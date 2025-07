Polémica en Chile por deuda tributaria del director de la oficina de impuestos

Etcheberry le echó la culpa al organismo que él mismo dirige.

Parlamentarios de oposición y oficialismo exigieron este miércoles la destitución del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien fue denunciado por no pagar las contribuciones de una de sus casas en nueve años. Etcheberry admitió que no sacó los permisos de edificación correspondientes para hacer ampliaciones, pero aseguró que desde el propio organismo que él dirige “nunca me actualizaron el catastro”.

Según un reportaje del noticiero 24 Horas, una inspección rutinaria arrojó que la vivienda de 213 metros cuadrados, ubicada en la comuna rural santiaguina de Paine, presentaba dos construcciones adicionales y una piscina que nunca fueron regularizadas ante la municipalidad, por lo que Etcheberry pagó durante años menos impuestos de los que le correspondían.

De esta manera, hasta junio de este año la casa estaba avaluada en unos $158 millones (USD 162 mil), por lo cual a Etcheberry le correspondía pagar unos $225 mil (USD 231) en contribuciones, las que se cancelan cuatro veces al año.

Sin embargo, tras la actualización hecha por el SII la vivienda pasó a tener un avalúo fiscal de más de $338 millones (USD 348 mil), por lo que ahora el empresario, exministro y expresidente del directorio del BancoEstado deberá pagar $638 mil (USD 658).

Diputados de oposición y oficialismo exigieron su renuncia.

Diputados piden su renuncia

Las reacciones no tardaron en llegar y no de los primeros en salir al ruedo fue el diputado Eduardo Durán (RN), quien acusó “doble estándar” y pidió derechamente la renuncia de Etcheberry.

“El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, debe renunciar a su cargo. No es posible que el servicio persiga a los contribuyentes cuando se atrasan en algún pago, se llegue al remate de sus propiedades y mantiene ahogados a miles de adultos mayores y familias de clase media con avalúos irreales”, aseguró.

“Este es el doble estándar que se vive en Chile. Uno para los ciudadanos comunes y otro para las autoridades que no pagan sus impuestos y que claramente no tienen idea lo que les cuesta a los chilenos llegar a fin de mes”, complementó.

De la misma opinión fueron sus pares Miguel Mellado y Frank Sauerbaum. Mientras el primero manifestó que Etcheberry “debe dar un paso al costado por dignidad”, el segundo sostuvo que “se trata de excusar en una supuesta responsabilidad del servicio que él dirige”.

Por su parte, el republicano Agustín Romero criticó el hecho de que la ley solo contempla una sanción que implica el pago de tres años de impuestos de manera retroactiva.

“Es una señal inaceptable de impunidad desde lo más alto del sistema tributario. Debe pagar hasta el último peso que le debe a todos los chilenos”, recalcó.

Finalmente el diputado oficialista Carlos Bianchi (independiente-PPD), aseveró que el actual director del SII “no tiene ningún grado de moralidad para llegar a la Comisión de Hacienda”.

Etcheberry es empresario, académico, exministro y exdirector del BancoEstado y siempre ha estado ligado a la centroizquierda.

Catastro no actualizado

Así las cosas, Etcheberry reconoció en el citado reportaje que nunca sacó los permisos correspondientes para la piscina y los dos edificios construidos. En su defensa, adujo que “hace nueve años presenté una tasación tanto de la casa de Aculeo como de mi departamento en Santiago, pero nunca me actualizaron el catastro".

De paso, afirmó que apenas asumió su cargo pidió una revisión de su caso, pero desde el organismo que dirige le habrían dicho que sus declaraciones se habían extraviado junto a otras 60 mil, las que recién hace cuatro meses se recuperaron.

“Nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. En muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo”, remató el cuestionado director el SII.