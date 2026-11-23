10/04/2018 El fondo marino del vasto archipiélago indonesio, parte clave del famoso Triángulo de Coral, en el Océano Pacífico occidental está bajo la amenaza generalizada de la perdida de sus praderas marinas SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA RICHARD UNSWORTH

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MADRID 23 (EUROPA PRESS)

El submarino robótico de aguas profundas Jason/Medea descubre evidencia de la erupción volcánica explosiva más profunda del mundo cerca del fondo de la Fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental, tal y como informan expertos de la Universidad de Texas en Dallas (Estados Unidos).

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"El vulcanismo explosivo cerca de las fosas oceánicas es inusual, por lo que nos sorprendió mucho", declara el doctor Robert J.Stern, de la Universidad de Texas en Dallas, autor principal del artículo publicado en 'Frontiers in Earth Science'.

"Estas son las rocas piroclásticas más profundas documentadas hasta la fecha en cualquier parte del océano". Hace 52 millones de años, la placa tectónica del Pacífico comenzó a deslizarse bajo la placa del Mar de Filipinas, formando la Fosa de las Marianas, el valle más profundo conocido en el fondo oceánico terrestre.

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La parte más profunda de este abismo, la Fosa Challenger, se encuentra a casi 11.000 metros bajo el nivel del mar y los investigadores trataban de entender por qué era tan profunda.

Para ello, enviaron un vehículo operado a distancia para recolectar muestras alrededor de la Fosa, donde encontraron evidencia de las erupciones volcánicas explosivas submarinas más profundas del mundo.

De esta forma, los investigadores navegaron hasta la Fosa de las Marianas a finales de 2024 para desplegar el vehículo submarino operado remotamente (ROV) Jason/Medea.

Si bien Jason/Medea no puede sumergirse a más de 6.500 metros bajo el nivel del mar, esto le permite tomar muestras de la pared de la fosa. Se centraron en un segmento de antearco de 550 km de longitud cerca de la Fosa Challenger. Jason/Medea realizó siete inmersiones a lo largo de un tramo de aproximadamente 300 km de este antearco.

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Estas revelaron que el segmento oriental de la Fosa es más profundo, con paredes de fosa más escarpadas, pero el límite entre la corteza terrestre y el manto superior se encuentra más cerca de la superficie que en el oeste.

En el segmento occidental, hallaron algo asombroso: rocas piroclásticas provenientes de erupciones volcánicas ultraprofundas. Las finas y planas capas de roca en el lecho marino son evidencia de la erupción volcánica submarina más profunda jamás descubierta.

Además, se encuentran en un lugar totalmente inesperado: el antearco forma parte de un límite tectónico donde el manto subyacente generalmente no está lo suficientemente caliente como para fundirse, por lo que las lavas jóvenes son escasas.

"Las intensas presiones a las profundidades donde erupcionaron estos volcanes submarinos hacen que el estilo de erupción sea diferente al que se produciría en tierra o en aguas poco profundas, donde las presiones son mucho menores", explica Stern.

"Las erupciones explosivas observadas en tierra no pueden ser tan potentes bajo estas condiciones de alta presión porque los gases del magma no pueden expandirse tanto. Seguimos estudiando este fenómeno e intentando comprenderlo".

El equipo también concluyó que el antearco se extiende de este a oeste a lo largo del lecho marino, pero este estiramiento se produce de forma diferente en cada extremo.

En general, el hallazgo de rocas más antiguas indica que el segmento se extiende por estiramiento mecánico de las placas, como si se separara un caramelo, mientras que el hallazgo de rocas volcánicas más jóvenes indica que el segmento se extiende mediante la adición de magma del manto.

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Los científicos hallaron más rocas antiguas en el este y más rocas jóvenes en el oeste, lo que sugiere que el segmento oriental se estira mecánicamente mientras que el segmento occidental acumula magma.

Sin embargo, se necesitan más muestras y datación radiométrica para comprobar esta hipótesis. El trabajo de los científicos también respalda nuestra comprensión de por qué la Fosa de las Marianas es tan profunda.

Las dos placas en la zona de subducción asociada están relativamente poco unidas entre sí, lo que permite que la placa que se desliza por debajo se mueva con mayor facilidad.

Esta placa también es estrecha y corta, lo que le permite curvarse más bruscamente de lo normal a medida que se hunde. La mayor inclinación aumenta la profundidad de la fosa.

"El hundimiento de las placas oceánicas en las zonas de subducción proporciona la mayor parte de la energía que hace que las placas tectónicas de la Tierra se muevan, por lo que, a medida que esta zona de subducción se ensancha, afectará a los movimientos de las placas al menos en el Pacífico occidental", detalla Stern, explicando que, a medida que el antearco se estira, la zona de subducción existente también debe ensancharse.

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Las numerosas sorpresas de la Fosa de las Marianas motivan al equipo a regresar y tomar más muestras para obtener una visión más completa del mundo que se encuentra a 6.500 metros bajo el mar. La tecnología disponible actualmente para los científicos no les permite llegar a mayor profundidad. "Aún no hemos identificado los lugares de erupción", agrega Stern.

"Sabemos que estos flujos piroclásticos calientes se desplazaron ladera abajo, pero no creemos que hayan recorrido mucha distancia. Conservaron suficiente calor como para volver a soldarse contra rocas bastante duras, y ese calor se habría perdido si los flujos piroclásticos hubieran viajado grandes distancias".

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"Nos gustaría estudiar más a fondo el segmento del antearco de la Fosa de las Marianas y alcanzar mayores profundidades", finaliza Stern.

"No pudimos estudiar el lecho marino entre los 6.500 y los 11.000 metros de profundidad, que es la profundidad de la Fosa de las Marianas. Solo científicos chinos y algunos empresarios adinerados disponen actualmente de herramientas de investigación capaces de llegar hasta el fondo de la Fosa de las Marianas".

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