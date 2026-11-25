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MADRID 25 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) han descubierto transformaciones ocultas a nanoescala que podrían ayudar a diseñar combustibles más limpios y catalizadores más eficientes. Su trabajo se publica en la revista 'ACS Nano'.

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Las partículas catalizadoras, consideradas durante mucho tiempo materiales relativamente estáticos, en realidad poseen una dinámica sorprendente. Investigadores de la Universidad de Nottingham y la Universidad de Cardiff, junto con colaboradores de todo el Reino Unido, han descubierto este mundo oculto al seguir, por primera vez, nanopartículas catalizadoras individuales a través de las etapas clave de una reacción química que convierte el dióxido de carbono en metanol, un combustible sostenible y materia prima industrial.

El descubrimiento revela que las partículas catalizadoras se mueven, se fusionan, rotan, crecen, se encogen e incluso se envuelven en capas protectoras atómicamente delgadas que abren y cierran poros diminutos de apenas milmillonésimas de metro de ancho. Estos comportamientos extraordinarios eran invisibles para las técnicas convencionales y solo se hicieron evidentes cuando los científicos utilizaron un enfoque especializado de microscopía electrónica de "ubicación idéntica", volviendo repetidamente a las mismas nanopartículas en momentos cuidadosamente seleccionados durante la reacción.

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Los hallazgos ofrecen una visión sin precedentes de lo que los investigadores describen como la "vida privada" de las partículas catalizadoras y podrían ayudar a acelerar el desarrollo de catalizadores más eficientes para la producción sostenible de combustibles y otras reacciones de importancia industrial.

Los catalizadores son los héroes anónimos de la industria moderna. Aceleran las reacciones químicas utilizadas para fabricar combustibles, fertilizantes, medicamentos e infinidad de productos cotidianos. Sin embargo, a pesar de su importancia, los científicos han tenido dificultades para comprender con exactitud cómo cambian las partículas individuales de catalizador durante su funcionamiento.

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La mayoría de las técnicas analíticas promedian el comportamiento de millones de partículas, como si se tratara de comprender un partido de fútbol fijándose únicamente en el resultado final. El equipo de Nottingham adoptó un enfoque muy diferente. Realizaron un seguimiento de las mismas nanopartículas antes de la activación, después del tratamiento con hidrógeno y, de nuevo, tras la hidrogenación con dióxido de carbono, creando así un registro a escala atómica de la evolución de los catalizadores.

"Lo que descubrimos fue asombroso", destaca Yifan Chen, quien realizó experimentos de microscopía electrónica en la Universidad de Nottingham. "Las partículas del catalizador cambian constantemente. Se desplazan por la superficie, se combinan con sus vecinas, giran con respecto al soporte subyacente e incluso modifican su entorno local. Nada de esto se podía comprender simplemente observando promedios. Tuvimos que seguir las partículas individualmente a lo largo de la reacción para desvelar su historia".

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La mayor sorpresa se produjo durante la activación del catalizador, la etapa preparatoria previa al inicio de la reacción principal. Los investigadores observaron que aproximadamente la mitad de las nanopartículas visibles desaparecían a medida que las partículas vecinas migraban y se fusionaban. Otras crecían al consumir átomos liberados por partículas cercanas. Al mismo tiempo, las nanopartículas se volvían más ordenadas y cristalinas, formando las estructuras activas necesarias para una catálisis eficiente.

"Pero el descubrimiento más sorprendente fue lo que sucedió después", señala el profesor Andrei Khlobystov, experto en la visualización de átomos en acción de la Universidad de Nottingham. "A medida que el catalizador convertía el dióxido de carbono y el hidrógeno en metanol, el material de soporte de óxido de zinc comenzó a cubrir las nanopartículas metálicas, creando capas atómicamente delgadas. En lugar de sellar las partículas, estas capas desarrollaron diminutas aberturas dinámicas, de menos de un nanómetro de diámetro, que cambiaban de posición continuamente durante la reacción".

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El equipo descubrió que estas estructuras autoensambladas mantienen un delicado equilibrio. Impiden que las partículas se muevan y colisionen entre sí, lo que ayuda a preservar la estructura y la durabilidad del catalizador. Sin embargo, las estructuras conservan la suficiente flexibilidad como para permitir una sutil modificación de la forma de las nanopartículas y el acceso continuo de las moléculas reactivas.

"Este es un magnífico ejemplo de autoorganización a nanoescala", explica por su parte Jesum Alves Fernandes, experto en nanofabricación de catalizadores y director del estudio. "El catalizador se reestructura esencialmente para adoptar una forma más eficaz durante su funcionamiento, un fenómeno similar a nuestro reciente descubrimiento de un catalizador autoajustable para la generación de hidrógeno a partir de amoníaco. En este caso, sin embargo, la capa de óxido maximiza la interfaz entre el metal y su soporte, donde tiene lugar gran parte de la reacción química, al tiempo que mantiene vías para la entrada y salida de moléculas".

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Los investigadores creen que esta arquitectura dinámica ayuda a explicar por qué el catalizador muestra una alta productividad en la síntesis de metanol a partir de dióxido de carbono.

El metanol se considera cada vez más un componente clave de los futuros sistemas energéticos sostenibles, ya que puede producirse a partir de dióxido de carbono capturado e hidrógeno renovable. "Comprender el comportamiento de los catalizadores en condiciones de funcionamiento es fundamental para mejorar las tecnologías que reciclan los gases de efecto invernadero y los transforman en productos útiles", apunta el profesor Graham Hutchings, de la Universidad de Cardiff, un destacado experto en catálisis. "Más allá de la síntesis de metanol, este descubrimiento podría influir en el diseño de catalizadores para procesos que van desde la producción de amoníaco hasta las reacciones de hidrogenación utilizadas en toda la industria química. El principio de las capas de óxido nanoporosas dinámicas podría proporcionar una estrategia general para crear catalizadores altamente activos y de larga duración".

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Quizás lo más importante sea que este trabajo demuestra el potencial de la microscopía electrónica de localización idéntica como una nueva forma de observar los materiales en acción. "Durante décadas, las partículas catalizadoras nos han ocultado su comportamiento porque observábamos partículas diferentes antes y después de la reacción", explica el profesor Khlobystov. "Al volver a observar exactamente las mismas nanopartículas en etapas críticas y tratarlas como individuos, por fin podemos ver cómo se desarrolla su funcionamiento interno. Es como pasar de fotografías estáticas a una película, y eso abre una nueva vía para comprender cómo funcionan realmente los catalizadores".

Este trabajo está financiado por la subvención del programa EPSRC 'Átomos metálicos en superficies e interfaces (MASI) para un futuro sostenible' (www.masi.ac.uk), que aborda los retos del uso sostenible de elementos raros en el futuro.