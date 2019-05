El ejército paramilitar, aunque ya no se ve como antes, está vivo y armado. "Está en lo que en términos militares se llama 'a disposición'", dice Roberto Cajina. Sin embargo, para el experto esto representa un peligro. "Ya no están recibiendo paga por dos razones fundamentales: una, porque la mayoría está inactiva, y dos, porque ya no hay mucho dinero para pagarles".