José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan palmo a palmo la carrera presidencial chilena

Si las elecciones hubiesen sido este domingo Kast obtendría el 28% (-1) de los votos, contra un 27% (+2) de Jara.

Al rojo vivo se encuentra la carrera presidencial chilena que finaliza en noviembre próximo. Este domingo, dos encuestas arrojaron que José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan codo a codo el primer lugar, sin embargo, el timonel del Partido Republicano aventajaría sobradamente a la abanderada oficialista en una casi segura segunda vuelta.

De acuerdo a Plaza Pública Cadem, si las elecciones hubiesen sido este domingo Kast obtendría el 28% (-1) de los votos, contra un 27% (+2) de Jara. Más abajo vienen la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (14%); el economista Franco Parisi (11%); el líder libertario Johannes Kaiser (7%); el ex presidente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls (2%), y el independiente Marco Enríquez-Ominami con el 1% de las intenciones de voto.

Pero, en un escenario de balotaje el líder republicano se alzaría con un 44% de las preferencias contra el 31% de la militante comunista, convirtiéndose así en el nuevo presidente de Chile.

Evelyn Matthei aparece relegada al tercer lugar, aunque se impondría sobre Jara de pasar a segunda vuelta.

Criteria confirma tendencia

Dichas predicciones se vieron ratificadas por la última entrega de Agenda Criteria. Si bien la semana pasada ambos candidatos aparecían igualados con el 29% de las intenciones de voto, este domingo el sondeo dio por ganador a Kast en primera vuelta con un 30% contra un 27% de Jara.

Mientras tanto, en una casi segura segunda vuelta entre ambos, el abanderado de la “nueva derecha” se impondría largamente con el 50% de los votos por sobre la exministra del Trabajo del gobierno de Boric, quien solo obtendría el 32%. Eso sí, el 18% de los entrevistados aseguró que votaría en blanco o nulo en este escenario.

En paralelo, Jara perdería también los comicios si se enfrentara en segunda vuelta a Evelyn Matthei, alcanzando un 32% de los sufragios contra un 42% de la representante de la “derecha tradicional” chilena.

Tocante a la pregunta pregunta “¿Quién cree que será el próximo presidente o presidenta de Chile?” -independiente de las preferencias personales-, Kast también se alza en el primer lugar con el 44% de los votos, seguido de Jara con solo el 28%. Harto más atrás aparecen Matthei (9%); Johannes Kaiser (5%) y Franco Parisi (4%).

Finalmente, si la elección presidencial fuese este domingo, el 30% de los entrevistados sostuvo que votaría por Kast mientras que un 28% dijo que lo haría por Jara. Completan la lista Evelyn Matthei (14%), seguida de Franco Parisi y Johannes Kaiser (8%); Marco Enríquez-Ominami (2%); Harold Mayne-Nicholls (2%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 1% de las intenciones de voto.

En este escenario, solo un 7% de los encuestados aseguró que votaría en blanco o anularía su sufragio.