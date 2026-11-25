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Ciudad de México, 24 nov (EFE).- Un total de 20,6 millones de personas de 15 años o más en México, una quinta parte de esta población, necesita o planea comprar, construir o alquilar una vivienda independiente a la que habita, según reveló este martes la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2026.

El estudio, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detalló que esta necesidad o intención está presente en el 38,6 % de los 39,8 millones de hogares del país.

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La mayor demanda habitacional se registra entre la población de 30 a 44 años, con un 29 %, seguida de los jóvenes de 15 a 29 años (23,1 %), las personas de 45 a 59 años (17,9 %) y las de 60 años o más (8,5 %).

Por sexo, la proporción asciende al 24,3 % entre los hombres, frente al 16,7 % entre las mujeres.

El estudio estima que en México existen 39,1 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales el 56,5 % son propias y están totalmente pagadas, el 10,2 % todavía se está pagando y el 16,8 % son alquiladas.

La falta de recursos económicos es el principal motivo para alquilar una vivienda, con un 33,4 % de los casos, seguido de que el arriendo resulta más barato que pagar un crédito hipotecario (19,1 %) y la facilidad para mudarse (15,4 %).

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Además, de los 6,6 millones de viviendas alquiladas en México, apenas el 59,2 % cuenta con un contrato vigente.

La autoconstrucción se mantiene como la principal vía de adquisición de una vivienda propia, con un 52,3 %, pese a retroceder cinco puntos porcentuales respecto a 2020.

En contraste, la adquisición mediante herencias, regalos u otras vías pasó del 7,2 % al 13,4 % en seis años.

Asimismo, los recursos propios fueron una fuente de financiamiento para el 72,5 % de las viviendas compradas o construidas, seguidos de los créditos del Infonavit (20,5 %) y de las instituciones financieras privadas (8,7 %).

La encuesta también reveló que el 62,3 % de las viviendas mexicanas presenta al menos un problema estructural, principalmente humedad, filtraciones de agua y grietas en techos o muros.

En tanto, el 71,4 % de las viviendas propias necesita alguna reparación o mejora.

Tabasco (84,3 %), Veracruz (77,7 %) y Guerrero (74,5 %), en el sur y sureste del país, registraron las mayores proporciones de viviendas con problemas estructurales.