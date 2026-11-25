Guardar

La Paz, 24 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron este martes el 'Plan Nacional de Fronteras', con el que se busca mejorar la integración económica del país con sus cinco vecinos, fortalecer la seguridad e impulsar el turismo.

La estrategia se presentó en las oficinas del BID, en La Paz, con la participación de representantes de los ministerios de Exteriores, Economía, Gobierno (Interior) y Defensa, además de instituciones estatales con competencias en frontera, como la Aduana, entre otras.

PUBLICIDAD

El plan busca "contribuir a la integración económica de Bolivia a través de una gestión fronteriza más eficiente, previsible y segura" que "ayude a facilitar el comercio, la movilidad transfronteriza y el turismo", dijo a EFE la especialista de Comercio, Inversión e Integración del BID, Alejandra Villota.

Bolivia comparte frontera con Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Chile. La frontera con este último país representa la principal puerta para sus exportaciones e importaciones.

Villota mencionó que el programa se basa en cuatro pilares que son la gobernanza y coordinación interinstitucional, la facilitación del comercio, el desarrollo productivo e integración económica y la seguridad, basada en la coordinación y el intercambio de información.

La especialista explicó que entre las prioridades están mejorar la coordinación entre las instituciones para hacer "intervenciones" en las fronteras, analizar las "dinámicas de mercado de las comunidades" e identificar las "oportunidades de desarrollo socioeconómico" de esas poblaciones.

Para esto, el primer paso será hacer una "caracterización" de las fronteras a partir de la información de las entidades estatales y la elaboración de un "portafolio de proyectos de inversión", tarea en la que se trabajará durante los próximos cinco meses, dijo Villota.

PUBLICIDAD

También apuntó que el plan "nace" con un financiamiento inicial de 50 millones de dólares para las primeras intervenciones durante los siguientes tres o cuatro años.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce, afirmó a los medios que el plan permitirá "tener una mirada de 10 años" para mejorar las fronteras bolivianas, de manera que las instituciones que intervienen en ellas "den un mejor servicio" a quienes las usan.

PUBLICIDAD

Arce expresó que la proyección es que el comercio exterior boliviano "entre y salga de manera efectiva", al igual que los turistas que llegan a Bolivia y los ciudadanos nacionales que viajan hacia otros países.

El viceministro indicó que el plan busca identificar las regiones "que tienen más necesidad" y que necesitan "más impacto económico y social". EFE