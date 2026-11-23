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Tegucigalpa, 22 nov (EFE).- El Olimpia se mantiene como líder del torneo Apertura hondureño, con cuatro puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, pese a perder este domingo por 0-2 ante su vecino, Motagua, en uno de los clásicos de la decimoquinta jornada.

Clever Portillo adelantó al Motagua, dirigido por el español Javier López, en el minuto 7, y Luis Vega amplió la ventaja en el 76, con un remate de cabeza.

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Olimpia, que tiene como entrenador al uruguayo Eduardo Espinel, pudo descontar en el tiempo añadido, pero el guardameta Luis Ortiz detuvo un lanzamiento de penalti ejecutado por Michaell Chirinos en el minuto 95.

Pese al triunfo, Motagua se mantiene en la tercera posición, con 31 puntos, los mismos que suma el Marathón, que ocupa el segundo puesto por mejor diferencia de goles.

En otro de los clásicos de la jornada dominical, Juticalpa, dirigido por el colombiano John Jairo López, empató 1-1 con el Olancho.

Moisés Antúnez puso a ganar a Olancho en el minuto 14, pero Cristhian Altamirano, de penalti, estableció la igualdad en el 35.

Por su parte, Platense y Choloma, que tiene como entrenador al argentino Héctor Vargas, empataron sin goles.

El resultado dejó al Platense con nueve puntos en la undécima posición y al Choloma con 15 unidades en el noveno puesto, sin opciones de clasificarse para la liguilla.

La jornada comenzó el sábado con el triunfo por 2-1 del Marathón, dirigido por el argentino Silvio Rudman, sobre el Real España, del español Juan Ignacio Martínez, en el clásico sampedrano.

Damín Ramírez y el panameño Javier Rivera anotaron para Marathón, mientras que el argentino Ángel Sayago marcó para Real España.

También el sábado, Génesis, bajo la dirección del portugués Fernando Mira, remontó para imponerse por 2-1 al Atlético Independiente, con goles de Bryan Félix y Daniel Meléndez, después de que Óscar Adonay adelantara a los visitantes.

Estrella Roja derrotó por 1-0 a la Universidad Pedagógica con un tanto del argentino Nahuel Luna, en un encuentro en el que ambos equipos terminaron con diez jugadores por expulsiones. EFE