El apagón de San Pablo perturba la campaña electoral y crece el debate antes de la segunda vuelta por la alcaldía

Un árbol caído debido a las fuertes lluvias en un barrio de San Pablo, el 12 de octubre de 2024 (Miguel SCHINCARIOL / AFP)

La fuerte tormenta que azotó la ciudad de San Pablo el pasado viernes, provocando un apagón que duró varios días, está cambiando las tornas en la fase final de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales, prevista para el 27 de octubre. Según algunos politólogos, podría incluso desplazar votos, decretando quién ganará, si el actual alcalde, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) o el candidato Guilherme Boulos, del partido Socialismo y Libertad (PSOL). Ambos habían obtenido en la primera vuelta el 29,48% y el 29,07 de los votos, respectivamente. El caos en el que se ha sumido la capital financiera del país y las acusaciones de los dos candidatos a la alcaldía contra la concesionaria italiana Enel han alterado los debates políticos y también han dado un eco nacional al problema. Además del tira y afloja entre el gobierno federal y el municipal, hay varias ciudades de Brasil que han tenido problemas con la empresa italiana en el pasado y ahora se han unido al coro de protestas. La cuestión de las concesionarias de electricidad y sus servicios, junto con la del cambio climático, está monopolizando, por tanto, estas dos últimas semanas de debate electoral.

Todo estalló el viernes por la noche, cuando una violenta tormenta dejó a oscuras toda la ciudad de San Pablo. La lluvia y las ráfagas de viento provocaron la caída de decenas de árboles, que a su vez volcaron sobre las redes eléctricas, provocando su colapso. Una vez pasada la tormenta, la respuesta de Enel fue tan lenta que hasta el martes, cuatro días después de la tormenta, 214.000 edificios de San Pablo y sus ciudades satélite, desde São Bernardo do Campo a São Caetano, seguían sin electricidad, según la propia Enel. Ayer eran más de 90 mil. No faltaron episodios dramáticos. Siete personas murieron y hubo casos de padres desesperados de enfermos dependientes de equipos eléctricos que vieron estropearse los generadores de sus casas. La noticia de un perro que murió electrocutado por postes caídos en la calle con cables eléctricos a la vista creó conmoción. Sus dueños esperaron unas diez horas en la calle con el cuerpo del animal en el suelo sin poder tocarlo ni moverlo por el retraso en la intervención de Enel.

Es el segundo apagón de esta magnitud que sufre la ciudad de San Pablo. En noviembre de 2023, otra tormenta había azotado la metrópolis, dejando a oscuras a 4,2 millones de hogares. También en aquella ocasión hubo tanta polémica que el pasado julio, en una reunión en Italia durante la Cumbre del G7, el consejero delegado de Enel, Flavio Cattaneo, prometió al presidente Lula y al ministro de Energía, Alexandre Silveira, que no volverían a producirse apagones de ese tipo. En aquel momento, los directivos de la concesionaria italiana habían anunciado una inversión de 20.000 millones de reales (unos 3.700 millones de dólares) en el periodo de 2024 a 2026 en las redes eléctricas del país y en adaptaciones al cambio climático. “Brasil está dispuesto a renovar el acuerdo con Enel si se compromete con esta inversión”, había comentado Lula.

A la izquierda, el candidato Guilherme Boulos, del partido Socialismo y Libertad (PSOL) y, a la derecha, el actual alcalde, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). (REUTERS/Maira Erlich, Jorge Silva)

