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Bolonia (Italia), 24 nov (EFE).- El equipo de República Checa se clasificó este martes para las semifinales de la Fase Final de la Copa Davis tras imponerse a Canadá en los cuartos de final, con Tomas Machac y Jiri Lehecka como protagonistas, y regresar así a esta ronda por primera vez desde 2014.

Machac abrió la eliminatoria con una victoria ante Liam Draxl por 6-2, 3-6 y 6-2, en un encuentro en el que el checo dominó, con superioridad, el primer set, cedió el segundo ante la reacción de su rival y recuperó el control en el definitivo para adelantar a su equipo.

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En el segundo individual, Lehecka superó, tras sufrir en el primero y disfrutar en el segundo, a Felix Auger-Aliassime por 7-6(4) y 6-3, y selló el pase de los checos sin necesidad de llevar la eliminatoria al tercer partido.

Auger-Aliassime volvió a pisar una cancha de tenis por primera vez desde el 14 de octubre, cuando tuvo que retirarse por lesión en el Masters de Shanghái.

La selección checa, que reservó a Jakub Mensik y que disputaba sus terceros cuartos de final en las últimas cuatro temporadas, rompió así una racha de diez años sin alcanzar las semifinales, una barrera que no había podido superar en sus anteriores participaciones desde 2014.

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Se enfrentarán el próximo viernes al ganador del encuentro entre Italia y Corea del Sur, que se disputa este miércoles.

El conjunto centroeuropeo había derrotado a Suecia por 3-1 en la primera ronda de los clasificatorios y protagonizado una remontada ante Estados Unidos en la segunda, con Lehecka como protagonista del punto definitivo frente a Learner Tien.

Canadá, campeón en 2022, regresaba a la Fase Final de ocho equipos después de ausentarse en 2025 y aspiraba a alcanzar las semifinales por primera vez desde la conquista de su primer título, pero no pudo superar a una República Checa liderada por Machac y Lehecka.

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Los norteamericanos habían logrado su clasificación tras vencer a Francia por 3-1 en la segunda ronda de los clasificatorios, con Auger-Aliassime al frente.

Por la otra parte del cuadro, Gran Bretaña se medirá a Alemania y Austria se enfrentará a España en los otros dos cruces de cuartos de final, ambos previstos para el jueves.

Los vencedores de estas eliminatorias disputarán la segunda semifinal, programada para el sábado, mientras que la final se jugará el domingo 29 de noviembre en el BolognaFiere de Bolonia (Italia).