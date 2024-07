Un senador chileno defendió a su padre condenado por abuso sexual de menores: “Fue grabado sin consentimiento”

Javier Macaya ratificó que está del lado de su padre.

El senador y timonel de la Unión Demócrata Independiente -uno de los partidos más grandes del país -, Javier Macaya, se refirió por primera vez a la condena de seis años por abuso sexual de dos menores de edad contra su padre, el empresario Eduardo Macaya Zentilli, este domingo en el programa Mesa Central de Canal 13, en el que cuestionó las pruebas presentadas en el juicio y aseguró estar de su parte.

“A mí, como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales”, partió su alocución, asegurando sin embargo que “éste es un tema súper doloroso”.

“Para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como ésta, verse involucrado en este tipo de situaciones (es doloroso). Evidentemente, yo como hijo estoy del lado de mi padre”, aseguró.

El mandamás de la UDI, quien declaró como testigo en el juicio, señaló también que no participó de la defensa legal de su padre. “Dicen que la peor defensa jurídica -como abogado a mí me ha tocado- es la que hace uno mismo respecto a personas con las que tiene afectos comprometidos, y no, no fui parte de esa estrategia”.

También negó que la acusación haya generado división en su familia. “Nadie de mi familia es negacionista, ni hace la vista gorda, porque hubo un medio de comunicación que dijo que casi la familia se había divido. Al contrario, hay psicólogos, peritos, hay muchas personas que comparten la misma opinión que yo tengo”.

“Acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”, subrayó.

El senador por la región de O´Higgins aseguró que su padre no tuvo “ningún privilegio” a la hora de conmutar la prisión preventiva por arresto domiciliario - previo pago de $150 millones (USD 165 mil) - y recordó que “aquí hago la distinción: si hay una sentencia judicial, lo que le corresponde a cualquier chileno, más a un senador de la República, es respetarla, y con mayor razón si es que eventualmente se convierte en una sentencia definitiva. Y eso todavía no ocurre y hasta que no ocurra, también hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia”, apuntó Macaya.

A renglón seguido, criticó las pruebas de la Fiscalía: “Trato de empatizar también con personas que establecen como ciertos hechos que no conocen. Acá parte por una situación familiar, una persona que es grabado en un entorno familiar sin su consentimiento, con pruebas y con un video que es bastante editado. Yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene el derecho de defenderse”, argumentó.

Consultado acerca de su primera declaración cuando se reveló el caso, hace más de un año, en la que sostuvo la inocencia de su progenitor, Macaya recalcó que “esa declaración inicial tenía mucho que ver con el conocimiento que yo tengo de esta causa, con un conocimiento que es familiar, con un conocimiento de conversar con padres de estos niños que compartían una visión respecto a esta causa, una visión respecto de la inocencia de mi padre”.

La defensa de Eduardo Macaya Zentilli tiene diez días para pedir la nulidad del juicio.

¿Renuncia a la UDI?

Finalmente, Macaya afirmó tajante que no renunciará a la presidencia de la UDI. “Yo tengo una responsabilidad con 50 mil electores de la Región de O’Higgins que me eligieron senador y con un partido que me dio la responsabilidad de sacar adelante una etapa que no es menor, estamos a una semana del cierre de la inscripción municipal (...) sería una contradicción vital a mi manera de ser, a como yo he actuado en mi vida respecto de asumir las cosas donde sí tengo responsabilidad”, remató.

Cabe señalar que la defensa de Macaya Zentilli - quien quedó con prisión preventiva por peligro de fuga -, tiene diez días para pedir la nulidad del juicio.

Esta jornada, la ministra de la Mujer y equidad de Género, Antonia Orellana, señaló en CNN Chile que “es lamentable ver a un senador que sigue defendiendo la inocencia de su padre pese a la contundencia de las pruebas”.

“Es una señal de desprotección a las víctimas, a mí me parece, y que muestra demasiado gráficamente todo lo que tienen que enfrentar quienes denuncian abuso sexual, en especial los niños y niñas que tienen que cargar además con el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia, cuando la responsabilidad de aquello es única y exclusivamente del perpetrador”, finalizó.