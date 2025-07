Evo Morales ahora condenó al grupo terrorista Hamas por los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel

Evo Morales condenó el accionar del grupo terrorista Hamas

El ex presidente boliviano Evo Morales condenó el accionar del grupo terrorista Hamas durante una entrevista con el programa “A Confesión de Parte” de FM Milenium, conducido por Romina Manguel, en la que también denunció lo que considera un “segundo Plan Cóndor” en América Latina y acusó a su sucesor Luis Arce de traición y corrupción.

Cuando la periodista argentina le preguntó específicamente sobre por qué había condenado a Israel por genocidio pero no al grupo terrorista Hamas tras los ataques del 7 de octubre, Morales respondió: “Perdone, a veces con tanta tarea y responsabilidad descuidamos alguna información de carácter internacional. No tengo ningún equipo para hacer seguimiento”.

Ante la insistencia de Manguel sobre si condenaba el accionar del terrorismo de Hamas, Morales fue categórico: “Condenamos totalmente”. El ex presidente agregó que “nuestra política es siempre en defensa de la vida. Es una política por encima de cualquier diferencia”.

Denuncia de persecución judicial

Morales comparó su situación con la de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. (MARCELO CAPECE/NA/archivo)

Durante la entrevista transmitida este domingo, Morales comparó su situación con la de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que ambos son víctimas de lo que denominó un “segundo Plan Cóndor”.

“Comparto las palabras de Zaffaroni (el juez de la Corte Suprema argentina N.d.E) sobre el segundo Plan Cóndor. En el Plan Cóndor primero, quienes ejecutaban a los dirigentes políticos, dirigentes sindicales de tendencia humanista, socialista, progresista o antiimperialista eran generales y coroneles. Ahora son jueces y fiscales, aunque no todos”, declaró Morales.

El ex presidente boliviano, quien gobernó entre 2006 y 2019, argumentó que “la persecución de los gobiernos de derecha es usando la justicia” y citó casos como el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil: “Me acuerdo cuando a Lula, por supuesta acusación de corrupción, lo metieron a la cárcel. El fiscal que lo metió a la cárcel decía: ‘No tengo pruebas, pero tengo convicciones’”.

Inhabilitación electoral y acusaciones de manipulación

Una mujer observa a la policía militar patrullando después de que la policía pasara días despejando los bloqueos establecidos por partidarios del ex presidente boliviano Evo Morales que quieren que pueda postularse nuevamente a la presidencia en Llallagua, Bolivia, el viernes 13 de junio de 2025. (Foto AP/Juan Karita)

Morales se refirió a la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia que lo inhabilitó para las próximas elecciones presidenciales, calificándola de “ilegal” e “inconstitucional”.

“Legalmente, constitucionalmente, yo estoy habilitado, incluso por la opinión consultiva. Lo que hicieron es inconstitucionalmente, ilegalmente, robarme la sigla del partido MAS-IPSP”, sostuvo el ex presidente.

Además, denunció supuestas manipulaciones en el Tribunal Supremo Electoral, afirmando que “la esposa del presidente Lucho Arce pagó 200.000 dólares a un vocal del Tribunal Supremo Electoral. Está totalmente demostrado, hay registros en bancos de Panamá y viajes”.

Según Morales, estas maniobras responden a su supuesto liderazgo en las encuestas: “En todas las encuestas Evo está primero. La semana pasada hubo tres proclamaciones: una proclamación nacional de Alianza Popular dio 28%; Atlas Electoral 43%; otra encuesta 78%”.

Enfrentamiento con Luis Arce

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, a la derecha junto al entonces candidato presidencial del partido, Luis Arce, en Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2020. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando Morales expresó su sentimiento de traición hacia el actual presidente Luis Arce, quien fue su ministro de Economía durante gran parte de su gestión.

“Nos equivocamos al sugerir, al elegir a Lucho. Totalmente”, admitió Morales, quien añadió: “Me siento totalmente traicionado” por el actual mandatario.

El ex presidente acusó a Arce de implementar políticas neoliberales contrarias a su modelo de gobierno: “Él dice: ‘No hay que invertir, ni bonos, ni rentas. Si hay bonos y rentas, hay inflación’. Ahora sus allegados están planteando privatización de todas las empresas públicas”.

Morales también denunció que fue víctima de un atentado: “Me dispararon 18 balas entre el Ministro de Gobierno y Defensa. Ninguna investigación, ninguna fiscalía para eso. Si fuera al revés, los dos ministros y el soldado que disparó estarían en la cárcel”.

Situación económica y recursos naturales

El ex presidente expresó su preocupación por el manejo de los recursos naturales, particularmente el litio, bajo el gobierno de Arce: “El golpe de Estado no solamente ha sido contra el indio, sino también contra nuestro modelo económico. Con nuestro modelo económico, en base a la nacionalización de los recursos naturales, cambiamos la situación económica del país”.

Respecto al litio, Morales denunció: “Ya se sacaron anticipo, están hipotecando el litio y con eso están pagando sueldos y salarios”, sugiriendo que el gobierno actual está comprometiendo este recurso estratégico.

Optimismo sobre su retorno al poder

ARCHIVO - El expresidente Evo Morales en un acto frente a sus seguidores en Lauca Ñ, en la región del Chapare, Bolivia, el 10 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político con el gobierno del presidente Luis Arce. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

Pese a las dificultades legales, Morales se mostró optimista sobre sus posibilidades de retorno al poder: “Si el MAS como Evo no es candidato, los otros candidatos no llegan al 20% de confianza del pueblo. Con Evo, 42%, hasta más del 50%. En ese momento, el candidato gana con 60% mínimo. No me gusta mentir”.

El ex presidente también expresó su esperanza en una rearticulación de los gobiernos progresistas en América Latina: “Tengo mucha confianza y esperanza en los movimientos populares, en los movimientos sociales, trabajadores, campesinos, indígenas, pero también en personalidades de la clase media”.

La entrevista, realizada desde el lugar donde Morales se encuentra “confinado”, según sus propias palabras, reveló la compleja situación política boliviana y las tensiones dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que llevó al poder tanto a Morales como a su sucesor Arce.

Morales concluyó la entrevista reafirmando su compromiso con la defensa de la vida y expresando su gratitud hacia Argentina por haberlo acogido durante su exilio: “No olvido al pueblo argentino. Estuve 11 meses exactamente en Argentina, confinado o finalmente exiliado”.