Pero bastó un segundo apagón, ocurrido en periodo electoral, para desatar de nuevo la bronca. Hay varias razones que explican esta situación. En primer lugar, una reducción de la plantilla de la concesionaria. Tras el apagón de 2023, Enel sólo contrató al 11% de los 1.200 nuevos empleados prometidos. Imágenes tomadas por drones y difundidas por la televisión brasileña durante los días del apagón mostraron decenas de camionetas aparcadas en las instalaciones en lugar de desplegadas en las calles para restablecer las redes. Además, hay un verdadero problema de infraestructuras que San Pablo, como el resto de Brasil, arrastra desde hace décadas: la falta de una red eléctrica subterránea. El elevado coste de la operación -se habla de 20.000 millones de reales para soterrar los cables sólo en el centro de San Pablo- lo ha impedido hasta ahora. Por último, hay un problema con el mantenimiento de los árboles, 650.000 en todo San Pablo. La página web del ayuntamiento afirma que hay una lista de espera de 13,9 mil solicitudes de retirada o poda de árboles. Según el instituto Acende Brasil, más del 90% de las interrupciones se produjeron por los daños que los árboles caídos causaron a la red eléctrica. Para Claudio Salles, presidente del Instituto Acende Brasil, la forma en que se tratan los árboles tiene un impacto directo en los problemas causados por las caídas. “Si hubiera mantenimiento, no habría caídas de árboles, habría menos”, declaró a CNN Brasil.

Al menos ocho personas murieron tras las fuertes lluvias en Brasil, que también dejaron a más de un millón de clientes sin electricidad en el estado de San Pablo (AFP)

Mientras tanto, empiezan a contarse los daños. La Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo del Estado de San Pablo (FecomercioSP) estima las pérdidas del sector en 1.650 millones de reales (291 millones de dólares). “Estas cifras se elaboraron teniendo en cuenta que, los fines de semana, las actividades comerciales de San Pablo ingresan, de media, 1.100 millones de reales (194 millones de dólares) al día, mientras que los servicios facturan unos 2.300 millones de reales (406 millones de dólares)”, reza el comunicado de FecomercioSP. El ayuntamiento de San Pablo ha pedido a la Justicia que imponga una multa diaria de 200.000 reales (35.320 dólares) hasta que se restablezca la electricidad. El tribunal rechazó la petición, pero ordenó a Enel podar los árboles derrumbados sobre las redes eléctricas. El gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, también intervino en el asunto, afirmando que “está claro que Enel debe salir de Brasil” y abogando también por la apertura de un proceso de suspensión de la concesión. “Recientemente se ha hablado de la posibilidad de prorrogar este contrato, cuando ya deberíamos estar pensando en una nueva licitación, en una nueva concesión. Porque se sabe que esta empresa no es capaz de prestar el servicio. Dondequiera que ha estado en Brasil, ha fracasado”, afirmó el gobernador.

El verdadero tira y afloja, sin embargo, es entre el gobierno de Lula y el alcalde de San Pablo, Nunes. El gobierno federal ha anunciado medidas contra Enel y la Agencia Nacional de Electricidad (Aneel), que debía supervisar a la concesionaria. Lula también intervino, pidiendo a la Controlaría General de la Unión (CGU) que auditara a Aneel. Así lo informó el juez de la CGU Vinícius Marques de Carvalho, para quien “parece demostrado» que Enel “no tiene ninguna condición para cumplir la concesión”, destacando, sin embargo, que la casación de la licencia no es fácil. “Después de un proceso administrativo en el que no hay ningún cambio de postura de la empresa, puede ser casación. Pero es una decisión que tiene que ser tomada dentro de un proceso administrativo, con amplia defensa”, especificó.

En cuanto al ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, además de acusar a Aneel, discutió en sus redes sociales con Nunes, por supuesta difusión de “noticias falsas”. Nunes, por su parte, culpó al ministro de no rescindir el contrato con Enel a pesar de sus protestas desde el anterior apagón. El alcalde también se defendió diciendo que “no hubo culpa del ayuntamiento” en la gestión de la crisis. Su contrincante Boulos, en los días del apagón y durante el debate electoral del lunes, no hizo más que montar la polémica, acusando a Nunes de ser “un alcalde invisible” y a Enel de ser “un horror”. Sin embargo, no atacó al gobierno federal, del que depende la concesión.

