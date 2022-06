Polémica en Uruguay por la decisión de desalojar a un club

El club fue fundado en 1948 y, tras algunos años sin actividad, su equipo de fútbol volvió a participar el la tercera división del fútbol uruguayo en 2017

La Intendencia de Canelones inició un juicio de desalojo al Club Parque del Plata. El debate está en saber si existe un comodato o no, debido a que la construcción está hecha sobre tierras que son propiedad pública.

Tal como informó la comuna, la decisión de ir a juicio fue hecha ante la ausencia de documentación y la constatación de irregularidadedes, pero los conflictos vienen siendo arrastrados desde hace años. Desde la institución, en tanto, declararon a El País que por “muchos años” sufrieron un “manoseo muy grande” y de un “falta de ética total”.

La versión de la comuna

Corría el año 2016 cuando la comuna de Canelones tuvo la iniciativa de instalar un programa de fútbol infantil. Así fue que se contactaron con las autoridades del club Parque del Plata con la intención de generar algún tipo de convenio y utilizar su predio. “Al principio no empezaron mal las cosas”, dijo Pedro Irigoin a El País- alcalde en ese entonces y actual director general de Administración de la intendencia-. Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir cuando un supuesto comodato por 9 años no aparecía.

Según dijo Irigoin, intentaron rastrear ese documento de distintas formas, pero “no había nada vigente ni un registro de ningún tipo”. Entonces la idea cambió: ¿por qué no crear uno nuevo y establecer o reestablecer un vínculo formal a través del cual el club pudiera hacer uso o usufructo de ese predio?

“Y ahí empezaron las dificultades: la no presentación de documentación por parte de las supuestas autoridades” y los “relatos de jugadores y socios sobre que no había elecciones” en el club, declaró Irigoin. Según explicó, la comuna recibía denuncias permanentes por parte de los vecinos, sumado a que no existía ningún acuerdo formal entre la Intendencia y el club: eran “personas que no podían demostrar su vinculación formal con la institución y, entonces, la preocupación fue otra”.

“No había un acto eleccionario. No había un padrón de socios. No había absolutamente ninguna actividad más allá de un gimnasio privado que se le arrendaba y no sabemos bien de qué forma; y una cantina que también se arrendaba y tampoco tenemos claro bajo qué formato. A partir de eso, la opción que tomó la intendencia fue pedir el desalojo por la Justicia”, añadió el ex alcalde.

La versión del club

Según el presidente del club Parque del Plata, Michel Casadei, el arreglo entre el la Intendencia de Canelones y el club iba a ser la firma de un comodato por 25 años, pero a la siguiente semana se enteraron de que duraría el tiempo que el intendente Yamandú Orsi estuviera en el cargo. Es decir, restaban dos años.

“En dos años nos podían decir que no lo querían renovar. Entonces, desistimos de esa propuesta porque no era lo que se había dicho”, añadió. Estuvieron más de un año si comunicación hasta que Casadei e Irigoin coordinaron un encuentro. “Me dijo que tenía la facultad de otorgar el comodato”, expresó el directivo del club, pero “cuando llegamos, nos comunican que habían decidido el desalojo”.

Respecto a la documentación, Casadei señaló que tienen “las cosas bien” y que a la comuna no le corresponde ver los libros contables, sino que eso lo hace, en todo caso, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Sobre las supuestas irregularidades en las elecciones dijo que estuvieron “perfectamente bien hechas”: “A lo que capaz aluden es que hay personas que siguen en la directiva. Sí, pasa en todos lados. Si se presenta una lista y no se presenta otra, obviamente va a ser así”.

Repercusiones

Para el diputado por el Partido Nacional, Alfonso Lereté, el objetivo de la comuna es tener la propiedad en donde está el club y por eso inició un juicio de desalojo. “El Frente Amplio (FA) es camaleónico. En Montevideo se rasga las vestiduras por la intervención del club Villa Española, que estuvo bien resuelta por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y que en seis meses se podrá solucionar, pero en Canelones la izquierda esconde la cabeza en la tierra y no quiere ver el avasallamiento del intendente Orsi”, expresó Lereté.

El caso de Parque del Plata ocurre en medio de otra polémica que involucra la intervención al club Villa Española, a través de la cual fueron desplazadas sus autoridades por el Ministerio de Educación y Cultura al constatar irregularidades en las elecciones, entre otras cosas. La intervención se mantendrá por seis meses con el objetivo de regularizar la institución.

