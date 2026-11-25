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Los Ángeles (EE.UU.), 24 nov (EFE).- El director ejecutivo y presidente de Nvidia, Jensen Huang, se disculpó por incumplir el código de la empresa en una reunión que mantuvo este martes con sus empleados tras su restitución por el escándalo motivado por una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

Huang dijo que había cometido "unos errores terribles" durante el encuentro laboral, que duró aproximadamente una hora y en el que abordó los motivos que lo llevaron a dimitir de sus cargos, según informó una fuente familiarizada con el asunto a CNN.

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Pese a admitir haber incumplido el código de conducta del gigante tecnológico y arrepentirse de haber infringido una norma que él mismo redactó, el creador de Nvidia indicó que no se cree por encima de la ley, aunque aclaró que su error no significa que otros empleados puedan hacer lo mismo.

"A veces, es apropiado perdonar”, dijo. "A veces no lo es", añadió al respecto, según las fuentes.

También declaró que, consciente del daño causado a su mujer e hijos, está asistiendo a terapia todos los días por 90 minutos.

Esta reunión de Huang consolidó su retorno a la empresa, quien el pasado lunes regresó a la sede de Nvidia, ubicada en el estado de California, y recibió una cálida ovación de su personal tras su restitución como presidente y consejero delegado del gigante tecnológico.

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El empresario tuvo que abandonar sus cargos el pasado 12 de noviembre a causa del escándalo motivado especialmente por su relación con Alice Huang, ejecutiva de una empresa singapurense clienta de Nvidia que se cree que puede ser una colaboradora de Pekín.

La revelación que afecta al principal diseñador de chips estadounidense ha puesto el foco en la seguridad nacional en un momento en el que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, trata de coartar el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial (IA).

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El retorno de Huang ha recibido el apoyo expreso de Trump, quien admitió haber intervenido y calificó su restitución al cargo como "adecuada" para "garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".

Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante el Cámara de Representantes de Estados Unidos y dos días después ante el Senado para dar explicaciones en relación a las posibles amenazas para la seguridad nacional derivadas de su relación con Alice Huang. EFE

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