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El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha reivindicado este lunes la soberanía del país asiático y ha apostado por dar prioridad a un "crecimiento estable, continuo y equilibrado de la economía" norcoreana tras descartar posibles conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, que había puesto sobre la mesa la idea de que ambos mantuvieran un encuentro durante la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China.

"La política del actual Gobierno de la República Popular Democrática de Corea consiste en dar prioridad (...) a la economía, con los objetivos fundamentales del desarrollo integral e independiente del Estado y la renovación de la vida material y cultural, así como en consolidar y desarrollar un sistema estatal y social centrado en el ser humano y en el pueblo", ha afirmado Kim.

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Así, ha especificado que "en el ámbito exterior, buscar la expansión y el desarrollo de las relaciones exteriores de acuerdo con los ideales de independencia, paz y amistad, basados en los principios de salvaguarda de la soberanía y la seguridad". "Las políticas de Corea del Norte mantienen la coherencia, la continuidad y la estabilidad en todos los aspectos", ha apuntado.

"Estas políticas no solo se ajustan a las exigencias de su propio pueblo y a las condiciones internas específicas del país, sino que también están en armonía con la prosperidad común de la humanidad deseada por la comunidad internacional y con la orientación hacia un desarrollo sólido de las relaciones internacionales", ha defendido, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

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Además, ha recalcado la importancia de prepararse de forma "proactiva" para la "evolución constante y crítica de los asuntos internacionales" actuales y salvaguardar "la soberanía del Estado, los intereses de seguridad y el derecho al desarrollo es una de las principales preocupaciones del Gobierno".

No obstante, ha alertado de que el mundo "es testigo actualmente de una crisis de seguridad global y de una agitación política y económica", lo que añade "variabilidad e imprevisibilidad a una situación que es ya de por sí compleja" y que está provocando "cambios significativos en nuestras percepciones sobre soberanía y seguridad".

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"La situación de seguridad a la que se enfrenta Corea del Norte y el entorno político y militar de la región de Asia Oriental exigen con urgencia la fuerza y la capacidad necesarias para garantizar una sensación de seguridad suficiente y la garantía de la paz", ha apostillado.

Kim ha reiterado que la "coacción y la opresión" no tienen "nada que ver" con Pyongyang, al tiempo que ha destacado que el país "no aprueba los intentos de restringir o suprimir los derechos autónomos de desarrollo inherentes a los Estados soberanos, de los que deben disfrutar por igual todas las naciones del mundo". "Haremos todo lo posible para garantizar plena y completamente nuestros derechos e intereses", ha añadido.

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Los líderes no se han reunido desde 2019 a pesar de que, desde entonces, Trump lo ha halagado en numerosas ocasiones; incluso a principios de este año, cuando señaló que era su "amigo" y que tenían una relación "estupenda".