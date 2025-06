Hallaron el cuerpo de joven farmacéutico desaparecido en Chile: hay dos detenidos

Albornoz habría muerto de un ataque cardíaco.

Abrumado por la culpa, el médico ecuatoriano Christian Alexander González Morales (31) se presentó este martes ante la Fiscalía de Ñuñoa en Santiago junto a su abogado para entregar antecedentes sobre el paradero de Francisco Albornoz (21), farmacéutico que estuvo 12 días desaparecido y cuyo cuerpo fue finalmente hallado el miércoles a 155 kms de donde fue visto por última vez, entre matorrales y a la vera del camino en la ribera del río Tinguiririca, cerca de la comuna de San Fernando.

González también confesó la identidad y ubicación de un tercer involucrado, un chef chileno de 43 años que trabajaba en Santiago pero residente en Codegua (75 kms al sur de la capital chilena), quien fue detenido por la tarde.

Al interior de su casa, la policía halló una estufa prendida y varios elementos quemados que podrían pertenecer al malogrado farmacéutico, por lo que las pericias continúan mientras se esperan los resultados de su autopsia y examen toxicológico.

Según ha trascendido en varios medios locales, los tres se habrían conocido mediante una aplicación de citas y se reunieron en el departamento del médico en la Villa Frei, en la comuna santiaguina de Ñuñoa. Allí, producto del consumo de drogas y alcohol, Albornoz habría fallecido producto de un ataque cardíaco. Aterrados y sin saber qué hacer, los dos detenidos envolvieron su cuerpo en una frazada y lo trasladaron hasta el sector rural y de difícil acceso donde finalmente lo abandonaron.

De hecho, el último mensaje de Albornoz vía WhatsApp a un cercano rezaba: “Estoy en Ñuñoa en el depa con unos amigos”.

La noticia conmocionó a todo el país y mientras esta jornada el chef pasará a control de detención, la formalización del facultativo ecuatoriano se amplió hasta el sábado, por lo que aún no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió la noche de ese fatídico 23 de mayo.

El médico ecuatoriano Christian Alexander González Morales (31) entregó la ubicación del cuerpo de Albornoz y la identidad del tercer involucrado.

Madre exige justicia

Esta jornada Jacqueline, la madre de Francisco Albornoz, conversó con el matinal de CHV Contigo en la mañana, donde rememoró la tortura que significó estar casi dos semanas sin saber nada de su hijo y exigió justicia.

“Quiero que se haga justicia por el hecho de que las condiciones en las que se encontró a Francisco no deberían pasar (...) Quiero hablar para que esto no suceda más y que la justicia sea más empática y no esperar tanto tiempo”, señaló.

La mujer sostuvo que “gracias a la prensa esto se magnificó y creo que sirvió mucho para que estas personas tuvieran presión y se entregaran”.

Tocante a su hijo, contó que “él era muy alegre, trabajador, cuidadoso de andar bonito”, e hizo un llamado a los jóvenes a “siempre compartir su ubicación y no dejar de hacerlo por ningún motivo. O decir ‘voy a ir a tal casa’. Francisco no dio esa información, entonces no sabíamos con qué amigos andaba”, cerró acongojada.

El cuerpo del malogrado joven estaba en un lugar de difícil acceso a 155 kms de donde se lo vio por última vez.

¿Crimen de odio?

En paralelo desde la Fundación Iguales, organismo que trabaja para conseguir la plena inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena, lamentaron la noticia indicando que “la muerte de Francisco nos golpea como sociedad y nos recuerda que aún vivimos en un país donde las personas LGBTIQ+ siguen expuestas a múltiples formas de violencia“.

Según su directora ejecutiva, María José Cumplido, “es fundamental esclarecer las motivaciones de este crimen y que se considere la orientación sexual como agravante del crimen. Si corresponde, debe aplicarse el agravante que nace de la Ley Antidiscriminación“, emplazó.

Junto con enviar sus condolencias a la familia, Cumplido agregó al cierre que “no podemos tolerar que ser quien uno es continúe siendo un riesgo en nuestro país“.