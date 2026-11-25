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Pekín, 25 nov (EFE).- La misión tripulada china Shenzhou-24 despegó este miércoles a las 08:18 hora local (00:18 GMT) con el primer astronauta extranjero en viajar a la estación espacial Tiangong, el paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, acompañado por otros dos tripulantes chinos.

Un cohete Larga Marcha-2F Y24 impulsó la nave desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China, con una tripulación comandada por Tang Hongbo y completada por Wu Yi y Ali.

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El astronauta paquistaní regresará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23 tras una estancia breve, mientras que Zhu Yangzhu, que lleva en las instalaciones desde mayo, permanecerá en la Tiangong para completar la primera permanencia de un año del programa espacial tripulado chino. EFE

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