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Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe que 22.331 mujeres y niñas han muerto en Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y el 1 de octubre de 2026, el 30,1% de las 74.237 víctimas mortales contabilizadas por el Ministerio de Salud palestino de Gaza. La organización acusa además a Israel de cometer genocidio contra la población palestina, también tras el alto el fuego de octubre de 2025, con consecuencias específicas para las mujeres y las niñas.

Según el documento, durante los dos primeros años murieron una media de 30 mujeres y niñas al día. Entre el alto el fuego de octubre de 2025 y el 1 de octubre de 2026, las fuerzas israelíes mataron a 1.439 personas, 274 de ellas mujeres y niñas, e hirieron a más de 5.330, 1.473 de ellas mujeres y niñas.

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En el informe, titulado 'Nulas condiciones para la existencia: Mujeres y niñas y las dimensiones de género del genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza', Amnistía afirma que Israel "inflige sin tregua daños repetidos y acumulativos a las mujeres y las niñas de la Franja de Gaza ocupada" desde octubre de 2023 y sostiene que ha matado, herido, desplazado por la fuerza, detenido ilegalmente y sometido al hambre a mujeres y niñas, y que les ha negado de forma deliberada el acceso a atención sanitaria esencial, incluida la salud reproductiva.

"Este nuevo informe ilustra las profundas dimensiones de género del genocidio israelí presentando nuevos detalles sobre los daños brutales infligidos a las mujeres y las niñas que siguen devastando sus vidas y causan un sufrimiento atroz", ha afirmado la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, al tiempo que ha añadido que Israel ha continuado cometiendo genocidio tras el alto el fuego entre Hamás e Israel al someter a la población palestina de Gaza a condiciones que "habrían de acarrear su destrucción física" y causar lesiones graves a su integridad física o mental.

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El informe se basa en 228 entrevistas realizadas entre octubre de 2023 y octubre de 2026 con mujeres y niñas, profesionales de la salud, personal de ONG y de la ONU y otros testigos en Gaza. También recurre a fotos y vídeos verificados, historiales médicos, imágenes de satélite y fuentes palestinas, israelíes e internacionales. Amnistía Internacional ha informado además que comunicó sus conclusiones a las autoridades israelíes y al buró político de Hamás el 30 de septiembre de 2026 y que, en el momento de la publicación, no ha recibido respuesta de ninguno.

Amnistía documenta que el 29 de octubre de 2024 un ataque aéreo israelí causó la muerte de 137 miembros de la familia Abu Nasr (38 mujeres, 44 hombres, 31 niños y 24 niñas) mientras dormían. Aida, que tenía 15 años, sobrevivió. "Murieron mi padre, mis tres hermanos, mis dos hermanas, sus cónyuges, sus criaturas", ha relatado a la organización.

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El informe señala que las mujeres que viven cerca de la denominada "línea amarilla", una frontera militar cambiante impuesta tras el alto el fuego que deja a más de la mitad de Gaza bajo control militar israelí, corren un riesgo especial por los ataques con drones y fuego real. Añade que muchas han asumido responsabilidades de cuidados y se han hecho cargo del hogar y que han vivido embarazos, partos y la maternidad temprana en medio del duelo, el trauma y los desplazamientos.

DENUNCIAN ATAQUES A LA SALUD MATERNA Y REPRODUCTIVA

El documento indica que más del 90% de los hospitales de Gaza están destruidos o solo funcionan parcialmente. Según personal médico y pacientes, los centros de salud materna que quedan están abarrotados y hay mujeres que dan a luz en camas compartidas o en el suelo. El personal sanitario vincula el bloqueo israelí y las restricciones a la ayuda con abortos espontáneos, mortinatos, complicaciones del embarazo, atención deficiente en el parto y algunas muertes maternas.

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Asimismo, la organización documenta que, durante los asedios a hospitales, sobre todo a finales de 2023 y en 2024, se obligó a huir a mujeres embarazadas y a las que se recuperaban de un parto. Según Amnistía Internacional, el ataque y el asedio al hospital Al Shifa en noviembre de 2023 contribuyeron a la muerte de ocho bebés prematuros, mientras que otros 31 vieron interrumpido su tratamiento de soporte vital.

El informe recoge que Israel justificó sus ataques contra centros sanitarios al afirmar que Hamás los usaba como "centros de mando y control". La organización documentó algunos casos de uso indebido de hospitales por grupos armados palestinos y autoridades afiliadas a Hamás, pero ha afirmado que no encontró pruebas que respaldaran esa afirmación.

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La organización indica también que los ataques y el bloqueo han provocado el cierre de todos los servicios de fecundación in vitro de Gaza y la destrucción de miles de embriones y otro material reproductivo y que han restringido el acceso a tratamientos de fertilidad fuera del territorio.

EL DESPLAZAMIENTO SUPONE PÉRDIDA DE AUTONOMÍA PARA LAS MUJERES

Según el informe, las fuerzas israelíes han desplazado forzosamente a más del 90% de la población de Gaza desde octubre de 2023, a menudo varias veces, y casi toda la población continúa desplazada. Las restricciones de acceso obligan ya a casi toda la población a vivir en menos del 35% de la superficie del territorio.

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Amnistía añade que el desplazamiento ha supuesto para las mujeres y las niñas pérdida de intimidad, dignidad y autonomía, y que la evacuación de refugios para sobrevivientes de violencia de género y el colapso de los sistemas de protección las exponen a mayor riesgo de explotación y matrimonio precoz.

En este sentido, casi todas las mujeres entrevistadas a mediados de 2026 dijeron que se saltaban comidas para que comieran sus hijos y que era a menudo imposible conseguir alimentos o leche de fórmula, aunque la organización reconoce que ha aumentado la entrada de alimentos desde el alto el fuego.

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En cuanto a detenciones, el informe cifra en al menos 85 las mujeres de Gaza detenidas sin cargos ni juicio, sobre todo en los meses posteriores al 7 de octubre de 2023. Las que hablaron con Amnistía Internacional tras ser liberadas dijeron que habían sufrido tortura y otros malos tratos, entre ellos registros corporales reiterados sin ropa, insultos de carácter sexual y amenazas de violación.

PIDEN INVESTIGAR A ISRAEL POR IMPEDIR NACIMIENTOS

Amnistía Internacional sostiene que Israel comete genocidio, como mínimo, mediante el sometimiento intencional de la población palestina de Gaza a condiciones que habrían de acarrear su destrucción física y lesiones graves a su integridad física o mental. Cita como medios el bloqueo de la entrada de artículos esenciales y de la entrada y salida de personas y el mantenimiento de zonas de acceso restringido en más del 65% del territorio.

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La organización también pide que se investigue a Israel por imponer medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, prohibido en el artículo II.d de la Convención sobre el Genocidio.

Por su parte, Callamard ha afirmado que los Estados tienen la obligación de presionar a Israel para que ponga fin a la ofensiva. Entre las medidas que pide figuran detener de inmediato las transferencias de armas a Israel, imponer sanciones a las autoridades israelíes implicadas, garantizar que las empresas no contribuyan a la conducta de Israel y apoyar a la Corte Penal Internacional para que el primer ministro en funciones, Netanyahu, "se enfrenta a los jueces de la Corte".

"Es una lucha por la supervivencia. Si preguntas a cualquier mujer de Gaza por el futuro, preguntará: '¿Qué futuro?'", ha afirmado a Amnistía Internacional la directora del Centro de Asuntos de las Mujeres de Gaza, Amal Slyyam.