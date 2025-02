Cruce de declaraciones en la derecha chilena por propuesta de Evelyn Matthei de recortar el gasto fiscal

La exalcaldesa de Providencia propuso reducir el gasto fiscal en USD 9 mi millones.

La reciente propuesta de la abanderada presidencial del bloque Chile Vamos (RN+UDI), Evelyn Matthei, de recortar el gasto fiscal en USD 9 mil millones, no solo cayó mal en el oficialismo sino también en la derecha dura. Este martes, republicanos y el diputado libertario Johannes Kaiser fustigaron la iniciativa, acusando al bloque de inconsecuencia y de ser “poco serio”.

El primero en abrir los fuegos fue el líder del partido republicano, José Antonio Kast, quien en un video en su cuenta de X recordó que “más que preocuparse, hay que ocuparse. Es fácil prometer soluciones, pero a la hora de votar, el liderazgo no existe. Hace cuatro meses los republicanos propusimos rebajar el presupuesto en USD 5 mil millones. Los diputados de Chile Vamos no estuvieron disponibles y votaron con el gobierno para aumentar el presupuesto“

“Ese era el momento de mostrar liderazgo. A esa fecha todos conocían el evidente deterioro de las cuentas fiscales. No basta con prometer, hay que votar en consecuencia”, criticó.

Cabe recordar que dicha indicación de los republicanos a la Ley de Presupuesto 2025 fue rechazada con 75 votos en contra, 21 a favor y cuatro abstenciones, y solo algunos descolgados de RN, la UDI y Demócratas la apoyaron.

De la misma opinión fue el diputado de esa misma colectividad, Benjamín Moreno, quien interpeló directamente a la exalcaldesa de Providencia.

“¿Cómo usted y Chile Vamos pretenden hacer un ajuste de US$6.000 millones si no son capaces de atreverse a uno de USD 5.000? Hay que dejar de vender cosas que no se atreven a hacer”, señaló.

En la misma línea, el diputado republicano Cristián Araya sostuvo que “la candidata de Chile Vamos promete algo que sus parlamentarios rechazaron en la última discusión de presupuesto”.

“Un consejo: si quiere disminuir el gasto del Estado, no siga creando ministerios. El último que aprobaron, al igual que los anteriores, contó con el respaldo de su coalición”, agregó, en directa alusión al Ministerio de Seguridad recién aprobado gracias a los votos de Chile Vamos.

El diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), manifestó por su parte que “crearon un ministerio nuevo. Aumentaron el gasto fiscal en régimen en 3.000 millones de dólares, gracias a la reforma previsional. Le autorizaron este año al Gobierno a endeudarse en 5.000 millones de dólares de deuda nueva. ¿Y ahora sale Evelyn Matthei a prometer reducción de gasto y de tamaño del Estado? No son serios. No son consecuentes. No son responsables fiscalmente”.

"Hay que votar en consecuencia”, criticó el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La respuesta

Tras la ola de críticas, Andrea Balladares, secretaria general de Renovación Nacional, defendió la propuesta de Matthei y llamó a la derecha dura a acabar con el fuego amigo y dejar “las peleas sin sentido y que se sumen a soluciones concretas. Tenemos una línea clara. El Gobierno deja un déficit y necesitamos dar respuestas y soluciones al país”, argumentó, según consignó Emol.

“Lo que plantea nuestra candidata presidencial, Evelyn Matthei, es una propuesta seria y concreta para enfrentar el déficit fiscal, que requiere del compromiso de toda la oposición y del Gobierno”, sostuvo.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, quien respaldó la postura de la carta presidencial del bloque en entrevista con Radio Duna

“Lo que está pidiendo es que el Gobierno cumpla con su palabra. En 2024, el déficit fiscal fue un punto del PIB mayor al comprometido y al estimado, y un punto del PIB son 3 mil millones de dólares. Por lo tanto, lo que está pidiendo Evelyn Matthei al Gobierno no es otra cosa que cumplir su palabra”, retrucó.