas Relacionados

Seguridad EcuadorViolencia EcuadorAsesinato de menores Ecuador

Últimas Noticias

Crece el malestar de los cubanos por los apagones: así repudian la propaganda de la dictadura tras 27 horas sin luz

Las pintadas sobre un cartel de Miguel Díaz-Canel en Perico, ubicado en la provincia de Matanzas, son un reflejo del descontento de la población. La infraestructura energética colapsa cada vez con más frecuencia

Crece el malestar de los

Jeannette Jara pasó a liderar la carrera presidencial chilena, según una encuesta

La carta oficialista marcó un 32% y José Antonio Kast el 30%, de acuerdo a la última entrega de Black & White

Jeannette Jara pasó a liderar

Evo Morales inicia el registro de su nuevo partido para disputar las elecciones regionales

“Evo Pueblo”, el frente creado por el ex mandatario, inició el proceso para la obtención de su personería jurídica. Si se concreta, la sigla estará habilitada para participar en las elecciones subnacionales del próximo año

Evo Morales inicia el registro

Brasil aumentó su déficit fiscal en julio hasta el 7,86% del PIB

Es el primer dato negativo después de cuatro meses seguidos de tendencia de reducción del déficit de las cuentas públicas de la mayor economía de América Latina

Brasil aumentó su déficit fiscal

El gobierno de Boric aseguró que los turistas argentinos pueden visitar Chile con absoluta seguridad

Varios “tours de compras” se suspendieron y una familia argentina dejó el país por miedo a represalias tras el partido de la U. de Chile e Independiente

El gobierno de Boric aseguró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Teleférico Huascarán podría iniciar operaciones

Teleférico Huascarán podría iniciar operaciones en 2028: ¿De qué trata el proyecto turístico en Huaraz?

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 29 de agosto

El Gobierno analiza recortar subsidios a la electricidad en invierno y al gas en verano para focalizar la asistencia

El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: “El resto se lo queda el Estado”

¿Qué juegos de béisbol hay hoy 29 de agosto? La agenda completa de la MLB

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI anima a retomar

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Costa visitará siete países de la UE la próxima semana en el marco de su 'tour de capitales'

EEUU revoca visados a las autoridades palestinas a la Asamblea General con exención para la misión en la ONU

Lenovo llevará a IFA 2025 un nuevo concepto de portátil y la consola Legion Go 2, según Evan Blass

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más populares en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

“Tuve problemas con mi piel durante toda mi vida”: la confesión de Victoria Beckham que la impusló a lanzar su línea de maquillaje

Resurge polémica entrevista de Liam Payne sobre su lugar en One Direction: “Crearon la banda alrededor de mí”

Mark Ruffalo reveló los secretos detrás de Task, el drama criminal que ofrece una mirada empática sobre policías y ladrones

Katee Sackhoff revelóa cómo The Mandalorian afectó profundamente su confianza actoral