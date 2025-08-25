José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan palmo a palmo la carrera presidencial chilena

Al rojo vivo se encuentra la carrera presidencial chilena que finaliza en noviembre próximo. Este domingo, dos encuestas arrojaron que José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan codo a codo el primer lugar, sin embargo, el timonel del Partido Republicano aventajaría sobradamente a la abanderada oficialista en una casi segura segunda vuelta.
De acuerdo a Plaza Pública Cadem, si las elecciones hubiesen sido este domingo Kast obtendría el 28% (-1) de los votos, contra un 27% (+2) de Jara. Más abajo vienen la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (14%); el economista Franco Parisi (11%); el líder libertario Johannes Kaiser (7%); el ex presidente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls (2%), y el independiente Marco Enríquez-Ominami con el 1% de las intenciones de voto.
Pero, en un escenario de balotaje el líder republicano se alzaría con un 44% de las preferencias contra el 31% de la militante comunista, convirtiéndose así en el nuevo presidente de Chile.
Criteria confirma tendencia
Dichas predicciones se vieron ratificadas por la última entrega de Agenda Criteria. Si bien la semana pasada ambos candidatos aparecían igualados con el 29% de las intenciones de voto, este domingo el sondeo dio por ganador a Kast en primera vuelta con un 30% contra un 27% de Jara.
Mientras tanto, en una casi segura segunda vuelta entre ambos, el abanderado de la “nueva derecha” se impondría largamente con el 50% de los votos por sobre la exministra del Trabajo del gobierno de Boric, quien solo obtendría el 32%. Eso sí, el 18% de los entrevistados aseguró que votaría en blanco o nulo en este escenario.
En paralelo, Jara perdería también los comicios si se enfrentara en segunda vuelta a Evelyn Matthei, alcanzando un 32% de los sufragios contra un 42% de la representante de la “derecha tradicional” chilena.
Tocante a la pregunta pregunta “¿Quién cree que será el próximo presidente o presidenta de Chile?” -independiente de las preferencias personales-, Kast también se alza en el primer lugar con el 44% de los votos, seguido de Jara con solo el 28%. Harto más atrás aparecen Matthei (9%); Johannes Kaiser (5%) y Franco Parisi (4%).
Finalmente, si la elección presidencial fuese este domingo, el 30% de los entrevistados sostuvo que votaría por Kast mientras que un 28% dijo que lo haría por Jara. Completan la lista Evelyn Matthei (14%), seguida de Franco Parisi y Johannes Kaiser (8%); Marco Enríquez-Ominami (2%); Harold Mayne-Nicholls (2%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 1% de las intenciones de voto.
En este escenario, solo un 7% de los encuestados aseguró que votaría en blanco o anularía su sufragio.