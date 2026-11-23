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Quito, 22 nov (EFE).- Temas relacionados con seguridad, movilidad, reciclaje, servicios públicos y desarrollo territorial destacaron este domingo en el debate entre los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil, a exactamente una semana de las elecciones locales del próximo 29 de noviembre en Ecuador.

Los debates obligatorios organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se estructuraron bajo cuatro ejes temáticos: desarrollo territorial y servicios públicos, seguridad ciudadana, integridad en el uso de recursos y desarrollo económico local.

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En el primer bloque de candidatos para la Alcaldía de Quito participaron -entre otros- el opositor Pabel Muñoz, que busca la reelección, y el exministro del actual Gobierno Harold Burbano, con el que el oficialista movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) busca ganar el cargo.

Muñoz, que llegó a la Alcaldía en 2023 de la mano del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), del expresidente Rafael Correa (2007-2017), participa ahora arropado por una alianza política ante la suspensión temporal de la RC por estar inmersa en una investigación judicial por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2023, en la que la Luisa González, perdió ante Daniel Noboa, quien volvió a vencerla en los comicios de 2025.

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El debate en el que participaron Muñoz y Burbano registró cruces directos por el sistema de transporte del Metro y la gestión del actual alcalde, mientras que en el segundo bloque, en el que debatió el exalcalde de Quito Jorge Yunda, con otros candidatos, transcurrió con menor confrontación y un enfoque más expositivo sobre reciclaje, seguridad y movilidad.

En general y dado el formato de los debates obligatorios para los candidatos a nivel nacional, los postulantes no profundizaron en la forma en que concretarán sus propuestas de campaña.

Por otro lado, en Guayaquil -la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más afectadas por la violencia- los candidatos formularon reproches sobre gestiones pasadas y hablaron de propuestas sobre energía, seguridad y educación, entre otros.

Cynthia Viteri, exalcaldesa, exrepresentante del partido socialcristiano y quien busca volver a la Alcaldía ahora con el oficialismo, defendió la gestión de su administración en asuntos de empleo, y en temas de seguridad planteó desarrollar un nuevo plan en coordinación con el Gobierno de Noboa.

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De su lado, la candidata Fiorella Icaza, esposa del encarcelado alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, habló de gestión de servicios, planes de empleo, sostenibilidad y temas de energía.

Alvarez llegó al cargo de la mano de la RC y cumple prisión en El Encuentro, la cárcel de máxima seguridad del país, en casos que investigan irregularidades en la comercialización de combustibles, entre otros.

En el debate señalaron la poca experiencia de Icaza, pero la candidata dijo que ser nueva en la arena política -a la que se lanzó tras el encarcelamiento de su esposo- "no significa que no tenga experiencia".

Al pedir el apoyo a los guayaquileños, les instó a que su voto "sea un grito de libertad y de rebeldía", y dijo confiar en una "ciudad bien parada y que no se arrodilla".

La campaña electoral, que se desarrolla en medio de los estragos del fenómeno de El Niño en algunas zonas, terminará el próximo jueves para dar paso al voto de los presos sin sentencia en firme, y luego al sufragio en casa de las personas con alguna discapacidad que dificulta su movilidad.

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Además de las autoridades locales, el próximo 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de designar a las principales autoridades de control del Estado. EFE