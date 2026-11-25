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Quito, 24 nov (EFE).- La campaña electoral para los comicios locales de Ecuador del próximo domingo entró este martes en su recta final con el presidente Daniel Noboa volcado en el respaldo a los candidatos de su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN), con el que aspira a conquistar las principales ciudades del país ahora lideradas por el correísmo.

Noboa, participó este martes en una caravana electoral en Quito junto a los candidatos del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) a la Alcaldía de la capital, Harold Burbano, y a la Prefectura de Pichincha, Giovanna Ubidia, a cinco días de las elecciones locales.

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Estas son dos de las principales jurisdicciones en la mira del oficialismo, que buscar arrebatar su control al correísmo, la principal fuerza de oposición a Noboa, cuyo partido, la Revolución Ciudadana (RC) está supendido para participar en estas elecciones, a petición de la Fiscalía, que mantiene una investigación abierta por supuesto lavado de dinero en la financiación de la campaña electoral de los comicios presidenciales de 2023.

En declaraciones a los medios de comunicación, Burbano aseguró que en Quito y Pichincha existen solo dos alternativas electorales: la que representa el correísmo, al que acusó de perpetuar la inseguridad y la corrupción, y la del movimiento liderado por Noboa; si bien más opciones en la papeleta de votación.

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ADN representa, según el candidato, "una alternativa de unidad para dejar la confrontación de lado y utilizar realmente la Alcaldía para beneficio de la ciudadanía".

Burbano defendió la necesidad de coordinar con el Gobierno nacional las políticas de seguridad y movilidad, así como la ejecución de obras públicas en la capital ecuatoriana.

También anunció un plan de rehabilitación urgente del sistema de alcantarillado en distintos sectores de Quito, especialmente en el sur de la ciudad, para evitar inundaciones.

"Vamos a tener que limpiar las alcantarillas de Quito para que no se inunde, pero también vamos a limpiar la alcantarilla que estos momentos es el Municipio de Quito", afirmó Burbano, quien acusó al correísmo de utilizar la administración municipal como "caja chica".

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Poco después de la caravana, la candidata a la Prefectura de Pichincha del movimiento Creando Oportunidades (Creo), Mishell Calvache, manifestó su apoyo a la aspirante oficialista a ese mismo cargo. "Doy mi absoluto e inequívoco respaldo a Giovanna Ubidia, porque el correísmo nunca más", señaló.

Los alcaldes acudirán a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre para elegir a sus nuevas autoridades locales, entre ellas alcaldes, prefectos y concejales.