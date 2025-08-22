América Latina

La Corte Suprema chilena denegó la libertad a dos miembros de un grupo radical mapuche

Pertenecen al movimiento Liberación Nacional Mapuche (LNM) y son acusados de ataques incendiarios ocurridos en 2021 y 2022

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
El LNM ha sufrido varios
El LNM ha sufrido varios golpes a su organización.

La Corte Suprema rechazó este jueves un recurso de apelación que buscaba dejar en libertad a dos miembros del grupo radical Liberación Nacional Mapuche (LNM), confirmando así la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por su presunta responsabilidad en dos atentados incendiarios ocurridos entre 2021 y 2022 en la región de Los Ríos.

El primero de ellos se llevó a cabo en la comuna de Panguipulli y el segundo en la de Mariquina. Ambos hechos dejaron como saldo un trabajador gravemente herido y más de 20 camiones forestales, una bodega y equipamiento diverso completamente destruidos.

Según detalló en la audiencia de formalización la fiscal regional, Tatiana Esquivel, los acusados “están directamente vinculados” con los ataques incendiarios, valoró el “golpe decisivo contra la violencia rural” y aseguró que “en nuestra región no hay espacio para la impunidad”.

Cabe señalar que un reciente análisis elaborado por el Observatorio Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello arrojó que los ataques adjudicados a grupos radicales mapuches activos en la llamada Macrozona Sur -que comprende las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos-, han disminuido considerablemente en los últimos tres años desde que se instauró el Estado de Excepción que implicó la presencia de militares en la zona.

A pesar de ello, el balance también reveló que han surgido nuevos grupúsculos, sobre todo desde la golpeada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyo líder Héctor Llaitul fue condenado a 23 años de presidio, mientras que sus hijos Ernesto y Pelantaro arriesgan hasta 60 años de cárcel imputados por diversos delitos en causas separadas.

De acuerdo al estudio, en los últimos tres años delitos como ataques incendiarios, “recuperaciones” de fundos y terrenos y asaltos a camiones disminuyeron en un 37,3%, pasando de 2.462 denuncias a 1.638.

En detalle, diez son las comunas que concentran el 66% de dichos delitos, siendo la de Collipulli la mas afectada (318 hechos de violencia, un 13%), seguida de Ercilla (309, un 12%); Cañete (256) y Victoria con 231.

Los atentados incendiarios han disminuido
Los atentados incendiarios han disminuido considerablemente desde que se instauró el Estado de Excepción.

Nuevos grupos

El informe también consignó que a pesar de que las FF.AA han logrado disminuir el número de hechos violentos y la justicia ha desbaratado y debilitado bandas orgánicas, nuevas organizaciones han aparecido en su reemplazo y desde sus mismas cenizas.

El caso mas ejemplificador es el de la CAM, la mas grande, que redujo de 67 a 56 sus ataques (-16%) al igual que la Weichan Auka Mapu (WAM) y el Movimiento de Liberación Nacional Mapuche (LNM), que disminuyeron su actuar en un −38% y −28%, respectivamente.

En la otra vereda, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), enquistada en el álgido sector de Temucuicui, aumentó en un 179% sus delitos subiendo de 19 a 53 en pleno Estado de Emergencia, convirtiéndose en el grupo radical con mayor preponderancia a la fecha.

Tocante a los nuevos grupos que han ido apareciendo, el estudio identificó cuatro organizaciones aparecidas estos últimos tres años, aunque con una actividad delictiva aún en ciernes: la Resistencia Mapuche Pehuenche (3 adjudicaciones); Resistencia Mapuche Cautín (3 adjudicaciones); la Resistencia Kunko-Williche (2 adjudicaciones) y la Resistencia Mapuche Autónoma (2 adjudicaciones).

El estudio titulado “Tres años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur (2022-2025): evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno”, concluyó que el Estado de Emergencia ha permitido disminuir significativamente los hechos de violencia en la Macrozona Sur (-37,3%), bajando los homicidios en un 55% e incendios en un 39%, aunque consigna que algunas comunas como Ranco y Osorno han sufrido inéditos ataques, producto de la relocalización de estos grupos.

