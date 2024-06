¿Quién mató a Marielle Franco? La versión del asesino sobre Domingos y “Chiquinho” Brazão: hermanos, políticos y presuntos instigadores

El diputado João Francisco Inácio "Chiquinho" Brazão llega al aeropuerto de Brasilia en un avión de la Policía Federal de Brasil (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)

El asesinato de Marielle Franco y su chófer Anderson Gomes, acribillados a tiros en su coche en Rio de Janeiro el 14 de marzo de 2018, vuelve a ser noticia en Brasil por nuevos e inquietantes detalles surgidos del interrogatorio al autor material del crimen, el ex policía militar Ronnie Lessa. El vídeo de su interrogatorio fue difundido en los últimos días por la televisión brasileña Globo y ofrece importantes revelaciones sobre uno de los asesinatos más tristemente conocidos de Brasil. La concejala carioca del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) era famosa en Rio de Janeiro por su activismo en defensa de los derechos de los más pobres y las minorías, una batalla social que molestó a muchos, especialmente a los instigadores de su asesinato, que se proclaman inocentes tras ser detenidos el pasado mes de marzo. Se trata de Domingos Brazão, ex diputado y consejero del Tribunal de Cuentas de Río, y de su hermano Chiquinho. Elegido concejal por primera vez en 2004, Chiquinho formó parte del Ayuntamiento de Rio durante 14 años y llegó a ser diputado federal en 2019. Su poder sigue siendo muy fuerte en Rio de Janeiro. Esto explica por qué la semana pasada, por enésima vez, sus colegas de la Cámara Municipal se negaron a anular la concesión de dos condecoraciones de honor para ellos. Muchos no se presentaron a la votación para anular la concesión, solicitada por la viuda de Marielle, Mônica Benício, del PSOL, lo que obligó a aplazar la sesión hasta mañana, cuando se volverá a votar por sexta vez.

Pero lo que se desprende del interrogatorio de Lessa es algo mucho más grave que un honor indebidamente atribuido. Las palabras del autor del asesinato de Marielle y su chófer revelan detalles inquietantes y, sobre todo, una terrible descripción de la peligrosa combinación de política, instituciones y milicias, es decir, los grupos paramilitares formados principalmente por ex policías, creados con el objetivo de proteger el territorio del narcotráfico pero que luego acabaron compitiendo por el poder y el mercado ilícito con los otros grupos criminales de la ciudad. En el interrogatorio retransmitido por la televisión brasileña, Lessa explica que Domingos Brazão le habría dicho que Marielle se había convertido en un obstáculo porque aconsejaba a la gente que no comprara casas construidas por los milicianos en zonas no autorizadas, uno de sus negocios más rentables y difundidos. Según Lessa, fue el propio Domingos Brazão quien le dijo «Marielle es un obstáculo, hay que quitarla de en medio». A cambio, como pago por el crimen, le prometió dos zonas en construcción, una especie de mini-barrio, en la zona de Jacarepaguá que le reportarían más de 20 millones de dólares una vez construidos los pisos. En su interrogatorio, el ex policía militar reveló todo el sistema de funcionarios corruptos que giraba en torno al sector de la construcción dirigido por milicianos. El principal constructor de referencia, según Lessa, era un policía militar, Ronald Paulo Alves Pereira. “Ronald es el responsable de la mayor parte de las construcciones irregulares en Jacarepaguá, en la zona oeste. Todas esas construcciones en Rio Das Pedras, Muzema, Tijuquinha, tienen que pasar por él”, dijo Lessa.

Los técnicos corruptos también formaban parte de este ejército del crimen. El ex policía mencionó incluso a un topógrafo al servicio de la milicia. Se trata de una figura esencial para su negocio, ya que es competencia de este tipo de profesionales comprobar si el terreno es estable, si el agua se infiltra en el suelo y si existe riesgo de desprendimientos, así como indicar dónde cavar pilares, nivelar y calcular muros de contención. Refiriéndose a este técnico llamado Belém que no fue investigado, “su empresa es legal. Es autónomo”. Se rió de esto. ¿Por qué? Porque ganaba su dinero y no le importaba para quién lo hacía. Simplemente lo hacía”, dijo Lessa. Pero lo más chocante de sus declaraciones se refiere a la creación de una nueva milicia en la zona oeste de Rio de Janeiro que controlaría la venta de bombonas de gas, los servicios de transporte y las redes de Internet y televisión, sectores que las milicias ya han tomado en otras zonas de la ciudad. “Se crearía una nueva milicia y yo sería su líder”, dijo el ex policía, “y lo más importante sería entonces mantener esta milicia que traería votos”. Al igual que para los principales grupos criminales no sólo de Rio de Janeiro, sino de todo Brasil, además de la gestión de los mercados ilegales, la influencia electoral desempeña un papel decisivo en la expansión de su poder. Las milicias sólo se han sumado a este escenario, amplificándolo.

