Chile: mató a su padrastro a quien acusó de haber abusado de su madre y hermanas hace 50 años

Enrique Linco fue acusado de haber violado a la madre y hermanas del autor confeso del crimen.

Conmoción ha causado en el país el crimen de Enrique Linco, un hombre de 81 años cuyo cuerpo desnudo y con claros signos de violencia fue hallado la semana pasada al fondo de un pozo abandonado en la comuna de Quillón (445 kms al sur de Santiago), en la región de Ñuble.

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó prisión preventiva para el taxista José Nelson Pérez Garrido (59), autor confeso del asesinato, quien en su declaración sostuvo que actuó en venganza pues hace 50 años, Linco habría violado a su madre y sus hermanas mientras era pareja de la primera.

Según expuso la Fiscalía en la audiencia, alrededor de las 9 am del 30 de julio pasado el acusado se apostó en una esquina cercana a la casa del malogrado adulto mayor, ubicada en la comuna de Hualpén (507 kms al sur de Santiago).

Tras casi una hora de espera, divisó a la víctima caminando bajo la lluvia y lo invitó a subir al vehículo, el que condujo hasta un sitio eriazo donde procedió a golpearlo.

Luego se dirigió hacia Quillón, específicamente al sector de Cerro Negro, y volvió a pegarle esta vez con un objeto contundente, arrojando después su cuerpo desnudo al fondo de un pozo en desuso el que tapó con basura y ramas, y quemando sus ropas con el fin de ocultar su participación en el hecho.

El cuerpo de Linco apareció al fondo de un pozo abandonado.

La venganza

En su defensa, José Nelson Pérez Garrido declaró que actuó a manera de venganza, puesto que hace alrededor de 50 años Enrique Linco habría abusado de su madre y hermanas, abusos de los que fue testigo cuando tenía solo 9 años.

Así lo señaló su abogada defensora, Leslie Moscoso, quien sostuvo que “mi representado me señaló que durante su infancia había recibido mucho abuso de parte de don Linco, no tan solo él, sino también sus hermanas sufrieron violación, igual que su mamá, cosa que él presenció cuando tenía 9 años. Durante más de 40 años el se guardó todo esto”, señaló, según consigna BioBíoChile.

En la misma línea, la fiscal Roxana Fernández manifestó que “él tenía una rencilla anterior con la víctima, éste había mantenido algún tipo de relación con su madre (...) lo que habría provocado a su juicio una ruptura familiar. Al parecer (su muerte) habría sido con un objeto contundente, que no ha sido hallado”.

Fernández agregó que, por ahora, solo resta dilucidar mediante la autopsia la hora aproximada en la que Pérez Garrido dio muerte a Linco, la que pronto será entregada por el Servicio Médico Legal (SML).

Finalmente, Miguel Rivera, alcalde de Hualpén, valoró la colaboración del municipio, desde donde entregaron los registros de las cámaras de televigilancia.

“Se hizo un trabajo coordinado con la Dirección de Seguridad Ciudadana, haciendo además un mapa por donde se movilizó este vehículo después de haber tomado a este vecino, las que fueron entregadas ala PDI para poder esclarecer este hecho lamentable”, indicó.

Así las cosas, el Ministerio Público sostuvo que Pérez Garrido actuó con premeditación y alevosía, por lo que el tribunal fijó en 100 días el plazo para la investigación y envió -a petición de la defensa-, al autor confeso del crimen al Hospital de Gendarmería, a fin de evitar que sea agredido por otros reos en el penal local.