El logotipo de la multinacional energética italiana Enel en la sede de Milán (REUTERS/Flavio Lo Scalzo/Archivo)

De hecho, el Partido de los Trabajadores de Lula está invirtiendo mucho más en la campaña de Boulos de lo que está haciendo con los cuatro candidatos de su partido que compiten en la segunda vuelta. Según el sitio de noticias Poder 360, la campaña de Boulos ha recibido 44 millones de reales (7,7 millones de dólares) del PT, el último tramo de 15 millones (2,65 millones de dólares) el lunes 9 de octubre, tras la primera vuelta. En cuanto a la campaña de Nunes, el sitio de noticias Metrópoles informa de la financiación de varias constructoras y del fondo electoral de los partidos de su coalición por valor de 44,2 millones de reales.

Las otras contiendas

El desafío electoral en San Pablo será, por tanto, el centro de atención, pero otras 14 capitales también acuden a las urnas, con el cara a cara en Fortaleza, donde se enfrentarán el diputado estatal Evandro Leitão, del PT, y el diputado André Fernandes, del Partido Liberal (PL), y Belo Horizonte, donde el desafío será realmente hasta el último voto entre el diputado estatal Bruno Engler, del PL, y el actual alcalde Fuad Noman, del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSD). En Belém, en el estado de Amazonía, escaparate internacional el próximo año de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático Cop30, el diputado Igor Normando, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y el diputado bolsonarista Éder Mauro, del Partido Liberal (PL), se disputan la alcaldía.

Entre las curiosidades está la del municipio de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, donde la disputa será exclusivamente femenina, con la actual alcaldesa Adriane Lopes, del Partido de los Progresistas (PP), desafiada por la ex vicegobernadora Rose Modesto, del Partido de la Unión.

¿Qué esperar el 27 de octubre? De hecho, la primera vuelta mostró la gran victoria de los partidos del llamado Centro, con el PSD ganando el mayor número de capitales, eligiendo tres alcaldes en São Luís en Maranhao, en Florianópolis en el estado de Santa Catarina y en Rio de Janeiro. El PL de Bolsonaro también va en aumento. Considerando las tres mayores circunscripciones de cada estado, ganó o participará en la segunda vuelta en 24 de los 78 municipios. El partido pasó de 345 municipios en 2020 a 510 en 2024, un aumento del 47,8%. En total, recibió 15,7 millones de votos.

En cuanto al PT de Lula, eligió 248 alcaldes en la primera vuelta. En 2020 fueron 183 en total, contando la segunda vuelta. En el sitio de noticias Broadcast, el senador Humberto Costa, coordinador del grupo de trabajo electoral del PT, calificó de “exagerado” el optimismo expresado por su partido para las elecciones de este año. “Fue un crecimiento moderado, aunque fue un resultado dentro de lo que esperábamos, pero dada la fuerza que tiene el PT, podríamos haber conseguido un resultado mejor”. Para la presidenta del partido, Gleisi Hofmann, el objetivo ahora es apoyar a las “fuerzas antibolsonaristas” en la segunda vuelta para intentar aumentar los votos. Según la columna de Lauro Jardim en el diario O Globo, Lula criticó en una reunión a puerta cerrada la falta de renovación en el PT y dijo que el partido debe cambiar su lenguaje y sus estructuras para llegar a los votantes antisistema y también a los jóvenes. En las diez principales capitales, el PL de Bolsonaro se llevó cinco concejales menores de 30 años, mientras que el PT sólo dos. Uno de ellos es Pedro Rousseff, sobrino de la expresidenta Dilma Rousseff. La falta de renovación generacional creó una situación difícil en la primera vuelta en Salvador, capital de un estado profundamente vinculado al PT, Bahía, y considerado esencial para la victoria de Lula en las presidenciales de 2022. Aquí el PT eligió sólo una concejala, Marta Rodrigues, de 65 años, mientras que en Manaus, en Amazonía, el concejal electo Zé Ricardo tiene 60 años y en Curitiba el concejal más votado del PT fue Angelo Vanhoni, de 69 años.