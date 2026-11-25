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Lima, 24 nov (EFE).- El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, afirmó este martes que la detención en el país de dos cantantes de rap y otros activistas sociales, acusados de una presunta afiliación terrorista, "no es una arbitrariedad" y respondió a una resolución judicial dictada tras una investigación de más de dos años.

Los cantantes Pedro Gonzalo Mosqueira, conocido como Pedro Mo, y Brenda Denisse Mejía, cuyo nombre artístico es Brenda Jah, fueron arrestados el jueves pasado en Cusco y Lima, respectivamente, por agentes de la Dircote.

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En la operación también se detuvo, en la región amazónica de San Martín, a Polidoro Tapullima y David Tapullima, padre y tío de la diputada Jacqueline Tapullima, del partido izquierdista Juntos por el Perú, y a la colombiana Libia Tatiana Arcila.

Según la Fiscalía, la orden se emitió tras una investigación que comenzó en mayo de 2025 por un presunto intento de reactivación de la organización subversiva Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a partir de la creación de colectivos sociales.

"Vemos que esto no es una arbitrariedad, ni nada, esto ya ha sido consensuado", remarcó Astudillo a periodistas tras presentarse ante una comisión del Congreso peruano.

El ministro agregó que la investigación de la Fiscalía y de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional "tiene más de dos años" y que la detención preliminar cumple el plazo de 15 días "que establece la ley" peruana.

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"Después de eso se emitirán las conclusiones correspondientes", acotó.

Esta detención ha generado una gran polémica en Perú, donde las autoridades defienden la medida, mientras que artistas, colectivos y organismos nacionales e internacionales exigen su liberación por considerar que se carece de pruebas concluyentes.

El caso ha tenido amplia repercusión en el medio artístico y jurídico peruano, con argumentos que van desde la defensa de la presunción de inocencia de los imputados hasta que se trata de la confirmación de que el actual Gobierno de la derechista Keiko Fujimori busca perseguir a sus opositores.

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También, ha motivado pronunciamientos de relatores de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, que consideraron "alarmante" el cierre de los espacios cívicos en Perú y pidieron que se garantice la integridad y los derechos de los detenidos, respectivamente, mientras que artistas de hip-hop de México se reunieron para exigir la liberación de los raperos peruanos. EFE