En esta imagen de archivo del 9 de enero de 2018, la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco sonríe para la cámara en la plaza Cinelandia. (AP Foto/Ellis Rua, archivo)

Recordemos que el problema en Rio de Janeiro comenzó alrededor de 2001 en la favela de Rio das Pedras con la justificación de combatir el crimen en la región y expulsar el narcotráfico a cambio de un impuesto de seguridad que los habitantes se veían obligados a pagar. Luego evolucionó hacia el pago de servicios básicos como la televisión ilegal por cable y el gas. Hoy el escenario ha cambiado, las milicias trafican con drogas con un modus operandi similar al de los grupos criminales que ya operaban en la ciudad. La milicia que nació para combatir el narcotráfico ahora trafica y las facciones criminales que nunca antes habían impuesto una tasa de seguridad u ofrecido servicios comerciales comenzaron a hacerlo. Tanto es así que las milicias acabaron aliándose con el grupo criminal Tercer Comando Puro (TCP) para luchar contra uno de los principales grupos criminales de Brasil, el Comando Vermelho (CV). Esta guerra dura ya hace mucho tiempo en Rio de Janeiro, con diferentes ciclos, a veces se reduce, a veces se intensifica, pero está latente y es continua, hay enfrentamientos prácticamente todas las semanas y no hay perspectivas de mejora. La alianza de las milicias con el TCP dio origen a un nuevo modelo criminal, la “Unión 5.3″, donde 5 era una referencia a un grupo de milicias llamado 5M y 3 se refería al Tercer Comando Puro. La consecuencia ha sido un salto cualitativo para todos. Drones, chalecos antibalas, uniformes militares y radiotransmisores se convirtieron en parte fija de las tácticas de ocupación del territorio contra el CV, llegando incluso a la paradoja de que los criminales alquilaban el llamado “caveirão”, el vehículo blindado normalmente utilizado por la policía para entrar en las favelas.

En el interrogatorio, Lessa también especificó los diferentes papeles de los dos hermanos Brazão: “Me reuní con ellos en tres ocasiones”, dijo el ex policía militar, que añadió que “Domingos hablaba más, mientras que Chiquinho se limitaba a decir que estaba de acuerdo”. Para los abogados de Domingos Brazão, no hay pruebas que apoyen la versión de Lessa. Para la defensa de Chiquinho, las declaraciones de Lessa son “una creación mental desesperada en busca de beneficios en la que hay muchas contradicciones, elementos frágiles y falsedades”.

A pesar de la defensa de los hermanos Brazão, surge claro un escenario de corrupción institucional que permitió el encubrimiento del caso en los primeros años, hasta el punto de que la pregunta que apareció inicialmente en los periódicos “¿Quién mató a Marielle?” se convirtió en un mantra popular, dado que el caso no conseguía resolverse. Según Lessa, Domingos Brazão le dijo que el ex jefe de la policía civil, Rivaldo Barbosa, detenido en marzo junto a los instigadores, los había recibido para garantizarle protección tras el crimen y “girar el cañón hacia otro lado”. Pero la situación cambió cuando Barbosa dejó el cargo. Sin embargo, su defensa niega cualquier contacto entre él y los presuntos instigadores. El ex jefe de la policía civil, descrito en la investigación de la Policía Federal como “el mentor intelectual” del crimen, será interrogado hoy en la prisión federal de Brasilia. Su cuñado Robert Amorim envió la semana pasada una carta a la hermana de Marielle, Anielle Franco, actual ministra de Igualdad Racial, pidiendo que la policía siguiera investigando porque su cuñado “es inocente”. La carta niega cualquier encuentro con los hermanos Brazão. “El único encuentro fue en el avión a Brasilia, cuando fueron detenidos”, reza el mensaje enviado a la ministra. La policía federal informó de que Rivaldo Barbosa había sido vecino de Chiquinho Brazão durante tres meses en un edificio de apartamentos del barrio Barra da Tijuca, en la zona oeste de Rio. Sin embargo, el análisis de los datos de los teléfonos móviles de los hermanos no reveló ningún contacto entre ellos.

Concentración en Sao Paulo por el asesinato de la activista y concejal Marielle Franco. CRIS FAGA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Según la declaración de Lessa, además de Marielle, el mentor político de la activista, Marcelo Freixo, hoy presidente de la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo, Embratur, y entonces diputado del PSOL y jefe de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las milicias, también era considerado un objetivo. En resumen, el partido aparecía como una amenaza. Por eso, como reveló Lessa, incluso había sido infiltrado por una pareja considerada “el brazo armado” de las milicias en Rio das Pedras, en la zona oeste de Rio. Eran Laerte Silva de Lima y su esposa Erileide Barbosa da Rocha. “Laerte era un espía dentro del PSOL”, explicó el ex policía militar en su interrogatorio. “Es de Rio Das Pedras, sólo más tarde supe que era miliciano. Era responsable de varias actividades de la milicia en esa zona y transmitió información a los hermanos Brazão sobre el PSOL”, dijo Lessa.

Marielle murió, y aunque su ejecutor y sus principales responsables están ahora en prisión, el sistema corrupto en el que operaban continua y puede influir en las próximas elecciones municipales previstas para octubre. Marielle murió, pero su legado sigue vivo en el grupo de jueces y fiscales que están intentando garantizar unas elecciones “limpias” en Rio de Janeiro. El fiscal general de Rio, Luciano Mattos, anunció recientemente el desarrollo de una estrategia para impedir que las organizaciones delictivas se infiltren en las cámaras y los ayuntamientos. “Las instituciones están trabajando juntas y con toda dedicación en las elecciones de este año, para que tengamos unas elecciones limpias, justas y eficaces, sin comportamientos criminales e intervenciones ilícitas que supongan un riesgo para la normalidad del proceso electoral”, declaró Mattos.