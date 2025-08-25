América Latina

José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan palmo a palmo la carrera presidencial chilena

El líder republicano se impondría sobre la carta oficialista en segunda vuelta, según dos encuestas

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
Si las elecciones hubiesen sido
Si las elecciones hubiesen sido este domingo Kast obtendría el 28% (-1) de los votos, contra un 27% (+2) de Jara.

Al rojo vivo se encuentra la carrera presidencial chilena que finaliza en noviembre próximo. Este domingo, dos encuestas arrojaron que José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan codo a codo el primer lugar, sin embargo, el timonel del Partido Republicano aventajaría sobradamente a la abanderada oficialista en una casi segura segunda vuelta.

De acuerdo a Plaza Pública Cadem, si las elecciones hubiesen sido este domingo Kast obtendría el 28% (-1) de los votos, contra un 27% (+2) de Jara. Más abajo vienen la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (14%); el economista Franco Parisi (11%); el líder libertario Johannes Kaiser (7%); el ex presidente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls (2%), y el independiente Marco Enríquez-Ominami con el 1% de las intenciones de voto.

Pero, en un escenario de balotaje el líder republicano se alzaría con un 44% de las preferencias contra el 31% de la militante comunista, convirtiéndose así en el nuevo presidente de Chile.

Evelyn Matthei aparece relegada al
Evelyn Matthei aparece relegada al tercer lugar, aunque se impondría sobre Jara de pasar a segunda vuelta.

Criteria confirma tendencia

Dichas predicciones se vieron ratificadas por la última entrega de Agenda Criteria. Si bien la semana pasada ambos candidatos aparecían igualados con el 29% de las intenciones de voto, este domingo el sondeo dio por ganador a Kast en primera vuelta con un 30% contra un 27% de Jara.

Mientras tanto, en una casi segura segunda vuelta entre ambos, el abanderado de la “nueva derecha” se impondría largamente con el 50% de los votos por sobre la exministra del Trabajo del gobierno de Boric, quien solo obtendría el 32%. Eso sí, el 18% de los entrevistados aseguró que votaría en blanco o nulo en este escenario.

En paralelo, Jara perdería también los comicios si se enfrentara en segunda vuelta a Evelyn Matthei, alcanzando un 32% de los sufragios contra un 42% de la representante de la “derecha tradicional” chilena.

Tocante a la pregunta pregunta “¿Quién cree que será el próximo presidente o presidenta de Chile?” -independiente de las preferencias personales-, Kast también se alza en el primer lugar con el 44% de los votos, seguido de Jara con solo el 28%. Harto más atrás aparecen Matthei (9%); Johannes Kaiser (5%) y Franco Parisi (4%).

Finalmente, si la elección presidencial fuese este domingo, el 30% de los entrevistados sostuvo que votaría por Kast mientras que un 28% dijo que lo haría por Jara. Completan la lista Evelyn Matthei (14%), seguida de Franco Parisi y Johannes Kaiser (8%); Marco Enríquez-Ominami (2%); Harold Mayne-Nicholls (2%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 1% de las intenciones de voto.

En este escenario, solo un 7% de los encuestados aseguró que votaría en blanco o anularía su sufragio.

Temas Relacionados

José Antonio KastJeannette JaraEvelyn MattheiFranco ParisiJohannes KaiserHarold Mayne-NichollsMarco Enríquez-Ominami

Últimas Noticias

Crecen las acusaciones en la izquierda boliviana: Evo Morales responsabilizó a Garcia Linera por haber “arruinado” a su antiguo delfín

Tras la derrota de Andrónico Rodríguez en las urnas el 17 de agosto, el ex mandatario boliviano atribuyó su bajo desempeño electoral a un supuesto mal asesoramiento del ex vicepresidente

Crecen las acusaciones en la

Vecinos registraron en video la pelea entre una mujer que fue acuchillada durante una discusión con su pareja y otro individuo

Ocurrió en Concepción, Chile, donde los testigos realizaron la denuncia para que se encarcele al agresor

Vecinos registraron en video la

Paraguay pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al alto riesgo e inseguridad que se viven en el país

El gobierno de Santiago Peña recordó que no cuenta con representación diplomática en Caracas, lo que impide brindar ayuda en caso de emergencias a sus connacionales

Paraguay pidió a sus ciudadanos

Al menos una mujer muerta y ocho heridos por un atropello masivo en La Habana: detuvieron a un residente extranjero

Un vehículo embistió a varias personas en la zona de Centro Habana y luego en Habana Vieja. El Ministerio de Interior de Cuba dijo que investiga las causas

Al menos una mujer muerta

La trayectoria de un terrorista en Brasil revela la expansión de Irán y Hezbollah en el país

En 2006, la Justicia del gigante sudamericano negó la extradición de Haissam Diab, acusado de narcotráfico en Alemania. Años después, surgió como uno de los responsables de una operación para atacar objetivos judíos en la región

La trayectoria de un terrorista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claudia Sheinbaum alista reunión con

Claudia Sheinbaum alista reunión con secretarios brasileños en beneficio de inversiones y economía: ¿Cuándo será?

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer no fue asesinada dentro del auto donde aparecieron los cuerpos

Damasco: propiedades y valor nutricional

María Fernanda Cabal le recordó trino a Iván Cepeda donde afirmó que Nicolás Maduro era el digno sucesor de Hugo Chávez: “Han venido aplaudiendo la narco dictadura de Venezuela”

Detienen a hombre por robo a colegio en Zapopan, Jalisco, daños superan los 450 mil pesos

INFOBAE AMÉRICA
España condena el bombardeo israelí

España condena el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza: "Es una flagrante violación del Derecho Internacional"

El extremo español Diego López renueva con el Valencia CF hasta 2029

Los últimos plegables de Samsung desactivan las preferencias del modo de No Molestar

Cientos de firmas del mundo del cine piden al Festival de Venecia una postura "clara" contra el "genocidio" en Gaza

Tailandia compra a Saab cuatro cazas de combate tipo Gripen E/F por casi 480 millones

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Britney Spears

La confesión de Britney Spears sobre Sam Asghari y su “distracción” ante la ausencia de sus hijos

Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

Kirsten Dunst reveló su nueva prioridad profesional: “Quizás podría hacer una película donde no pierda dinero”

Zoë Kravitz y Harry Styles juntos en Roma: el video que desató rumores de romance

Malcolm McDowell, de 82 años, dice que aún no tiene planes de retirarse de la actuación: “Todavía me encanta trabajar”