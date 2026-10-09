Inés Toharia gana el II Premio de Guion Josefina Molina con 'Márgenes oscuros'

08/10/2026 Inés Toharia gana el II Premio de Guion Josefina Molina SOCIEDAD FUDACIÓN SGAE

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La guionista y directora Inés Toharia (Madrid, 1975) ha ganado el II Premio Josefina Molina de Guion de Largometraje Fantástico de Autoría Femenina con su obra 'Márgenes oscuros'. Está dotado con 10.000 euros.

El jurado del galardón, impulsado por Fundación SGAE y el Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, ha destacado "la elevada calidad literaria y la sensibilidad cinéfila del guion".

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También ha valorado "su originalidad, su perspectiva renovadora dentro de la tradición del género fantástico y su capacidad para abordar un rol femenino huyendo de cualquier tópico o condescendencia".

Tras conocer el fallo, Toharia ha expresado que recibir el Premio Josefina Molina "es un honor enorme y este año tiene una emoción especial por su reciente pérdida".

La autora ha recordado en un comunicado remitido por Fundación SGAE a la desaparecida cineasta como "una mujer que abrió caminos cuando era mucho más difícil hacerlo y cuya trayectoria hizo posible que muchas otras mujeres pudieran recorrerlos después".

"Que un premio que celebra precisamente la presencia de las mujeres en el cine fantástico lleve su nombre me parece muy significativo", ha añadido.

Toharia recibirá el premio en un acto oficial que tendrá lugar este viernes en el Auditorio del Hotel Meliá Sitges, con la participación del director institucional de Fundación SGAE por el Colegio Audiovisual, Antonio Hens, y la directora general de la Fundación Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, Mònica Garcia i Massagué.

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A continuación, se proyectará 'Adolescencia, sexo y muerte en el campamento Miasma', escrita y dirigida por Jane Schoenbrun.