“El Estado de Emergencia es una medida que, pese al rechazo inicial de ciertos sectores, sin lugar a duda ha servido para reducir sustantivamente los hechos de violencia y terrorismo en la Macrozona Sur evidenciando que, en las zonas con mayor presencia del Estado, más efectividad existe”, cerró Pablo Urquízar, coordinador del informe.

Temas Relacionados

Liberación Nacional Mapuche (LNM)Macrozona SurChileCoordinadora Arauco Malleco (CAM)Weichan Auka Mapu (WAM)

Últimas Noticias

El presidente de Bolivia invita a los candidatos del balotaje, Paz y Quiroga, para hablar de economía

Rodrigo Paz dijo que asistirá a la convocatoria pero Quiroga la rechazó: “Las cifras que tenga que dar explíquelas a Bolivia entera”, contestó

El presidente de Bolivia invita

Guyana alertó sobre el aumento del crimen transnacional en la región y pidió enfrentar al Cartel de los Soles

Las autoridades advirtieron que las actividades de la organización narcoterrorista afectan la paz, la seguridad y la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe

Guyana alertó sobre el aumento

Bolivia: dos partidos históricos perderán su sigla y el MAS se salva por menos de 8 mil votos

La ley boliviana suspende a los partidos políticos que obtengan menos del 3% de votos en una elección nacional. Dos frentes serán anulados mientras que el Movimiento Al Socialismo se salvó por décimas

Bolivia: dos partidos históricos perderán

Santiago Peña firmó el decreto que declara grupo terrorista al Cartel de los Soles de Maduro

Como había anticipado Infobae, el presidente de Paraguay rubricó el documento. El pasado 13 de agosto el Senado del país solicitó al Ejecutivo tomar esa medida, tal como lo hicieran Ecuador y Estados Unidos

Santiago Peña firmó el decreto

La oposición chilena criticó el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda

Nicolás Grau tuvo un polémico paso por la cartera de Economía

La oposición chilena criticó el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Bolívar fue chiflado en

Gustavo Bolívar fue chiflado en el congreso de Anato en Medellín

Dani Duke aclara el retiro temporal de La Liendra en redes sociales y pide comprensión a sus seguidores: “Su labor demanda mucha creatividad”

La región Caribe quiere ser autónoma: harán referendo regional en 2026 para convertirse en entidad territorial

Ojos más grandes y pómulos definidos: consejos de expertas en maquillaje que triunfan en México

Liberaron al creador de “Al ángulo TV”, la página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

INFOBAE AMÉRICA
Un destructor de EEUU se

Un destructor de EEUU se incauta de casi 560 kilos de cocaína en el este del Pacífico

Las firmas estadounidenses CBRE y Cross Ocean Partners invierten 450 millones en Vía Célere

La Comunidad y Tragsa abordan que las Brigadas Forestales de Madrid puedan acogerse al convenio de las BRIF estatales

La UME sigue desplegada en ocho incendios en el noroeste peninsular a la espera de lluvias el fin de semana

San Javier acogerá el próximo martes un partido entre ElPozo Murcia Costa Cálida FS y Corinthians

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards rompió su silencio

Denise Richards rompió su silencio en medio del conflictivo divorcio con Aaron Phypers: “Me dan ganas de llorar”

Quién es Lil Nas X, el rapero que paseó semidesnudo por LA y terminó hospitalizado

La reacción de Tom Hiddleston a la mención de su exnovia Taylor Swift en una entrevista en vivo

El regreso del emblematico Wesley Snipes sorprende a los fanáticos de Blade: así cambió la vida de los protagonistas de la saga

La cruda reflexión de Tom Hardy sobre la exigencia de las películas de acción: “Mi cuerpo se está cayendo a pedazos y no va a mejorar”