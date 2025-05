Elecciones departamentales en Uruguay: ya votó el 83% del padrón habilitado

FOTO DE ARCHIVO. La Corte Electoral informó que hacia las 18:00 horas ya había votado el 83% del padrón habilitado (Photo by EITAN ABRAMOVICH / AFP)

Uruguay vivió este domingo una nueva jornada democrática con la realización de las elecciones departamentales y municipales 2025, en las que más de 2.724.000 ciudadanos fueron convocados a elegir a los nuevos intendentes, ediles, alcaldes y concejales de los 19 departamentos del país. La Corte Electoral informó que hacia las 18:00 horas ya había votado el 83% del padrón habilitado, lo que confirma una alta concurrencia pese a ciertas manifestaciones de “cansancio electoral” expresadas por figuras políticas.

Los centros de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y permanecerán habilitados hasta las 19:30 horas, cuando comenzará el escrutinio primario. Desde el organismo electoral estiman que los primeros resultados oficiales estarán disponibles cerca de las 23:30.

Entre los votantes destacados estuvo el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, quien sufragó cerca de las 17:00. Consultado por los medios, se refirió a Matilde Antía, candidata a la reelección en el Municipio CH, afirmando que “hay que cuidarla” y destacando su papel para el futuro político. Además, abordó el debate sobre la Coalición Republicana, la alianza electoral que une a varios partidos en departamentos clave como Montevideo, Canelones y Salto, y que algunos dirigentes buscan proyectar a nivel nacional. Para Lacalle Herrera, este tipo de acuerdos deben mantenerse como “puntuales”, respetando la individualidad de cada partido.

FOTO DE ARCHIVO. Los centros de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y permanecerán habilitados hasta las 19:30 horas (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

En el departamento de Rocha, el actual intendente Alejo Umpiérrez, del Partido Nacional, emitió su voto en la localidad de Lascano. También votaron figuras como Mario García, que compite por la reelección en Lavalleja, y Christian Morel, postulante nacionalista en Cerro Largo, quien afirmó tras sufragar que “Río Branco nos dará el espaldarazo que vamos a necesitar”.

En tanto, en Florida, el actual jefe departamental Guillermo López votó en la escuela N°24 de Villa Cardal. López no se presenta a la reelección, pero apoyó públicamente al candidato Carlos Enciso, resaltando que “esperamos que su proyecto tenga el apoyo que merece”.

Un caso singular se vivió en el departamento de Soriano, donde el ex intendente y actual candidato Guillermo Besozzi finalmente decidió no votar. Según explicó, la medida cautelar judicial que le impide ingresar a instalaciones de la intendencia afectó su posibilidad de sufragar, dado que su circuito electoral se encontraba en un edificio bajo jurisdicción de la comuna. Tras considerar las recomendaciones de su abogado, optó por no asistir a las urnas, aunque previó recorrer el departamento durante la tarde.

En esta instancia electoral, los votantes definirán los liderazgos departamentales y municipales para el período 2025-2030. Cada partido presentó hasta tres candidatos por departamento, resultando electo aquel que obtenga la mayoría simple dentro de la fuerza política más votada. Además de intendentes, se eligen ediles departamentales y alcaldes municipales, cargos que implican una gestión directa sobre áreas específicas del territorio nacional.

También se registró la participación de los principales referentes políticos del país. El presidente Yamandú Orsi votó temprano en la jornada y habló de una “fiesta de la democracia”, aunque reconoció una “especie de cansancio” en el electorado tras un extenso ciclo electoral. Opinión similar expresó el ex presidente Julio María Sanguinetti, al señalar que existe una “fatiga ciudadana” por la sucesión de convocatorias desde junio de 2024, cuando comenzaron las elecciones internas, hasta las presidenciales de octubre y el balotaje de noviembre.

La atención se centrará en el conteo posterior al cierre de mesas, especialmente en departamentos clave como Montevideo, Canelones, Rocha, Lavalleja y Soriano, donde los resultados podrían tener impacto en la configuración política nacional de cara a futuras instancias electorales.